Directoarea Spitalului Militar Central, control judiciar pe cauțiune. Este acuzată de 108 acte de abuz în seriviciu și complicitate

Direcția Națională Anticorupție (DNA) anunță că procurorii militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune față de generalul maior Florentina Ioniță-Radu, directoarea Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București.

Potrivit comunicatului DNA, măsura a fost dispusă începând cu data de 16 octombrie 2025, iar cauțiunea stabilită este de 1 milion de lei, sumă ce trebuie depusă în termen de 7 zile.

Generalul maior Florentina Ioniță-Radu este acuzată de uzurpare a funcției, abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, toate în formă continuată.

„Inculpata general maior IONIȚĂ-RADU FLORENTINA, în calitate de cadru militar activ, având funcția de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila” - U.M. 02482 București și ordonator terțiar de credite din cadrul M.Ap.N., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (6 acte materiale),

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (108 acte materiale) și

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale)”, se menționează în comunicatul DNA.

Procurorii susțin că, în perioada 2020–2023, în calitate de manager al spitalului, ar fi dispus angajarea nelegală a unor experți în cadrul unui proiect european, provocând un prejudiciu total de peste 8,29 milioane de lei din fonduri europene, bugetul de stat și bugetul unității medicale.

Anchetatorii spun că, prin deciziile luate, generalul ar fi permis angajarea a 18 cadre militare active ca experți în proiect, deși acestea aveau interdicție legală de a cumula funcțiile.

În dosar sunt cercetați și 18 alți ofițeri și medici militari din cadrul Spitalului Militar Central, pentru complicitate la abuz în serviciu, printre care și foști directori adjuncți, șefi de secție și responsabili din structurile administrative ale instituției.

DNA precizează că, în perioada 2020–2022, Florentina Ioniță-Radu ar fi aprobat în afara cadrului legal proceduri și decizii ce nu intrau în atribuțiile sale, ar fi semnat documente în locul ministrului Apărării Naționale și ar fi aprobat plăți nelegale pentru drepturi salariale aferente proiectului european „ROCCAS II București-Ilfov”.

Procurorii au instituit sechestru pe bunurile mobile și imobile ale inculpatei și ale celorlalți suspecți, pentru a garanta recuperarea prejudiciului.

Pe durata controlului judiciar, Florentina Ioniță-Radu are obligația de a se prezenta la DNA ori de câte ori este chemată, de a nu părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor și de a nu comunica, direct sau indirect, cu ceilalți inculpați ori martori. De asemenea, îi este interzis să exercite funcția de comandant al Spitalului Militar Central.

Procurorii au făcut, joi dimineață, 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane, inclusiv la directoarea Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță-Radu, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale, au declarat surse judiciare pentru Adevărul.