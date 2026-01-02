Tânăr de 18 ani, prins de polițiști în Botoșani cu cagulă pe față, pistol și cuțit asupra sa

Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost prins de polițiștii din județul Botoșani în timp ce se deplasa prin localitatea Trușești având fața acoperită cu o cagulă și un pistol în mână. Incidentul a avut loc joi, iar informația a fost confirmată vineri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Botoșani, Delia Nenișcu, tânărul a fost observat de polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni, care l-au somat să se oprească. Acesta s-a conformat, a lăsat arma jos și și-a scos cagula, fără a opune rezistență.

În urma controlului corporal, oamenii legii au descoperit că tânărul avea asupra sa și un cuțit, un baston telescopic și o lanternă. Identitatea acestuia a fost stabilită, fiind vorba despre un tânăr din comuna Gorbănești. În fața polițiștilor, acesta a declarat că „se plimba”.

Arma găsită asupra sa este una neletală, însă urmează să fie supusă unei expertize pentru a se stabili cu exactitate categoria din care face parte. Toate obiectele descoperite asupra tânărului au fost confiscate de polițiști.

Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc incidentul.