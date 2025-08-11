Video Momentul tragic al prăbușirii avionului la Arad: aparatul de zbor s-a aprins ca o minge de foc

Camerele de supraveghere au surprins momentul când un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă, 9 august, în Arad. În tragicul accident și-au pierdut viața Vlad Zgărdău, un pilot cu o experiență de aproape două decenii, și Vlad Popescu, un tânăr de 18 ani.

În imaginile surprinse de camera de supraveghere din interiorul fostei fabrici Astra Rail Industries, de pe Calea Aurel Vlaicu, se observă cum, la ora 11:31 și 40 de secunde, avionul vine în picaj și se izbește de beton, lângă zidul halei. După impactul violent, avionul este cuprins de flăcări și un nor dens de fum negru se ridică, potrivit aradon.

În tragicul accident aviatic și-au pierdut viața pilotul Vlad Zgărdău, cu o experiență de aproape două decenii atât pe avioane de mici dimensiuni, cât și pe aeronave de linie, de transport pasageri, și Vlad Popescu, un tânăr de 18 ani, pasionat de aviație.

Ambii vor fi înmormântați marți, 12 august, potrivit anunțurilor transmise de familie.

„Știm că a fost iubit de toată lumea, astfel că cine va dori să își ia rămas bun de la el, poate să o facă duminică și luni de la ora 19, când va avea loc stâlpul. înmormântarea va avea loc marți, ora 14, la Casa Funerară Kuki, de pe strada Cocorilor”, a scris sora pilotului Vlad Zgărdău.

Tatăl lui Vlad Popescu, tânărul de 18 ani, care și-a pierdut viața în accidentul aviatic din Arad, a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare și a publicat ultima imagine cu pilotul și băiatul său, înainte de tragedie.

„Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgărdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident”, a scris acesta.

Daniel Popescu, tatăl lui Vlad Popescu, a transmis și el că „Priveghiul copilului meu extraordinar de bun va fi astăzi, 10.08.2025 și mâine, 11.08.2025 la Capela Silentium Aeternum, iar slujba de înmormântare va avea loc marți, 12.08.2025 la Capela Silentium Aeternum, la ora 13”.

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a transmis că o echipă va investiga evenimentul de aviație petrecut în Arad. Deocamdată, nu se știe care este cauza prăbușirii, dar autoritățile au demarat o anchetă pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Surse din anchetă nu exclud posibilitatea ca avionul să fi lovit o pasăre, ceea ce ar fi putut cauza oprirea motorului sau, din cauze încă neclare, să fi pierdut portanța și să fi intrat în picaj.

„În data de 09.08.2025, în jurul orei locale 11:40, AIAS a fost notificată despre producerea unui eveniment de aviație civilă în municipiul Arad, din județul Arad, în care a fost implicată aeronava tip Zodiac, înmatriculată YR-5078, care s-a prăbușit și a luat foc în urma impactului. Există două victime. Evenimentul face obiectul unei investigații privind siguranța, efectuate de către Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS). În acest sens a fost desemnată o comisie de investigație din cadrul AIAS, care se deplasează la locul producerii evenimentului, pentru a desfășura activitățile specifice investigației preliminare”, a transmis AIAS.