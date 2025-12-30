search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trafic de coșmar pe Valea Oltului

0
0
Publicat:

Trafic de coșmar pe Valea Oltului, din cauza viscolului și a rafalelor de vânt puternice, care ating pe alocuri viteze de peste 100 km/oră. Sezonul rece își arată „colții” în nordul județului Vâlcea, unde ninsorile abundente au acoperit drumurile cu un strat consistent de zăpadă.

Mașini blocate pe un drum înzăpezit
Trafic de coșmar pe Valea Oltului. Foto Facebook

Două TIR-uri prezintă defecțiuni tehnice și sunt staționate pe carosabil. Coloanele de mașini se întind pe km întregi, ninge abundent, iar utilajele de deszăpezire nu pot ajunge în anumite zone, scrie presa locală

Pentru ca traficul să se desfășoare în siguranță, polițiștii vâlceni le reamintesc participanților la trafic importanța unei conduite preventive. Oamenii legii recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare față de celelalte autovehicule și să se asigure temeinic înainte de orice manevră.

Autoritățile atrag atenția că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone trebuie să fie echipate cu lanțuri sau alte dispozitive antiderapante.

Foto Facebook
Foto Facebook

În condițiile unui trafic intens, ninsorile pot duce la blocaje temporare. Polițiștii le cer conducătorilor auto să își păstreze calmul, să dea dovadă de răbdare și să evite blocarea intersecțiilor. În cazul în care traficul este întrerupt, șoferii sunt sfătuiți să scoată mașinile în afara carosabilului pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire.

Totodată, șoferii începători sunt îndemnați să evite deplasările pe timp de ninsoare sau drum alunecos, mai ales noaptea sau pe distanțe lungi, riscul producerii accidentelor fiind mai mare din cauza lipsei de experiență.

Recomandări sunt și pentru pietoni, care sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită, să evite mersul pe carosabil și să se asigure corespunzător înainte de traversarea drumurilor, mai ales în condiții de vizibilitate redusă.

Foto Facebook
Foto Facebook

Autoritățile fac apel la responsabilitate și prudență, pentru ca iarna să nu aducă evenimente nedorite în trafic.

Trei coduri galbene de vreme rea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei atenționări meteorologice Cod galben de intensificări ale vântului și ninsoare viscolită pentru zone din Oltenia, Muntenia și Transilvania, valabile în ultimele zile ale anului.

Astfel, marți, până la ora 20:00, în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

De asemenea, de marți, ora 20:00, până miercuri, la ora 8:00, în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50-65 km/h, viscolind ninsoarea.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Miercuri, între orele 8:00 și 20:00, în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50-70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
Ne așteaptă o lună ianuarie istorică în România. Ce se întâmplă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
mediafax.ro
image
Gigi Becali a făcut anunțul final despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB! Update
fanatik.ro
image
Cum a devenit China o putere militară de top în doar zece ani. Supremația strategică a Occidentului, pusă în pericol
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt anulate
antena3.ro
image
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
observatornews.ro
image
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
cancan.ro
image
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
prosport.ro
image
Interdicţia primită de Mirabela Grădinaru la Palatul Cotroceni! A rămas fără cuvinte, nu se aştepta să nu aibă voie să facă un lucru banal
playtech.ro
image
Blonda numită șefă la Achiziții publice de Ilie Bolojan, în vizorul Curții de Conturi pentru mai multe ilegalități. Ce despăgubiri se cer
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 5,4 milioane de euro cumpărând...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Carmen Harra spune că anul 2026 va fi unul foarte bun: Cel mai extraordinar lucru este crearea de organe. Omenirea va trăi mai mult. Și asta nu e tot!
romaniatv.net
image
Lovitură pe ultima sută de metri pentru Guvernul Bolojan. Reforma, blocată în instanță
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Final Lothbrok colour 4365b88 webp
Ragnar Lothbrok: legenda vikingului nemuritor și a fiilor săi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos

OK! Magazine

image
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România

Click! Pentru femei

image
Adevărul despre cumpărăturile impulsive. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea ta?

Click! Sănătate

image
Obiceiul alimentar care te trezește noaptea