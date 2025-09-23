Tatăl fetei ucise în Mureș de Emil Gânj acuză acuză presiuni din partea poliției: „A fost obligată să spună că nu a fost răpită”

Detalii șocante în cazul Andei Maria, tânăra ucisă de Emil Gânj, care este urmărit de autorități de aproape trei luni. A fost publicată o conversație telefonică dintre tatăl fetei și operatorul 112, care dezvăluie modul în care polițiștii au gestionat situația înainte de crimă.

În apelul la 112, tatăl tinerei a reclamat că fiica sa a fost presată de polițiștii din Sărmașu de Câmpie să declare că nu a fost răpită, în ciuda faptului că fata susținea contrariul.

„Sunt tatăl Andei Maria, care a fost dispărută. Am înțeles că fiica mea e luată la postul de poliție Sărmașu și e hărțuită de colegii dumneavoastră, adică de oamenii legii, să zică obligatoriu că nu a fost răpită”, a declarat acesta, potrivit Recorder.

Operatorul de la 112 i-a transmis tatălui că fata poate depune plângere în instanță, avertizând însă că, dacă acuzațiile nu se confirmă, amenda ar putea ajunge la 4.000 de lei.

„Ne asumăm eu cu fiica mea, ne asumăm dacă asta este suma”, a replicat tatăl.

Anda, tânăra de 23 de ani, fost găsită moartă în propria casă, care fusese incendiată. Ea a fusese ucisă, iar criminalul a dat foc casei pentru a scăpa de dovezi. Deși femeia obținuse un ordin de protecție împotriva lui în februarie 2025, tragedia nu a putut fi prevenită.

În luna februarie, tânăra, în vârstă de 23 de ani, fusese răpită de același individ. Ea a fost găsită după două zile, reușind să scape și să ceară ajutor într-un magazin, după ce nimeni nu a vrut să o ajute în stradă.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are antecedente penale, fiind condamnat anterior pentru crimă, și a petrecut 15 ani în închisoare. Femeia obținuse un ordin de protecție împotriva lui, însă acesta a tăiat brățara de monitorizare acum un an

Patru polițiști din Mureș sunt cercetați disciplinar în urma crimei comise de Emil Gânj. Deocamdată nu se știe dacă printre aceștia se numără și cei care ar fi făcut presiuni asupra tinerei pentru a-și retrage acuzațiile.

Emil Gânj este căutat de autorități de aproape trei luni, după ce și-a ucis fosta iubită și i-a incendiat locuința.

Pe numele său există mandat de arestare preventivă.