Trafic de coșmar pe Valea Oltului, din cauza viscolului și a rafalelor de vânt puternice, care ating pe alocuri viteze de peste 100 km/oră. Sezonul rece își arată „colții” în nordul județului Vâlcea, unde ninsorile abundente au acoperit drumurile cu un strat consistent de zăpadă.

Două TIR-uri prezintă defecțiuni tehnice și sunt staționate pe carosabil. Coloanele de mașini se întind pe km întregi, ninge abundent, iar utilajele de deszăpezire nu pot ajunge în anumite zone, scrie presa locală.

Pentru ca traficul să se desfășoare în siguranță, polițiștii vâlceni le reamintesc participanților la trafic importanța unei conduite preventive. Oamenii legii recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare față de celelalte autovehicule și să se asigure temeinic înainte de orice manevră.

Autoritățile atrag atenția că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone trebuie să fie echipate cu lanțuri sau alte dispozitive antiderapante.

În condițiile unui trafic intens, ninsorile pot duce la blocaje temporare. Polițiștii le cer conducătorilor auto să își păstreze calmul, să dea dovadă de răbdare și să evite blocarea intersecțiilor. În cazul în care traficul este întrerupt, șoferii sunt sfătuiți să scoată mașinile în afara carosabilului pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire.

Totodată, șoferii începători sunt îndemnați să evite deplasările pe timp de ninsoare sau drum alunecos, mai ales noaptea sau pe distanțe lungi, riscul producerii accidentelor fiind mai mare din cauza lipsei de experiență.

Recomandări sunt și pentru pietoni, care sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită, să evite mersul pe carosabil și să se asigure corespunzător înainte de traversarea drumurilor, mai ales în condiții de vizibilitate redusă.

Autoritățile fac apel la responsabilitate și prudență, pentru ca iarna să nu aducă evenimente nedorite în trafic.

Trei coduri galbene de vreme rea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei atenționări meteorologice Cod galben de intensificări ale vântului și ninsoare viscolită pentru zone din Oltenia, Muntenia și Transilvania, valabile în ultimele zile ale anului.

Astfel, marți, până la ora 20:00, în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

De asemenea, de marți, ora 20:00, până miercuri, la ora 8:00, în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50-65 km/h, viscolind ninsoarea.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Miercuri, între orele 8:00 și 20:00, în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50-70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.