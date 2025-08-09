search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Pilotul avionului prăbușit la Arad era angajat WizzAir și avea 10 ani experiență de zbor. „Accepți să mori doar pentru ceea ce te face să trăiești”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Una dintre victimele accidentului aviatic de sâmbătă, 9 august, de la Arad, este un pilot cu vastă experiență. Vlad Zgărdău era pilot al Wizz Air de mai bine de un deceniu și fost pilot la Tarom și Carpatair. 

Pilotul avionului prăbușit la Arad FOTO: FB
Pilotul avionului prăbușit la Arad FOTO: FB

Vlad Zgărdău avea o experiență de peste două decenii ca pilot și locuia la București. Sâmbătă, împreună cu un tânăr de 18 ani, au decolat cu aeroplanul de la Aeroclubul Charlie Bravo din localitatea Șiria. Urmau să aterizeze la Arad, însă, din motive momentan necunoscute, avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fabricii Astra Vagoane.

Vlad Zgărdău se descria ca fiind „Căpitan experimentat, cu un istoric dovedit de activitate în industria companiilor aeriene/aviației. Specializat în Mentenanța aeronavelor, Aeroporturi, Aerospațial, Aviație comercială și Planificarea zborurilor.”

Pe 17 iulie, pilotul scria următorul mesaj pe pagina sa de FB: „Accepți să mori doar pentru ceea ce te face să trăiești”.

Apropiații acestuia sunt șocați de vestea tragică și au publicat mesaje pe rețețele de socializare. 

Vlăduț, prea repede te-ai alăturat Escadrilei din Ceruri. Parcă ieri eram colegi de bancă. Tot ieri am ieșit la simplă. Tot ieri am decis că zborul e cel mai frumos lucru ce ni s-a întâmplat. Și da, comandante de A320! Mi-e și îmi va fi dor de tine! «Piloții nu mor niciodată; ei doar decolează și nu se mai întorc» – Davidovici”, a scris un fost coleg de-al pilotului.

„Dumnezeu să îi odihnească în pace, totodată sunt și eroi deoarece au reușit să controleze prăbușirea avionului într-o zonă dezafectată și nepopulată”, a scris altcineva, pe FB. 

„Nu pot să cred, sunt încă în stare de șoc, nu cred că omul minunat și pilotul Vlad Zgărdau nu mai e. Acum câțiva ani mi-ai făcut cea mai mare surpriza când am urcat și am pilotat împreună pentru prima dată, nu credeam că o să fie și ultima! Bunul Dumnezeu sa te odihnească în pace, prieten drag sufletului meu, nu te voi uita niciodată! Zbor lin spre cer”, a scris o altă persoană apropiată.

Potrivit specialarad, pilotul Vlad Zgărdău sosise cu o zi în urmă de la București. Își reparase aeroplanul care era defect. Tânărul decedat de 18 ani este fiului omului de afaceri care deține Pensiunea Etap din Arad.   

Aparatul de zbor de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici de la Calea Aurel Vlaicu, fiind trimise la faţa locului forţe de la Detaşamentul de Pompieri Arad şi echipaje SMURD. Este vorba de fosta fabrică Astra Vagoane din Arad. 

Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 11:30, iar reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Arad au transmis că intervin cu patru echipaje medicale în curtea fabricii, la un „accident aviatic”. 

IPJ Arad a anunțat că a fost constituită o echipă operativă, în vederea asigurării locului producerii evenimentului. Totodată, a fost informat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, competent în vederea efectuării cercetărilor.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
digi24.ro
image
Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare. Guvernul justifică schimbarea sistemului prin speranța de viață
stirileprotv.ro
image
Veste INCREDIBILĂ de la ANM! Ce TEMPERATURI avem de mâine în România. ȘOC
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Povestea tragică a unei tinere însărcinate. A adormit pentru 30 de minute și nu s-a mai trezit niciodată
fanatik.ro
image
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
FOTO 600.000€! Simona Halep și-a cumpărat o ”bijuterie” de casă
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
observatornews.ro
image
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
Nava spațială care ar putea transporta 1.000 de oameni în spațiul cosmic. Ce este Proiectul Chrysalis, de fapt și ce scop are
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Soția lui Alex Băluță a reacționat, după ce fotbalistul și-a reziliat contractul cu FCSB
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu. Ce o enerva maxim pe soția dictatorului
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii protejate de Dumnezeu după Luna plină în Vărsător din august 2025. Sunt ocrotite de îngeri și au parte de surprize uriașe
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională

OK! Magazine

image
Prințesele care pot deveni noile staruri ale familiei regale britanice! Viitorul lor e strălucit, mai ales că sunt apropiate monarhului

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?