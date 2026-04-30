Bărbatul de 73 de ani care a căzut pe scările rulante din Bistrița a murit la spital

Bărbatul, în vârstă de 73 de ani, care a căzut în pasajul pietonal subteran din municipiul Bistrița, a decedat la spital la opt zile după incident. Acesta a căzut pe scările rulante, împreună cu soția sa, și a fost internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.

Accidentul a avut loc pe 21 aprilie. Martorii au relatat că cei doi pensionari se aflau pe scările rulante, iar la un moment dat, soția acestuia s-ar fi dezechilibrat și a căzut pe scări. Soțul acesteia a încercat să o ajute, însă s-a dezechilibrat și el și a căzut.

Femeia, în vârstă de 71 de ani, a suferit mai multe contuzii și zgârieturi, fiind externată chiar în ziua accidentului, cu recomandări medicale.

Potrivit reprezentanților unității medicale, bărbat a fost intubat, ventilat mecanic și sedat pe toată durata internării, însă starea sa s-a menținut gravă, fără evoluții favorabile. Decesul a survenit miercuri după-amiază, potrivit agerpres.

„Când au sosit echipajele la locul solicitării o victimă, bărbat se afla în stop cardiorespirator, i s-a aplicat protocolul de resuscitare si din fericire organismul bărbatului a răspuns manevrelor aplicate. Cealaltă victimă, o femeie prezintă traumatisme la membrele inferioare și superioare. Ambele victime vor fi transportate la spital pentru continuarea îngrijirilor medicale”, a transmis la acea dată, ISU Bistrița-Năsăud.

În urma incidentului, autoritățile locale au decis suspendarea accesului pe scările rulante din pasajul subteran, inaugurat în luna ianuarie a acestui an în apropierea pieței agroalimentare din oraș și dotat ulterior cu astfel de echipamente pentru facilitarea accesului pietonal.

Poliția continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă, pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.