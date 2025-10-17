search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Emil Gânj, trimis în judecată în lipsă pentru omor calificat cu premeditare, profanare de cadavre și alte infracțiuni

Publicat:

Emil Gânj, bărbatul acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi i-a dat foc, în luna iulie a acestui an, a fost trimis în judecată. Arestat preventiv în lipsă, bărbatul este dat în urmărire generală.

Emil Gânj/FOTO: Facebook
Emil Gânj/FOTO: Facebook

Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş a informat, vineri, că la data de 16 octombrie un procuror din cadrul instituţiei a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv şi în lipsă, a inculpatului G.E., cercetat pentru omor calificat, (cu premeditare şi de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor), distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu, şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.

Potrivit autorităților, în ziua de 8 iulie, acesta, încălcând ordinul de protecție ce fusese emis anterior pe numele său şi în favoarea victimei, a premeditat fapta, înarmându-se cu un topor şi mergând la locuința victimei.

Acolo, a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, a intrat fără drept în casă şi a lovit-o pe victimă cu toporul în cap, de mai multe ori, provocându-i decesul.

Ulterior, bărbatul a stropit cadavrul victimei cu o substanță inflamabilă şi i-a dat foc. Incendiul s-a propagat şi la alte bunuri din incinta imobilului cu risc de propagare la alte bunuri din curtea respectivă şi la imobilul învecinat, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, bărbatul s-a sustras urmării penale, dispunându-se arestarea preventivă în lipsa sa, iar la acest moment acesta este dat în urmărire generală.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Mureş.

De trei luni, autoritățile române încearcă fără succes să îi dea de urmă, iar Poliția Română oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru orice informație care ar putea duce la prinderea lui. 

Pe site-ul Europol au fost publicate mai multe fotografii ale lui Emil Gânj, detalii pentru identificare și o avertizare clară: bărbatul este considerat extrem de periculos.

Între timp, autoritățile din județul Mureș continuă verificările și mențin filtrele rutiere în zonă. „Bine ar fi să-l găsească. Bine ar fi și pentru poliție, să nu mai umble atâta...”, spune un localnic. Un altul afirmă: „Ăla stă, poate să facă oricând o crimă, ceva, și nu-l ia nimeni la răspundere.”

Căutările s-au extins și în alte județe, iar polițiștii verifică inclusiv casele părăsite sau alte locuri izolate unde s-ar putea ascunde Gânj.

