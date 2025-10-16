search
Joi, 16 Octombrie 2025
Moșteanu, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: „În iunie am decis să nu mai prelungesc mandatul generalului Florentina Ioniță"

Publicat:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis joi, în legătură cu ancheta DNA de la Spitalul Militar Central, că în luna iunie a decis să nu mai prelungească mandatul managerului general-maior Florentina Ioniță, după ce a fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și a unor dosare aflate la DNA și Parchetul Militar.

Ministrul Ionuț Moșteanu FOTO: FB

„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar”, a precizat ministrul.

Ionuț Moșteanu a mai spus că Florentina Ioniță a beneficiat deja de trei prelungiri de mandat, până la numirea sa ca ministru, deși a atins vârsta de pensionare în 2022. În acest context, ministrul a semnat și documentele pentru trecerea în rezervă a acesteia.

Până la numirea unui nou comandant, funcția va fi preluată temporar de locțiitorul comandantului, desemnat de Direcția Medicală a Ministerului Apărării. Ulterior, va fi organizat un concurs deschis pentru ocuparea funcției de conducere.

„Transparență și lege – acestea sunt principiile pe baza cărora voi conduce Ministerul Apărării”, a subliniat ministrul Ionuț Moșteanu.

Procurorii au efectuat joi, 16 octombrie, 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane, inclusiv la directoarea Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță-Radu, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Potrivit anchetatorilor, Florentina Ioniță-Radu ar fi semnat documente în locul ministrului Apărării, fapt care ar fi dus la plata unor salarii suplimentare și beneficii necuvenite pentru persoane din anturajul său.

De asemenea, ea și apropiați ai săi ar fi beneficiat de sume importante de bani prin intermediul unor proiecte europene.

În vârstă de 61 de ani, Florentina Ioniță-Radu este prima femeie general cu două stele din Armata Română și conduce Spitalul Militar Central de 11 ani, fiind și prima femeie numită vreodată în fruntea acestei unități medicale. Ea a preluat funcția în ianuarie 2014.

