Fotografia publicată de tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad cu 10 minute înainte de tragedie: „Copilul meu bun, o parte din mine se stinge”

Tatăl lui Vlad Popescu, tânărul de 18 ani, care și-a pierdut viața în accidentul aviatic din Arad, a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare și a publicat ultima imagine cu pilotul și băiatul său, înainte de tragedie.

Avionul de mici dimensiuni, pilotat de Vlad Zgărdău, s-a prăbușit, sâmbătă, 9 august, în curtea Astra Vagoane din Arad. Din păcate, pilotul și tânărul nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Daniel Popescu, proprietarul unei pensiuni din Arad, este tatăl tânărului decedat în accidentul aviatic. El a transmis un mesaj sfâșietor pe pagina sa de FB.

„Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgărdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident”, a scris acesta.

Vlad Popescu urma să înceapă anul I la Academia de Poliție din București. Potrivit presei locale, el venise la aerodromul Șiria împreună cu tatăl și fratele său, însă doar el urcase în avion. Tânărul își dorea o carieră în aviație.

Vlad Zgărdău avea o experiență de peste două decenii ca pilot și locuia la București. Sâmbătă, împreună cu un tânăr de 18 ani, au decolat cu aeroplanul de la Aeroclubul Charlie Bravo din localitatea Șiria.

Aparatul de zbor de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici de pe Calea Aurel Vlaicu, fiind trimise la faţa locului forţe de la Detaşamentul de Pompieri Arad şi echipaje SMURD. Este vorba de fosta fabrică Astra Vagoane din Arad.

Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 11:30, iar reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Arad au transmis că intervin cu patru echipaje medicale în curtea fabricii, la un „accident aviatic”.

În urma tragediei, IPJ Arad a anunțat că a fost constituită o echipă operativă, în vederea asigurării locului producerii evenimentului. Totodată, a fost informat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, competent în vederea efectuării cercetărilor.

Momentan nu se știe care este cauza prăbușirii, dar autoritățile au demarat o anchetă pentru a afla exact ce s-a întâmplat.