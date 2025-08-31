Tragedie la Oradea: un bărbat de 34 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc

Duminică dimineața, un incident tragic a zguduit strada Oneștilor din Oradea. Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc de locuințe.

Incidentul a fost sesizat la Inspectoratul de Poliție Județean Bihor prin apel la numărul de urgență 112, la ora 07.50. Potrivit comunicatului poliției, „o persoană ar fi căzut de la înălțime, de la etajul 5 al unui bloc de locuințe, de pe strada Oneștilor din municipiul Oradea”.

„La fața locului s-au deplasat, de îndată, poliţiştii de ordine publică orădeni, cei ai Biroului de Combatere a Infracţiunilor contra Persoanei din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea și specialiști criminaliști”, se arată în comunicat.

Identificarea victimei și ancheta în curs

În urma investigațiilor, bărbatul, în vârstă de 34 de ani, a fost identificat ca fiind din județul Satu Mare și cazat în regim hotelier în apartament, împreună cu familia. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei. „În prezent, nu există suspiciunea că bărbatul ar fi fost victima vreunei infracțiuni”, precizează poliția.

În acest moment, ancheta continuă sub coordonarea unui procuror pentru a se putea stabili cu exactitate cauza și împrejurările în care s-a produs acest eveniment tragic.