search
Luni, 11 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Momentul tragic al prăbușirii avionului la Arad: aparatul de zbor s-a aprins ca o minge de foc

0
0
Publicat:

Camerele de supraveghere au surprins momentul când un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă, 9 august, în Arad. În tragicul accident și-au pierdut viața Vlad Zgărdău, un pilot cu o experiență de aproape două decenii, și Vlad Popescu, un tânăr de 18 ani. 

În imaginile surprinse de camera de supraveghere din interiorul fostei fabrici Astra Rail Industries, de pe Calea Aurel Vlaicu, se observă cum, la ora 11:31 și 40 de secunde, avionul vine în picaj și se izbește de beton, lângă zidul halei. După impactul violent, avionul este cuprins de flăcări și un nor dens de fum negru se ridică, potrivit aradon.

Avionul se transformă într-o minge de foc FOTO: captura video
Avionul se transformă într-o minge de foc FOTO: captura video

În tragicul accident aviatic și-au pierdut viața pilotul Vlad Zgărdău, cu o experiență de aproape două decenii atât pe avioane de mici dimensiuni, cât și pe aeronave de linie, de transport pasageri, și Vlad Popescu, un tânăr de 18 ani, pasionat de aviație. 

Pilotul avionului prăbușit la Arad FOTO: FB
Pilotul avionului prăbușit la Arad FOTO: FB

Ambii vor fi înmormântați marți, 12 august, potrivit anunțurilor transmise de familie. 

„Știm că a fost iubit de toată lumea, astfel că cine va dori să își ia rămas bun de la el, poate să o facă duminică și luni de la ora 19, când va avea loc stâlpul. înmormântarea va avea loc marți, ora 14, la Casa Funerară Kuki, de pe strada Cocorilor”, a scris sora pilotului Vlad Zgărdău.

Tatăl lui Vlad Popescu, tânărul de 18 ani, care și-a pierdut viața în accidentul aviatic din Arad, a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare și a publicat ultima imagine cu pilotul și băiatul său, înainte de tragedie.

Pilotul și tânărul de 18 ani, ultima imagine cu cei doi FOTO: FB Daniel Popescu
Pilotul și tânărul de 18 ani, ultima imagine cu cei doi FOTO: FB Daniel Popescu

„Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgărdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident”, a scris acesta. 

Daniel Popescu, tatăl lui Vlad Popescu, a transmis și el că „Priveghiul copilului meu extraordinar de bun va fi astăzi, 10.08.2025 și mâine, 11.08.2025 la Capela Silentium Aeternum, iar slujba de înmormântare va avea loc marți, 12.08.2025 la Capela Silentium Aeternum, la ora 13”.

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a transmis că o echipă va investiga evenimentul de aviație petrecut în Arad. Deocamdată, nu se știe care este cauza prăbușirii, dar autoritățile au demarat o anchetă pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Surse din anchetă nu exclud posibilitatea ca avionul să fi lovit o pasăre, ceea ce ar fi putut cauza oprirea motorului sau, din cauze încă neclare, să fi pierdut portanța și să fi intrat în picaj.

 „În data de 09.08.2025, în jurul orei locale 11:40, AIAS a fost notificată despre producerea unui eveniment de aviație civilă în municipiul Arad, din județul Arad, în care a fost implicată aeronava tip Zodiac, înmatriculată YR-5078, care s-a prăbușit și a luat foc în urma impactului. Există două victime. Evenimentul face obiectul unei investigații privind siguranța, efectuate de către Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS). În acest sens a fost desemnată o comisie de investigație din cadrul AIAS, care se deplasează la locul producerii evenimentului, pentru a desfășura activitățile specifice investigației preliminare”, a transmis AIAS.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
digi24.ro
image
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
stirileprotv.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA
gandul.ro
image
Deficitul comercial al României a crescut cu 10,7% în primele 6 luni din 2025, la 16,7 mld.euro
mediafax.ro
image
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
fanatik.ro
image
Agențiile antidrog și antidoping, două instituții-cheie politizate și ineficiente. Cine sunt sinecuriștii susținuți de PSD și de PNL care le conduc
libertatea.ro
image
Cele mai mari 10 succese ale Ucrainei în războiul împotriva Rusiei
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Ingredientul secret din tocăniţa de ceapă. Chef Florin Dumitrescu îl foloseşte pentru un gust aparte, iese ca în copilărie
playtech.ro
image
Cum a reacționat Massimiliano Allegri după evoluția catastrofală a lui Andrei Coubiș din meciul Chelsea – Milan. Ce se întâmplă cu românul care și-a dat autogol și a luat roșu. Update
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Vine valul de concedieri în România. Premierul Ilie Bolojan confirmă decizia Guvernului
mediaflux.ro
image
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Porumbul, medicament natural pentru numeroase afecțiuni. Util de la bob până la cenușa coceanului
click.ro
FotoJet Charles mâncare jpg
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?