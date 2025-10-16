search
Joi, 16 Octombrie 2025
Dezvăluiri din dosarul în care e vizată șefa Spitalului Militar: semna ilegal documente în locul ministrului Apărării

Noi dezvăluiri au apărut în cazul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, Florentina Ioniță-Radu fiind anchetată de DNA pentru abuz în serviciu, uzurparea funcției și conflicte de interese, în legătură cu plăți ilegale de milioane de lei efectuate printr-un proiect european de sănătate.

Florentina Ioniță-Radu, la DNA Foto: Inquam Photos/Tudor Pană
Florentina Ioniță-Radu, la DNA Foto: Inquam Photos/Tudor Pană

În vârstă de 61 de ani, Florentina Ioniță-Radu este prima femeie general cu două stele din Armata Română și conduce Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” de 11 ani, fiind și prima femeie numită vreodată în fruntea acestei unități medicale. Ea a preluat funcția în ianuarie 2014. 

Potrivit anchetatorilor, Florentina Ioniță-Radu ar fi semnat documente în locul ministrului Apărării, fapt care ar fi dus la plata unor salarii suplimentare și beneficii necuvenite pentru persoane din anturajul său. De asemenea, ea și apropiați ai săi ar fi beneficiat de sume importante de bani prin intermediul unor proiecte europene.

Ancheta procurorilor arată că, între 2020 și 2023, managerul spitalului ar fi semnat decizii și proceduri în afara atribuțiilor legale, generând plăți salariale nejustificate de milioane de lei pentru angajați implicați într-un proiect european de sănătate.

Concret, Florentina Ioniță-Radu, manager al Spitalului Universitar Central și ordonator terțiar de credite în cadrul Ministerului Apărării Naționale (M.Ap.N.), este anchetată penal pentru multiple infracțiuni, printre care uzurparea funcției, abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, potrivit informațiilor obținute din dosarul procurorilor.

Procurorii susțin că între octombrie 2020 și noiembrie 2022, Florentina Ioniță-Radu ar fi aprobat, în mod nelegal, Procedura operațională nr. R-52/14.10.2020 și ar fi semnat decizii în locul superiorilor săi, ministrul Apărării și șeful Statului Major al Apărării, privind aprobarea statului de funcții în afara organigramei spitalului.

Aceste acte nu intrau în atribuțiile sale legale și ar fi generat un folos nepatrimonial pentru ea și pentru ceilalți 38 de experți angajați în cadrul proiectului european „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov”.

În perioada februarie 2021 –decembrie 2023, Florentina Ioniță-Radu ar fi încălcat, potrivit anchetatorilor, legislația privind cumulul de funcții al cadrelor militare, ordonanțând la plată drepturi salariale pentru cadrele militare implicate în proiect, în valoare totală de 7.920.421 lei brut, din care 4.531.024 lei reprezintă venit net încasat de angajați.

Potrivit surselor judiciare, plata s-ar fi făcut fără aprobarea legală pentru cumulul funcțiilor, încălcând obligația conducătorului instituției de a respecta condițiile legale privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante în cadrul MApN. 

Complicitate la abuz în serviciu

În același dosar, colonelul medic Ștefani Constantin este vizat pentru complicitate la abuz în serviciu. Florentina Ioniță-Radu i-ar fi delegat acestuia atribuția de a semna contractele individuale de muncă pentru funcția de director științific din proiect, precum și documentele privind plata drepturilor salariale.

Anchetatorii susțin că funcția a fost creată în afara organigramei și fără emiterea unei decizii legale de angajare, iar Florentina Ioniță-Radu ar fi semnat și fișele individuale de pontaj pentru perioada decembrie 2020 –decembrie 2023, care au fost ulterior folosite pentru ordonanțarea la plată a drepturilor salariale.

Valoarea totală a acestor plăți este de 369.980 lei brut, din care 211.668 lei net a fost încasat de colonelul medic Ștefani Constantin.

Florentina Ioniță-Radu se afla într-un conflict de interese: pe de o parte, funcția de manager al spitalului și ordonator terțiar de credite, iar pe de altă parte, calitatea de angajat în cadrul proiectului european. Atribuțiile profesionale ale acesteia nu au avut legătură cu activitatea științifică și că funcția de director științific nu putea fi ocupată legal prin cumul de cadre militare active în MApN.

Moșteanu, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis joi, în legătură cu ancheta DNA de la Spitalul Militar Central, că în luna iunie a decis să nu mai prelungească mandatul managerului general-maior Florentina Ioniță, după ce a fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și a unor dosare aflate la DNA și Parchetul Milita

„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar”, a precizat ministrul.  

Ionuț Moșteanu a mai spus că Florentina Ioniță a beneficiat deja de trei prelungiri de mandat, până la numirea sa ca ministru, deși a atins vârsta de pensionare în 2022. În acest context, ministrul a semnat și documentele pentru trecerea în rezervă a acesteia.

Până la numirea unui nou comandant, funcția va fi preluată temporar de locțiitorul comandantului, desemnat de Direcția Medicală a Ministerului Apărării. Ulterior, va fi organizat un concurs deschis pentru ocuparea funcției de conducere.

