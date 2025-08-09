Breaking Un avion s-a prăbușit la Arad: doi oameni și-au pierdut viața

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, 9 august, în curtea unei fabrici din municipiul Arad. Două persoane au decedat.

Aparatul de zbor de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici de la Calea Aurel Vlaicu, fiind trimise la faţa locului forţe de la Detaşamentul de Pompieri Arad şi echipaje SMURD. Este vorba de fosta fabrică Astra Vagoane din Arad.

Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 11:30, iar reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Arad au transmis că intervin cu patru echipaje medicale în curtea fabricii, la un „accident aviatic”.

La fața locului intervin echipaje ale Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

De asemenea, în sprijin au fost trimise și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Arad.

Echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean au confirmat că două persoane au decedat.

Cele două victime decedate sunt doi bărbați, de 45 și 47 de ani. Nu este cunoscută identitatea acestora și nici circumstanțele în care s-a produs tragedia.

ISU Arad a transmis că zona a fost securizată pentru a preveni riscurile de incendiu și explozie.

Intervenția este în desfășurare....