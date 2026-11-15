Constantin Toma îl acuză pe ministrul Ghigiu că a venit la Buzău „să execute un atac politic”, după ce i-a reproșat pierderea banilor din PNRR

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, și primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, au avut un schimb de acuzații după ce oficialul a criticat administrația locală pentru pierderea unei finanțări de aproape 80 de milioane de euro din PNRR, destinată reabilitării și consolidării blocurilor.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma Foto: Facebook

Alexandru-Mihai Ghigiu a susținut că banii europeni au fost pierduți din cauza lipsei de implicare a administrației locale, în condițiile în care finanțarea ar fi reprezentat cea mai mare sumă obținută de o autoritate locală din România pentru un astfel de proiect.

„Nu vorbim despre o sumă simbolică, ci despre o oportunitate uriașă ratată pentru Buzău”, a transmis ministrul, care a reproșat Primăriei că, deși a avut finanțarea la dispoziție, nu a reușit să înceapă lucrările.

Potrivit acestuia, șantierele ar fi trebuit să fie deja deschise, însă blocurile care urmau să fie modernizate au rămas în aceeași stare.

Constantin Toma îl acuză pe ministru de atac politic

În replică, primarul Constantin Toma l-a acuzat pe ministru că a mers la Buzău pentru a lansa atacuri politice, nu pentru a identifica soluții pentru investițiile blocate.

Edilul a făcut referire la vizita lui Ghigiu în cadrul unei întâlniri regionale dedicate dezvoltării comunităților din Sud-Est, la care a participat și vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Toma susține că ministrul a transformat evenimentul într-un prilej de a critica administrația locală.

„Pentru mine, succesiunea acestor gesturi ridică o întrebare legitimă: a venit ministrul Ghigiu la Buzău pentru a identifica soluții sau pentru a executa un atac politic?”, a transmis primarul.

Constantin Toma a respins acuzațiile privind responsabilitatea administrației locale pentru pierderea finanțării și a susținut că proiectul a fost blocat de birocrație și de termenele impuse prin PNRR.

„Banii nu s-au pierdut pentru că Primăria nu și-a dorit să realizeze proiectul, ci din cauza birocrației excesive, a procedurilor greoaie și a întârzierilor care au făcut imposibilă încadrarea lucrărilor în termenele impuse prin PNRR”, a afirmat edilul.

Primarul a mai susținut că administrația locală a atras peste 700 de milioane de euro pentru municipiu în ultimii zece ani și că va continua să caute surse de finanțare pentru reabilitarea blocurilor.

„Acesta este astăzi PSD!”

În finalul mesajului său, Constantin Toma a legat conflictul de ruptura sa de conducerea PSD, afirmând că disputa îi confirmă decizia de a demisiona din funcțiile de conducere ale partidului și de a nu mai candida din partea formațiunii.

„Când un ministru vine într-o comunitate mai preocupat să atace un primar decât să ajute la rezolvarea problemelor oamenilor, înțelegi cât de tare s-a îndepărtat politica de adevărata ei misiune”, a transmis primarul, încheindu-și mesajul cu acuzația: „Zero interes pentru oameni, sută la sută politică de partid. Acesta este astăzi PSD!”

Constantin Toma, a anunțat în luna august că nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat la alegerile locale din 2028. Edilul a renunțat și la toate funcțiile de conducere pe care le deținea în partid, criticând în termeni duri deciziile luate de actuala conducere social-democrată.

Anunțul a venit în urma tensiunilor interne din PSD și al schimbărilor produse în conducerea partidului. Constantin Toma s-a numărat printre vocile critice la adresa noii conduceri a formațiunii și a lui Sorin Grindeanu.