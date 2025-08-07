search
Joi, 7 August 2025
Mărturisirea făcută de bărbatul din Arad care şi-a răpit, târât cu mașina și ucis fosta concubină: „Îmi pare rău, n-am gândit”

Publicat:

Bărbatul care şi-a răpit şi ucis fosta iubită, pe care a târât-o atârnată de portiera maşinii ce rula cu 100 km/h, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi. Criminalul le-a declarat jurnaliştilor că nu a gândit când a comis faptele şi a mărturisit că îi pare rău.

Individul, cercetat pentru omor şi lipsire de libertate, a fost întrebat de presă de ce a ucis-o pe mama celor două fetiţe ale sale, potrivit Agerpres.

„Probabil că n-am gândit. Normal că îmi pare rău", a răspuns bărbatul.

Magistrații au decis plasarea bărbatului în arest preventiv pentru 30 de zile.

Criminalul susține că regretă faptele. FOTO captură Antena 3
Criminalul susține că regretă faptele. FOTO captură Antena 3

Și-a târât fosta concubină atârnată de maşină

Agresorul şi-a târât victima atârnată de maşină pe o distanţă de 1,5 kilometri, inclusiv pe un drum naţional, la o viteză de 100 de kilometri la oră, iar la un moment dat i-a dat drumul din mers, astfel că femeia s-a lovit la cap de asfalt şi a murit pe marginea drumului, potrivit unui comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.

Femeia de 28 de ani a fost găsită moartă între localităţile Chişineu-Criş şi Sintea Mare, la aproximativ cinci metri de marginea DN 79A, pe câmp. Corpul a fost găsit după căutări care au durat patru ore şi prezenta multiple leziuni.

„A prins-o cu mâna  astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism”

Procurorii arată că, în seara zilei de marţi, în jurul orei 21:30, bărbatul de 35 de ani a mers la locul de muncă al fostei iubite, un bar, unde s-a certat cu aceasta. La un moment dat, el a mers la maşina aflată în parcare, a urcat, în timp ce tânăra l-a urmat şi a vrut să-l zgârie prin geamul portierei din dreapta, lăsat deschis.

„Moment în care O.N.M. (agresorul - n.r.) a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului condus de inculpat. Inculpatul s-a deplasat prin centrul localităţii Chişineu-Criş, victima fiind în continuare agăţată de portiera dreapta faţă în exteriorul autoturismului, iar la sensul giratoriu a virat dreapta şi şi-a continuat deplasarea, în linie dreaptă, spre ieşirea din oraşul Chişineu-Criş, a trecut peste calea ferată şi şi-a continuat deplasarea cu o viteză de peste 100 km/h pe DN 79A, îndreptându-se spre localitatea Sintea Mare. La aproximativ 1,5 km de ieşirea din localitatea Chişineu-Criş, inculpatul a lăsat victima de mână, iar aceasta, pe fondul epuizării şi din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului, s-a desprins de autovehicul şi a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap şi pe toată suprafaţa corpului, decedând în urma leziunilor suferite", se arată în comunicatul procurorilor.

Criminalul şi victima au avut o relaţie timp de 15 ani, timp în care cuplul a avut doi copii, două fete de 3 şi 7 ani. În urmă cu două luni, cei doi s-au despărţit, menţionează procurorii, şi de atunci au locuit la adrese diferite.

Surse din anchetă declaraseră, miercuri, pentru Agerpres, că, în 3 iulie, suspectul şi-ar fi bătut în public cele două fetiţe, la un restaurant din Ineu. Fetiţele au obţinut ordin de protecţie, care a fost confirmat de instanţă, însă mama lor a refuzat să fie pusă sub protecţie.

Arad

