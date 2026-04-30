Bărbatul de 73 de ani care a căzut pe scările rulante din Bistrița a murit la spital

Bărbatul, în vârstă de 73 de ani, care a căzut în pasajul pietonal subteran din municipiul Bistrița, a decedat la spital la opt zile după incident. Acesta a căzut pe scările rulante, împreună cu soția sa, și a fost internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.

Bărbatul a căzut de pe scările rulante FOTO: bistriteanul
Bărbatul a căzut de pe scările rulante FOTO: bistriteanul

Accidentul a avut loc pe 21 aprilie. Martorii au relatat că cei doi pensionari se aflau pe scările rulante, iar la un moment dat, soția acestuia s-ar fi dezechilibrat și a căzut pe scări. Soțul acesteia a încercat să o ajute, însă s-a dezechilibrat și el și a căzut.

Femeia, în vârstă de 71 de ani, a suferit mai multe contuzii și zgârieturi, fiind externată chiar în ziua accidentului, cu recomandări medicale.

Potrivit reprezentanților unității medicale, bărbat a fost intubat, ventilat mecanic și sedat pe toată durata internării, însă starea sa s-a menținut gravă, fără evoluții favorabile. Decesul a survenit miercuri după-amiază, potrivit agerpres.

„Când au sosit echipajele la locul solicitării o victimă, bărbat se afla în stop cardiorespirator, i s-a aplicat protocolul de resuscitare si din fericire organismul bărbatului a răspuns manevrelor aplicate. Cealaltă victimă, o femeie prezintă traumatisme la membrele inferioare și superioare. Ambele victime vor fi transportate la spital pentru continuarea îngrijirilor medicale”, a transmis la acea dată, ISU Bistrița-Năsăud.

În urma incidentului, autoritățile locale au decis suspendarea accesului pe scările rulante din pasajul subteran, inaugurat în luna ianuarie a acestui an în apropierea pieței agroalimentare din oraș și dotat ulterior cu astfel de echipamente pentru facilitarea accesului pietonal.

Poliția continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă, pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Rămășițele domnitorului Alexandru Ghica nu au fost înhumate nici până acum. În urmă cu 5 luni, Nicușor Dan sărbătorea cu fast la Cotroceni repatrierea osemintelor domnitorului
gandul.ro
image
St. Moritz schimbă modelul: stațiunea de lux construiește locuințe accesibile pentru rezidenți
mediafax.ro
image
Microbuze de 28,8 milioane de euro pentru IGSU: cine a câștigat licitația și ce legături apar cu un apropiat al lui Klaus Iohannis
fanatik.ro
image
Sancțiunea CNA în cazul Realitatea Plus, întoarsă „din pix” de judecători. Legea „prin analogie”, interpretată în favoarea televiziunii lui Maricel Păcuraru
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
observatornews.ro
image
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
11.000.000€ cheltuiți nejustificat la Complexul Valea Jiului. 400.000€ bonus la pensionare pentru 81 angajați
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Turist amendat pentru apă cumpărată din magazin? Ce pot și ce nu pot impune pensiunile din România. Când sunt legale „amenzile”
playtech.ro
image
Laurențiu Reghecampf a spus totul despre revenirea la FCSB! Mesajul pe care i l-a transmis fostului coleg de echipă
fanatik.ro
image
Cine pierde cel mai mult electoral în urma asocierii PSD și AUR. „USR nu și-a mai revenit niciodată după eroarea din 2021”
ziare.com
image
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Gest extrem de îndrăzneț făcut de fiica lui Putin. Absolut nimeni nu are voie să se apropie de un supercomputer
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
click.ro
image
Horoscop joi, 30 aprilie. Taurii au probleme de sănătate, iar Racii primesc vești importante la locul de muncă
click.ro
image
Videoclipul care a încins internetul! Loredana Groza se crede Madonna, la 55 de ani! Părerea designerilor și dieta strictă: „Fără zahăr”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Profimedia jpg
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
Click!

image
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
image
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”

OK! Magazine

image
”Zeița Sexului”, Sex-simbolul secolului al XX-lea, blonda supremă care trăia de fapt cu ”orgasme simulate”. Marilyn Monroe, un suflet fragil

Click! Pentru femei

image
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic