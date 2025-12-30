search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
Fundația lui Navalnîi a publicat imagini cu noul palat al lui Putin din Crimeea. Reședința dispune de clinică privată

0
0
Publicat:

Achetatorii Fundației Anticorupție din Rusia (FBK) au descoperit un nou palat aparținând liderului rus Vladimir Putin pe coasta Mării Negre – de data aceasta în Crimeea. Această  proprietate ce ar aparține lui Putin este dotată cu clinică privată, sală de operații, un vast complex balnear și un heliport.

image

„La început, pe locul acestui palat se afla o clădire aparținând sanatoriului Mys Aya. Ulterior, Viktor Ianukovici [fostul președinte ucrainean pro-rus – ed.] a îndrăgit locul și a demolat tot ce se afla acolo, a tăiat copaci bătrâni și a început să-și construiască o reședință de vară. După ce Putin a anexat Crimeea în 2014, proprietatea lui Ianukovici a fost confiscată și transferată în proprietatea statului. Acumm aici se află un veritabil palat.”

Potrivit FBK, clădirea principală are o suprafață de peste 9.000 de metri pătrați, în timp ce casa de oaspeți se întinde pe aproape 5.000 de metri pătrați. Situl include, totodată, clădiri separate pentru personal, facilități tehnice și un heliport nou construit. Sub proprietate se află o promenadă privată, un debarcader și o plajă artificială cu nisip alb.

image

Foto: navalny.com

image

„Acest palat a fost construit cu aceiași bani și folosind aceeași schemă de tip «portofel» ca și palatul din Gelendjik. Pe hârtie, proprietatea este înregistrată printr-un lanț de companii. Proprietarul nominal este SRL Bereg, legat de compania Golden Gate, ai cărei proprietari sunt confidențiali. Aceiași avocați – Belkin, Ulyanov și Șahov – apar în procuri ca și în cazul palatului Gelendjik. Specificațiile tehnice pentru interioare enumeră în mod explicit cerințele Serviciului Federal de Protecție, care exclude versiunea unei «reședințe de vară private»: Serviciul Federal de Protecție îl protejează doar pe președinte”, se arată în anchetă.

image

Foto: navalny.com

Principalul antreprenor este compania de administrare Credo, care a construit și a deservit  atât reședințe oficiale, cât și neoficiale ale lui Putin în Gelendzhik, Valdai și Krasnaya Polyana.

Anchetatorii au publicat planuri și fotografii din interorul palatului, inclusiv ale reședinței principale și ale casei de oaspeți.

În clădirea principală, la ultimul etaj se află un dormitor uriaș, în colțul îndepărtat al căruia se află o unitate de iradiere-recirculare a aerului – un echipament utilizat în mod obișnuit în spitale și clinici. Astfel de dispozitive, cu lămpi ultraviolete pentru a dezinfecta aerul prin uciderea bacteriilor și virușilor, au fost observate anterior în biroul lui Putin și în apartamentul său din Kremlin.

image

Palatul lui Putin din Crimeea Foto: navalny.com

Băile generoase – fiecare având o suprafață de aproximativ 50 mp – au podele și pereți din marmură, în timp ce scările, balustradele și jacuzzi-urile sunt aurite.

06bf75b4cace45f7db7b6f90230014f51767091087 jpg

FBK notează că numai robinetele, cârligele pentru rufe și suporturile pentru hârtie igienică – în formă de trandafiri într-o baie și de dragoni în alta – costă peste 22 de milioane de ruble (peste 280.000 de dolari americani).

image

Palatul lui Putin din CrimeeaFoto: navalny.com

La etajul inferior se află un spital privat. Acesta include un cabinet de medicină generală dotat cu ecograf, masă de masaj, echipamente de laborator pentru analize, electrocardiograf și dispozitive de fizioterapie, precum și un cabinet stomatologic, aparat cu raze X, microscop chirurgical dentar și echipament cu ultrasunete.

Același etaj găzduiește și o sală de operație dotată cu ventilator, defibrilator, aparat de anestezie, sisteme de monitorizare a pacienților, echipament cu raze X și dispozitive pentru gastroscopie și colonoscopie.

Conform anchetei, centrul medical al lui Putin include și camere de sterilizare, facilități de concentrare a oxigenului, zone de depozitare a deșeurilor medicale și o cameră preoperatorie ce conține peste 300 de echipamente și instrumente medicale.

La același etaj, în aripa stângă, se află un complex spa cu piscină, un televizor gigantic, piscine (care, notează anchetatorii, sunt prezente în toate palatele lui Putin), un duș care costă 6 milioane de ruble (aproximativ 77.000 de dolari americani), precum și o cameră de crioterapie.

Subsolul conține o zonă de divertisment cu cinematograf cu opt locuri, un club, o sală de biliard, un salon pentru trabucuri și o pivniță de vinuri (sau sală de degustare cu frigidere pentru jambon și brânză), un acvariu concav gigantic cu o înălțime de trei metri și lățime de cinci metri, o piscină în aer liber și un aquadisco [piscină cu fântână sincronizată cu muzică – ed.].

Rusia

