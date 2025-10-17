Moșteanu, după ce directoarea Spitalului Militar Central a fost acuzată de abuz în serviciu: „Vreau ca instituțiile MApN să fie conduse de oameni asupra cărora nu planează suspiciuni”

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, a afirmat, vineri, în Prahova, că vrea ca instituţiile din cadrul MApN să fie conduse de oameni asupra cărora nu planează nicio urmă de lispă de integritate.

Ministrul a spus că tot ce se întâmplă acum este rezultatul unor verificări mai vechi, referindu-se la ancheta care vizează comandantul Spitalului Militar Central din București, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, potrivit Agerpres.

„Tot ce se întâmplă acum este rezultatul unor verificări mai vechi, verificări care au tot curs. Eu sunt de trei luni și jumătate, patru aproape luni, ministru - pe timpul acestor luni de zile instituțiile cu atribuții de control din subordinea mea au mai trimis lucruri către parchete, am aprobat trimiterea acestora, trec pe la mine. Doamna (...) comandant al Spitalului Militar a avut nişte prelungiri, trei ani de prelungiri succesive pentru a ocupa această funcţie. În 18 iulie a trimis şi către mine o cerere de prelungire, nu am mai prelungit”, a spus Moșteanu într-o declaraţie susţinută în poligonul de tragere de la Coada Izvorului.

„Dânsa îşi termină mandatul pe 31 octombrie”

Ministrul Apărării a adăugat:

„Cred că în 26 septembrie, pe la finalul lui septembrie am semnat trecerea în rezervă. Dânsa îşi termină mandatul pe 31 octombrie, deci ar fi trebuit prelungire să mai rămână. Eu am luat decizia să nu fac aceste prelungiri, vreau ca instituțiile din cadrul MApN să fie conduse de oameni asupra cărora nu planează nicio urmă de lipsă de integritate".

Oricine încearcă „să ia un capăt de aţă" din Armata Română va păţi la fel, spune ministrul

Ionuț Moșteanu a avertizat că oricine încearcă „să ia un capăt de aţă" din Armata Română va păţi la fel.

Florentina Ioniţă este acuzată de DNA de abuz în serviciu şi complicitate la această infracţiune, precum şi de uzurparea funcţiei, într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulţi angajaţi ai spitalului implicaţi într-un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile, prejudiciul fiind de peste 8 milioane de lei. Acuzaţiile vin după ce DNA a efectuat joi 19 percheziţii în locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, inclusiv la Spitalul Militar Central.