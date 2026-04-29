Interceptări șocante în cazul copilului român găsit mort într-o geantă în Belgia: părinții au încercat să dea vina pe sora băiatului torturat

Noi detalii au ieșit la iveală în cazul băiețelului român în vârstă de 9 ani, care a fost găsit mort într-o geantă aruncată într-un canal din Gent, Belgia, după începerea procesului. Deși au încercat să dea vina pe fiica de 13 ani, mama celor doi și partenerul acesteia sunt judecați pentru moartea copilului.

Totul a început pe 13 aprilie 2023, când o echipă de scafandri din cadrul Unității pentru Persoane Dispărute a intervenit în zona Houtdok din Gent. În urma căutărilor, în jurul prânzului, aceștia au descoperit o geantă neagră de sport aruncată în apă. Când au scos geanta la suprafață, în interiorul ei au găsit rămășițele lui Raul, în vârstă de 9 ani, care fusese înfășurat într-un cearșaf.

Primul lucru pe care l-au observat a fost faptul că băiețelul purta șosete cu Spider-Man, un hanorac închis la culoare cu Jurassic World și pantaloni de trening. Corpul era într-o stare avansată de descompunere, semn că fusese aruncat în apă cu mult timp înainte, scrie publicația belgiană 7sur7.

Un mesaj text alarmant

Căutarea lui Raul începuse cu două zile mai devreme, în noaptea de 11 aprilie 2023. Doi bărbați au bătut la ușa unei case mici situate în spatele unei clădiri din complexul Afrikalaan din Gand. O căutau pe Ioana-Maria Micu. Ea locuia acolo împreună cu partenerul ei, Nicușor Nati Ciurcui, și cu cei doi copii ai săi: Raul, de 9 ani, și Andreea, de 13 ani.

Cei doi bărbați erau rude. Locuiau în Germania și s-au deplasat la Gand deoarece Nicușor a trimis un mesaj alarmant bunicii lui Raul: „Raul este mort. Nu mai întreba despre el.”

Această bunică îl crescuse pe băiat în România ca pe propriul fiu, până când fiica ei, Ioana, venise brusc să îl ducă la Gand. De atunci, bunica îl sunase regulat pentru a vorbi cu Raul, dar fusese mereu întâmpinată cu scuze: „Raul doarme” sau „Raul este la duș.”

După acest ultim mesaj, cei doi unchi au decis să intervină. Sub presiunea poliției, Ioana a deschis în cele din urmă ușa. Sau mai exact, ușa către ceea ce îi servea drept locuință: o mică anexă cu o singură cameră. Proprietari fără scrupule cazaseră acolo angajați ai unei companii de procesare a cărnii.

În mod oficial, la acea adresă erau înregistrați 65 de locatari. Apartamentul Ioanei nu avea bucătărie, baie sau toaletă. Doar un pat dublu și un pat suprapus în care dormea fiica ei. Nici urmă de Raul.

Povestea calvarului

Ioana a relatat atunci cum partenerul ei, Nicu, ar fi turnat apă clocotită peste fiul ei, provocându-i moartea, și cum l-ar fi aruncat în apa din apropiere. La secția de poliție, ea a oferit mai multe detalii: în timp ce ea muncea, Nicu, care nu avea loc de muncă, îl abuza pe copil. La 31 ianuarie, calvarul a atins punctul maxim.

Raul era pe moarte când ea s-a întors acasă în acea seară; și-a dat ultima suflare în brațele ei. Nicu l-a înfășurat într-un cearșaf, l-a îndoit în două și l-a îndesat într-o geantă sport înainte de a merge singur să îl arunce. Din teamă, ea nu ar fi spus nimic poliției.

„Când Raul protesta, îi băgau o tijă în gură și îi umpleau gura cu hârtie. S-a aflat ulterior că băiatului nu i se dăduse nimic de băut și fusese nevoit să își bea propria urină”, arată date din anchetă.

Sora lui, Andreea, a descris o poveste similară: fusese privat de mâncare, bătut până la sânge cu catarama unei curele, obligat să facă dușuri fierbinți sau înghețate ori să îngenuncheze pe orez uscat cu brațele ridicate. Uneori fusese aruncat din pat sau pe fereastră. Pentru a-l reduce la tăcere, îi băgau hârtie în gură cu o tijă.

Interceptări în celule

Totuși, Andreea a dezvăluit un detaliu crucial: cei trei au mers la canal pentru a arunca geanta. Ea și mama ei l-au ajutat pe Nicu. Ea a descris cu precizie cum au îngreunat geanta cu pietre și au făcut găuri pentru a lăsa aerul să iasă. Ea le-a indicat anchetatorilor Houtdok-ul.

Nicu, care fugise, a fost arestat la 14 aprilie 2023 în Țările de Jos. Extrădat în Belgia, el a oferit o versiune complet diferită a evenimentelor: nu el, ci mama ar fi bătut și ucis copilul. În timpul unei confruntări, cuplul a încercat apoi să arunce vina pe tânăra Andreea.

Ceea ce nu știau era că erau interceptați. Anchetațorii i-au auzit punându-se de acord să o acuze pe Andreea. Ioana își insultă propria fiică, iar Nicu o numește „ipocrită”. Ei își armonizează poveștile, își fac griji privind posibila pedeapsă și chiar râd când își amintesc descrierile torturii din timpul interogatoriilor.

Detalii din proces

În cele din urmă, Andreea a recunoscut că a participat la abuzuri. Plasată într-o instituție de judecătorul pentru minori, ea este acum parte civilă în procesul mamei și al tatălui vitreg. Mărturiile ei filmate vor fi prezentate în cadrul ședinței.

Ioana și Nicu sunt judecați pentru tortură soldată cu moartea, fără intenția de a ucide. Starea avansată de descompunere a corpului a făcut imposibilă stabilirea cu certitudine a cauzei exacte a morții, ceea ce a exclus acuzația de omor în favoarea celei de tortură. Cei doi inculpați riscă între 20 și 30 de ani de închisoare.