Video Pilotul avionului prăbușit la Arad era angajat WizzAir și avea 10 ani experiență de zbor. „Accepți să mori doar pentru ceea ce te face să trăiești”

Una dintre victimele accidentului aviatic de sâmbătă, 9 august, de la Arad, este un pilot cu vastă experiență. Vlad Zgărdău era pilot al Wizz Air de mai bine de un deceniu și fost pilot la Tarom și Carpatair.

Vlad Zgărdău avea o experiență de peste două decenii ca pilot și locuia la București. Sâmbătă, împreună cu un tânăr de 18 ani, au decolat cu aeroplanul de la Aeroclubul Charlie Bravo din localitatea Șiria. Urmau să aterizeze la Arad, însă, din motive momentan necunoscute, avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fabricii Astra Vagoane.

Vlad Zgărdău se descria ca fiind „Căpitan experimentat, cu un istoric dovedit de activitate în industria companiilor aeriene/aviației. Specializat în Mentenanța aeronavelor, Aeroporturi, Aerospațial, Aviație comercială și Planificarea zborurilor.”

Pe 17 iulie, pilotul scria următorul mesaj pe pagina sa de FB: „Accepți să mori doar pentru ceea ce te face să trăiești”.

Apropiații acestuia sunt șocați de vestea tragică și au publicat mesaje pe rețețele de socializare.

„Vlăduț, prea repede te-ai alăturat Escadrilei din Ceruri. Parcă ieri eram colegi de bancă. Tot ieri am ieșit la simplă. Tot ieri am decis că zborul e cel mai frumos lucru ce ni s-a întâmplat. Și da, comandante de A320! Mi-e și îmi va fi dor de tine! «Piloții nu mor niciodată; ei doar decolează și nu se mai întorc» – Davidovici”, a scris un fost coleg de-al pilotului.

„Dumnezeu să îi odihnească în pace, totodată sunt și eroi deoarece au reușit să controleze prăbușirea avionului într-o zonă dezafectată și nepopulată”, a scris altcineva, pe FB.

„Nu pot să cred, sunt încă în stare de șoc, nu cred că omul minunat și pilotul Vlad Zgărdau nu mai e. Acum câțiva ani mi-ai făcut cea mai mare surpriza când am urcat și am pilotat împreună pentru prima dată, nu credeam că o să fie și ultima! Bunul Dumnezeu sa te odihnească în pace, prieten drag sufletului meu, nu te voi uita niciodată! Zbor lin spre cer”, a scris o altă persoană apropiată.

Potrivit specialarad, pilotul Vlad Zgărdău sosise cu o zi în urmă de la București. Își reparase aeroplanul care era defect. Tânărul decedat de 18 ani este fiului omului de afaceri care deține Pensiunea Etap din Arad.

Aparatul de zbor de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici de la Calea Aurel Vlaicu, fiind trimise la faţa locului forţe de la Detaşamentul de Pompieri Arad şi echipaje SMURD. Este vorba de fosta fabrică Astra Vagoane din Arad.

Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 11:30, iar reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Arad au transmis că intervin cu patru echipaje medicale în curtea fabricii, la un „accident aviatic”.

IPJ Arad a anunțat că a fost constituită o echipă operativă, în vederea asigurării locului producerii evenimentului. Totodată, a fost informat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, competent în vederea efectuării cercetărilor.