 Constantin Toma îl acuză pe ministrul Ghigiu că a venit la Buzău „să execute un atac politic”, după ce i-a reproșat pierderea banilor din PNRR | adevarul.ro
search
Duminică, 15 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Constantin Toma îl acuză pe ministrul Ghigiu că a venit la Buzău „să execute un atac politic”, după ce i-a reproșat pierderea banilor din PNRR

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, și primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, au avut un schimb de acuzații după ce oficialul a criticat administrația locală pentru pierderea unei finanțări de aproape 80 de milioane de euro din PNRR, destinată reabilitării și consolidării blocurilor.

Constantin Toma
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma Foto: Facebook

Alexandru-Mihai Ghigiu a susținut că banii europeni au fost pierduți din cauza lipsei de implicare a administrației locale, în condițiile în care finanțarea ar fi reprezentat cea mai mare sumă obținută de o autoritate locală din România pentru un astfel de proiect.

„Nu vorbim despre o sumă simbolică, ci despre o oportunitate uriașă ratată pentru Buzău”, a transmis ministrul, care a reproșat Primăriei că, deși a avut finanțarea la dispoziție, nu a reușit să înceapă lucrările.

Potrivit acestuia, șantierele ar fi trebuit să fie deja deschise, însă blocurile care urmau să fie modernizate au rămas în aceeași stare.

Constantin Toma îl acuză pe ministru de atac politic

În replică, primarul Constantin Toma l-a acuzat pe ministru că a mers la Buzău pentru a lansa atacuri politice, nu pentru a identifica soluții pentru investițiile blocate.

Edilul a făcut referire la vizita lui Ghigiu în cadrul unei întâlniri regionale dedicate dezvoltării comunităților din Sud-Est, la care a participat și vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Toma susține că ministrul a transformat evenimentul într-un prilej de a critica administrația locală.

„Pentru mine, succesiunea acestor gesturi ridică o întrebare legitimă: a venit ministrul Ghigiu la Buzău pentru a identifica soluții sau pentru a executa un atac politic?”, a transmis primarul.

Constantin Toma a respins acuzațiile privind responsabilitatea administrației locale pentru pierderea finanțării și a susținut că proiectul a fost blocat de birocrație și de termenele impuse prin PNRR.

„Banii nu s-au pierdut pentru că Primăria nu și-a dorit să realizeze proiectul, ci din cauza birocrației excesive, a procedurilor greoaie și a întârzierilor care au făcut imposibilă încadrarea lucrărilor în termenele impuse prin PNRR”, a afirmat edilul.

Primarul a mai susținut că administrația locală a atras peste 700 de milioane de euro pentru municipiu în ultimii zece ani și că va continua să caute surse de finanțare pentru reabilitarea blocurilor.

„Acesta este astăzi PSD!”

În finalul mesajului său, Constantin Toma a legat conflictul de ruptura sa de conducerea PSD, afirmând că disputa îi confirmă decizia de a demisiona din funcțiile de conducere ale partidului și de a nu mai candida din partea formațiunii.

„Când un ministru vine într-o comunitate mai preocupat să atace un primar decât să ajute la rezolvarea problemelor oamenilor, înțelegi cât de tare s-a îndepărtat politica de adevărata ei misiune”, a transmis primarul, încheindu-și mesajul cu acuzația: „Zero interes pentru oameni, sută la sută politică de partid. Acesta este astăzi PSD!”

Constantin Toma, a anunțat în luna august că nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat la alegerile locale din 2028. Edilul a renunțat și la toate funcțiile de conducere pe care le deținea în partid, criticând în termeni duri deciziile luate de actuala conducere social-democrată.

Anunțul a venit în urma tensiunilor interne din PSD și al schimbărilor produse în conducerea partidului. Constantin Toma s-a numărat printre vocile critice la adresa noii conduceri a formațiunii și a lui Sorin Grindeanu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
digi24.ro
image
Încă o alianță a SUA se destramă sub administrația Trump. Relația diplomatică pe care a mai ruinat-o liderul de la Casa Albă
stirileprotv.ro
image
Misiunea lui Bolojan pentru SPP – să ducă invitații nunții la SPA
gandul.ro
image
Au strălucit la Rezidențiat 2026! Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România
mediafax.ro
image
Ce mesaj i-a dat cel mai mare „dușman” lui Meme Stoica după plecarea de la FCSB
fanatik.ro
image
Punctajele maxime pe țară obținute la examenul de Rezidențiat 2026. Mărturiile candidaților după examenul decisiv: „În patru ore se decide ce ai făcut într-un an”
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali: ”Mami, nu mai pot” + E gata să bată din nou la ușa lui
digisport.ro
image
O casă tradițională din Munții Carpați se vinde cu doar 16.000 de euro! Cum arată locuința izolată
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Cum se fac croissantele 7 Days şi Milka. În fabrica de la Clinceni lucrează peste 800 de oameni, iar peste 60% din producţie rămâne în România
zf.ro
image
Cât trebuie să aerisești casa iarna pentru un aer mai curat, fără să pierzi căldura
observatornews.ro
image
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă
cancan.ro
image
Pensie diminuată prin recalculare? Sute de mii de pensionari cer dreptate la CCR. Verdictul, pe 25 noiembrie
newsweek.ro
image
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
prosport.ro
image
De ce tot mai mulți oameni desenează linii albe pe geamuri. Au un rol mult mai important decât pare
playtech.ro
image
Gafa lui Hagi la golul Poloniei, observată de Marius Șumudică: “E victoria lui, dar acolo a greșit!”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
A venit replica Ucrainei, după declarația ”rușinoasă” din America + Anunțul făcut la aproape 5 ani de la startul războiului
digisport.ro
image
Selly, surpriză pentru iubita lui! Smaranda Știrbu a devenit medic rezident: „Felicitări, doamna doctor!”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Ce pensie are Rică Răducanu la 80 de ani. Suma pe care statul român i-o plătește lunar fostului fotbalist
mediaflux.ro
image
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
gsp.ro
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Regretele Biancăi Drăgușanu după relația cu Gabi Bădălău. Ce nu ar mai accepta niciodată de la un bărbat
click.ro
image
„Am făcut o prostie!” Alina Pușcaș, experiență plină de adrenalină alături de fiul său. Ce a pățit vedeta în timpul unei curse
click.ro
image
Situație revoltătoare la bloc! Un locatar a sunat la 112 din cauza plânsetelor unui bebeluș. Ce spun autoritățile despre astfel de reclamații
click.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
„Călătoriile lui Gulliver”, ilustrație din 1900
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât a ajuns să coste mâncarea la Târgul de Crăciun din Craiova! Prețurile care îi așteaptă pe vizitatori
image
Regretele Biancăi Drăgușanu după relația cu Gabi Bădălău. Ce nu ar mai accepta niciodată de la un bărbat

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României