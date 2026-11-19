Miliarde de euro din PNRR sunt în joc, iar timpul rămas pentru salvarea fondurilor europene se scurge rapid. Mihai Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a răspuns joi, 19 noiembrie, la Interviurile „Adevărul”, întrebărilor despre negocierile de ultim moment cu Comisia Europeană, reformele restante și șansele României de a evita pierderea unei părți importante din banii europeni.

PNRR: România riscă să piardă 3,4 miliarde de euro

Adevărul: Mai avem foarte puțin timp la dispoziție să recuperăm banii din PNRR. Deja s-au pierdut sume importante, pentru că guvernanții nu au putut să ducă la capăt niște proiecte importante, cum a fost, de exemplu, legea salarizării unitare. Și ne aducem aminte și de amânarea care a fost pe fondul legii extrem de controversate cu privire la pensiile magistraților. Sunt încă bani de recuperat, dar ultimele tranșe ar putea să vină înjumătățite. Asta spunea deja ministrul fondurilor europene. A preluat de puțină vreme acest mandat și este invitat la noi în această formulă, pentru prima dată, pentru că dumnealui este un personaj cunoscut deja din PSD, Mihai Ghigiu. Bun găsit!

Mihai Ghigiu: Sărut mâna! Mulțumesc pentru invitație.

Domnule ministru, ați anunțat că riscăm să pierdem 3,4 miliarde de euro din PNRR. De ce se întâmplă asta?

Pentru ultimele două cereri, una depusă în august, una depusă în septembrie, avem o valoare totală netă. Ce înseamnă acest net? Înseamnă că dăm la o parte prefinanțarea pe care deja am primit-o, de 6,4 miliarde. Deci, practic, din ultimele două cereri puteam lua 6,4 miliarde. Din estimările noastre, deja o parte dintre estimări nu au fost confirmate de comunicarea Comisiei privind cererea de plată cinci. În cel mai pesimist scenariu, vom avea suspendate, permiteți-mi să folosesc acest termen și o să îl și explic, în jur de 3,4 miliarde. Posibil să fie mai puțin. Noi tot am încercat în această perioadă să punem la dispoziție documente, să dăm explicații și sper să fie mai mică suma. Însă realitatea este că avem aici trei categorii de motive sau trei motive pentru care pierdem această sumă foarte mare.

Și aș mai menționa un lucru: jumătate din această sumă erau bani gratuiți. Deci nu vorbeam de împrumuturi, deși și acelea erau extrem de atractive, vorbeam de granturi pe care România putea să le folosească. Primul motiv este exact cel pe care l-ați menționat. Avem reforme sau jaloane neîndeplinite. Ne referim aici la legea salarizării, ne referim aici la jalonul cu decarbonizarea, care ne aduce o penalizare foarte mare. Acestea sunt clar neîndeplinite, nu avem ce să facem. Apoi avem o a doua categorie de jaloane neîndeplinite parțial și aici primim o penalizare, să zic așa, din partea Comisiei, proporțional cu ce nu am făcut. Ne-am asumat, nu știu, spre exemplu, să stocăm nu știu câți kilowați-oră de energie regenerabilă. Nu am făcut-o și, pentru diferență, suntem penalizați. Aici mai încercăm să mai dăm o serie de explicații, posibil să mai recuperăm. Și avem a treia categorie.

Însă România nu a reușit până în acest moment să convingă Comisia Europeană, prin documente, că a făcut aceste investiții sau calitatea documentelor nu este la nivelul la care se aștepta Comisia Europeană. Și vă spuneam puțin mai devreme un exemplu cât se poate de concret. La Ministerul Dezvoltării, Comisia ne solicita ca în acel tabel de raportare să existe și o rubrică privind cu ce se încălzește locuința sau cu ce se încălzește clădirea care a fost renovată. Nu există această rubrică. Comisia ne-a cerut să refacem toate aceste documente. Practic, suma este suspendată. Vom avea la dispoziție două luni, din momentul în care Comisia ne va trimite scrisoarea că această sumă este pusă în așteptare, iar în aceste două luni vom putea să convingem Comisia că o parte din aceste reforme sunt îndeplinite.

Deci, sumele pe care clar le vom pierde, o parte din această sumă mare de 3,4 miliarde, sunt aproape un miliard, puțin sub un miliard, din legea salarizării și decarbonizare. Apoi avem zone în care suntem penalizați, în care avem un orizont de așteptare să recuperăm ceva din ele, și apoi avem toată această parte de documente pe care nu le avem, unde noi vom face tot ceea ce depinde de noi și sunt optimist că vom recupera majoritatea banilor.

Câți bani din PNRR am reușit să absorbim, ca proporție?

Nu știu cât timp avem, dar o să încerc să vedem. OK, atunci o să încerc să dau o explicație puțin mai lungă. Noi trebuie să reținem că am plecat în 2021 cu un PNRR de undeva spre 29 de miliarde de euro și am ajuns la momentul acesta, la momentul încheierii, să avem puțin peste 20 de miliarde de euro. Practic, România, de bunăvoie, văzând că nu poate să îndeplinească o serie din obiective, a negociat cu Comisia și a renunțat la o serie de sume. Este adevărat că acele sume erau din împrumuturi, însă aș menționa că erau împrumuturi la niște dobânzi la care România poate doar visa să se împrumute, deci erau extrem de eficiente. Vă dau un exemplu. Cred că Ministerul Mediului este campion la sumele la care a renunțat în ultimul an și jumătate, în ultimul an și câteva luni, din PNRR.

Fie că ne referim la zona de reparații de baraje, fie că ne referim la împăduriri, la foarte multe domenii, Ministerul Mediului a renunțat la sume importante de bani. Astăzi suntem, sau, în momentul în care vom primi cererea cinci și cererea șase, estimarea mea este că vom depăși undeva 70%. Mi-e greu să vă spun, pentru că nu știm exact cum va arăta cererea șase. Acei 3,4 miliarde de care am menționat sunt din analizele noastre interne, dar confirmate de cererea cinci. De asta m-aș feri neapărat să vă dau un procent. Cred că undeva la finalul acestei luni, în primele zile din decembrie, o să știm și cât am absorbit până în acest moment, inclusiv în acest an. Sumele vor intra în sumele care sunt OK sau jaloanele care sunt OK.

Sumele vor intra în acest an, probabil în jur de 20-21 decembrie, deci se vor vedea în bugetul pe acest an, urmând ca pentru celelalte, cele suspendate, probabil să avem un răspuns în luna martie, mai mult sau mai puțin.

Deci, cumva, ar cam trebui să ne luăm adio de la vreo 30% din banii din PNRR, dacă e să facem un calcul estimativ.

Va fi mai puțin de 30%, dacă ne raportăm la cele 20 de miliarde rămase. În final, 30% va fi toată suma suspendată. Nu aș arunca o cifră, însă va fi mai puțin.

Mai putem să recuperăm ceva?

Cu siguranță, pe zona unde nu există documente sau pe zona unde nu sunt explicații suficient de convingătoare. Am discutat și cu domnul prim-ministru, am discutat și cu ministrul Finanțelor. Vom face și sunt convins că ne vom mobiliza să recuperăm, dar să nu ne așteptăm că din acești 3,4 miliarde sau cât va rămâne în final vom recupera trei sferturi. Nu e cazul. V-am spus, un miliard este deja cumva pierdut din reformele pe care clar nu le-am făcut, dar vom recupera bani, cu siguranță, în anul viitor.

Deci la anul nu mai avem bani din PNRR, se termină.

Da. PNRR-ul s-a terminat la 31 august și asta e bine ca cei care se uită la noi să înțeleagă că noi acum vorbim, practic, de justificări pentru reforme îndeplinite până la 31 august. Mâine, dacă dăm legea salarizării, acei bani nu se mai întorc. România avea un termen foarte clar, 31 august, până la care trebuia să îndeplinească reformele. Pentru anul viitor avem fondurile de coeziune și aici suntem la un procent nu extraordinar. Nu e foarte rău, dar nu e un procent extraordinar de absorbție. Pentru autoritățile de management, adică pentru fondurile gestionate direct de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ne vom apropia undeva de 40% absorbție, iar în zona agențiilor de dezvoltare regională, acele ADR-uri, cele opt pe care le știți, procentul, din păcate, este mai mic.

Am avut întâlniri cu ele în această perioadă. Sper că se vor schimba lucrurile. În general, ministerul a încercat, și asta e un lucru bun, să lase libertatea ADR-urilor să finanțeze acele cheltuieli de care e cu adevărat nevoie în comunitățile lor. Avem exemple foarte bune de ADR-uri care au făcut un lucru extraordinar și sunt aproape de 30% la absorbție, adică sunt cumva în media națională. Din păcate, avem și exemple mai puțin fericite de ADR-uri care încă mai învață, nu au capacitatea administrativă sau, mă rog, au o problemă mai complicată.

Mihai Ghigiu. Foto: Adevărul/Cătălin Mănescu

De ce se absorb greu fondurile europene

De ce nu reușește România să atragă, să absoarbă fonduri europene? Care ar fi un top al explicațiilor? Nu știu oamenii să scrie proiecte, nu se pricep, nu știu să le justifice ulterior?

Nu aș zice că România nu știe. PNRR-ul și fondurile de coeziune sunt două modele diferite. Dacă ne uităm la fondurile de coeziune, la anterioarele exerciții, România a cheltuit aproape 100%, 90% și ceva la sută, deci procentual n-a fost rău. Însă la coeziune sunt mai multe elemente care ar trebui luate în calcul. Pe de o parte, avem o birocrație legislativă extraordinar de mare.

Sau la Bruxelles?

Aici putem să dăm noi vina cât vrem pe Bruxelles, dar autoritățile naționale sunt vinovate. De exemplu, Bruxelles-ul ne spune că un anumit procent trebuie să se ducă pentru climă. Acolo nu avem ce face, e o directivă. Toate statele și-au asumat asta. Însă, când vorbim de birocrație, în general vorbim de birocrație națională. Și ministerul a încercat, indiferent cine a fost ministru, nu aș vrea să politizez acest aspect, să simplifice într-o anumită măsură procedurile.

De ce ne lovim de fiecare dată de Autoritatea de Audit sau de zona de auditori? Tot timpul vor foarte multe documente, plecând de la o filozofie greșită, din punctul meu de vedere: că beneficiarii vor să fure. Și, în momentul în care pleci de la această idee, automat pui bariere. Mai cer un document, mai cer două documente și așa mai departe.

Deci această zonă de simplificare e o problemă. Zona de legislație privește achizițiile publice. Pot să vă dau exemplu pe o axă destul de importantă pe care o gestionăm la Ministerul Investițiilor, în care aproape un sfert din sumă, deși este contractată, este în practică blocată din cauza contestațiilor în zona de achiziții.

Dar asta se întâmplă de ani de zile. E, să zicem, scos un tronson de autostradă, vin mai multe firme și depun oferte, câștigă firma X și celelalte firme contestă. Și durează foarte mult până când se ajunge la o concluzie. Exact de ce se întâmplă asta? Că e de ani de zile.

Pentru că orice simplificare care s-a încercat în zona achizițiilor publice a fost însoțită de o discuție publică mare: „Domnule, de fapt, indiferent cine a fost la putere, vrea să dea bani netransparent, vrea să facă lucrurile pentru firme de casă” sau mai știu eu ce.

Nu am depășit asta.

Pare-se că nu. Eu mă uit la, și vă dau un exemplu, nu suntem în Germania, dar mă uit la prietenii și vecinii noștri, polonezii, care au reușit să facă un sistem extraordinar de simplu în ceea ce privește achizițiile publice. E adevărat, cu un control puternic, dar cu o procedură extraordinar de simplă de achiziții.

V-aș da o veste bună. În septembrie a fost pus în procedură legislativă un regulament european privind achizițiile publice, ceea ce înseamnă că acest regulament se va aplica direct. În momentul de față, noi avem o directivă privind achizițiile, pe care am transpus-o în legislația națională. În momentul în care vom avea un regulament, practic, se va aplica direct.

Estimez că ne va lua pe nepregătite în ceea ce privește oamenii care să îl aplice, pentru că regulamentul propune o foarte mare libertate celui care face achiziții, cum se întâmplă și acum, nu știu, în Franța, în Italia, în Germania. Practic, raportul calitate-preț este esențial. Din păcate, la noi contează doar prețul. Mulți funcționari, inclusiv colegi de-ai mei din minister sau din alte instituții în care am fost în zona de achiziții, vor prețul cel mai mic, ca să nu fie acuzați că au primit ceva sau că există vreo influență acolo.

Însă, din păcate, instituțiile publice ajung să regrete acest preț cel mai mic, pentru că, de multe ori, calitatea este foarte slabă. Ajungi să faci o achiziție, îți dai seama că nu poți s-o folosești și faci o nouă achiziție care, de fapt, te ajută.

Deci acesta e al doilea element: legislația achizițiilor. Cel de-al treilea element, care cred eu că este important, se referă la capacitatea beneficiarilor, fie că vorbim de beneficiari, instituții publice, și mă refer aici, spre exemplu, la comune mici sau la orașe mici sau la instituții mici, care își asumă proiecte câteodată peste capacitatea lor de implementare și, la un moment dat, se blochează.

Și de aia se pierd bani.

Și de aia se pierd bani. Pentru că, uitați, vă dau un exemplu. Chiar azi-dimineață, înainte să plec la o serie de evenimente, am vorbit cu colegii. Avem o axă dedicată, nu contează, de fapt, nu vreau să influențez. Avem o axă în care aproape jumătate din contracte, după un an de la semnare, nu au nicio cerere de rambursare, ceea ce înseamnă că acele proiecte nu funcționează. Deci, probabil, vom fi nevoiți în lunile următoare să le reziliem și să mergem în continuare în lista de așteptare.

Această lipsă de capacitate nu este doar la instituțiile publice, ci și în zona privată, mai ales în zona de IMM-uri și companii mai mici, care nu au o structură puternică. Această lipsă de capacitate le afectează. Mai avem și un lucru care, mă rog, n-o să mă facă foarte popular: problema consultanților.

Sunt consultanți foarte buni pe piață.

Sunt consultanți foarte buni pe piața fondurilor europene, însă sunt și mulți consultanți care, nu vreau să jignesc pe nimeni, până ieri făceau orice altceva, o meserie legală, dar orice altceva. Și astăzi au venit consultanți pe fonduri europene. În multe cazuri, îi încurcă pe beneficiari, le scriu niște proiecte inaplicabile, după aceea le și dau sfaturi în perioada de implementare, care cumva le complică și mai mult viața. Și apoi venim noi și le spunem: „Nu ați procedat corect, nu ați respectat asta, asta, asta. Trebuie să vă tăiem sau să vă cerem banii înapoi”. Deci avem o serie de probleme și pot să continui.

Cumva se vor selecta în piață, pentru că dacă au dat o dată chix, cum se spune, atunci nu vor mai fi...

Selectați. Mă iertați, dacă astăzi am fost consultant la comuna Săulești, Gorj, unde este bunica mea, și mâine mă duc la comuna nu știu de unde, din Constanța, nu se va ști prea curând. Într-adevăr, există acest proces de selecție, dar e un proces destul de lung și, în momentul în care ai foarte multe fonduri, nu ai specialiști care să scrie, accepți cumva orice îți oferă piața.

V-am zis, nu e o critică, pentru că inclusiv cunoscuți au companii foarte puternice de consultanță, însă o vedem tot mai des. Avem beneficiari care ne cer să reglementăm această zonă a consultanților, să existe niște criterii minime pe care un consultant să le îndeplinească, ca să nu îi încurce, în loc să îi ajute.

Ar trebui să fie, nu știu, schimbată legea în acest sens? Sau cum?

La momentul de față, oricine poate să vină consultant.

Păi, și e OK?

E o discuție pe care vreau să o facem. Nici nu vreau să sugrumăm piața și să birocratizăm, că tot ne place nouă să birocratizăm, această zonă. Însă mă gândesc destul de serios, dar vreau să avem o discuție mai largă.

Să ai o atestare de la Bruxelles, mă gândesc.

Nu există. E o piață relativ... Mulți dintre ei au făcut cursuri de formare, însă un curs de câteva zile nu te face neapărat specialist în atragerea de fonduri. Când într-un proiect ai parte de achiziții, ai parte de financiar, îți trebuie și ție, ca firmă de consultanță, o capacitate să faci aceste proiecte.

Deci asta e pe zona de coeziune. Eu nu am emoții că n-o să cheltuim acești bani, ci mai degrabă am emoții să îi cheltuim pentru ceea ce este cu adevărat nevoie. Pentru că noi am ajuns în situația în care facem supracontractare pe diferite axe, deși poate nu e nevoie de toate acele proiecte, pentru că cei care au fost primii și cei mai buni nu au putut să implementeze proiectele, iar scopul nostru, într-un final, este să investim acești bani europeni, să îi dăm către beneficiari.

PNRR, un plan făcut „din birou”

Doar o secundă, și zona de PNRR, pentru că e important să facem această diferențiere. La PNRR cred că au fost două probleme. Una, modul în care s-a scris: a fost un PNRR scris destul de mult din birou și cu un „shopping list”. Fiecare minister a venit cu un „shopping list” către Ministerul Investițiilor, iar Ministerul Investițiilor le-a luat și le-a pus pe toate într-un plan național, fără să se uite ce e cu adevărat relevant. Avem exemple pe care le știe toată lumea. Dumneavoastră, în mass-media, le-ați mediatizat extrem de mult. Exemplul pistelor de biciclete din păduri.

Putem vorbi cât de bune sau de rele sunt, dar cu siguranță nu asta aveau nevoie comunitățile locale. Ele aveau nevoie de apă-canal, aveau nevoie de drumuri, poate.

Și de ele de ce au apărut? Cine a avut ideea asta să facă piste de biciclete în păduri?

Pentru că, în momentul respectiv, efectiv, s-a luat tot ce i s-a oferit din sistem sau chiar din minister. Domnul Ghinea, mă rog, nu știu să fi avut o prea mare consultare cu beneficiarii. Deci asta cred că a fost marea problemă: faptul că s-a pus acolo de toate pentru toți, fără să se facă o minimă analiză. Nu cred că cineva care ar fi făcut o analiză minimală ar fi păstrat pistele de biciclete. Pot să vă dau și alte exemple, dar acesta este foarte cunoscut în spațiul public.

Dar se mai întâmplă asta? Îmi cer scuze, domnule ministru, dar în momentul ăsta se mai construiesc, se mai fac astfel de proiecte complet inutile? Terenul de fotbal în pantă, să zicem.

Nu, nu e cazul. Bine, terenurile de fotbal în pantă nu au fost finanțate din fonduri europene, dar...

Ceva inutil, da.

Ce a fost pe PNRR nu se mai construiește sau s-a încheiat. Însă observăm și în zona fondurilor de coeziune, care sunt în implementare. Mă duc la o zonă care mi-e apropiată, zona de formare, educație, din care vin. Avem foarte multe cursuri de formare, ceea ce e foarte bine, pentru că avem nevoie, mai ales în zonă. Am fost ieri la Petrila, e o zonă care are nevoie de foarte multă reconversie profesională. Însă e important să avem și o strategie despre zonele în care ne dorim să investim. Pentru că, mă iertați, nu vreau să jignesc, dar dacă tot timpul facem cursuri de frizerie, de manichiură sau mai știu ce, sunt importante, însă o comunitate nu se poate dezvolta doar cu astfel de cursuri.

Cred că e important, și aici chiar am avut o discuție cu domnul ministru Manole săptămâna trecută, să vedem cum se poate ca AJOFM-urile, în colaborare cu alte entități de formare locală, să identifice nevoile reale ale acelei regiuni. Nu știu, e o firmă nouă sau o firmă vrea să vină și are nevoie de specialiști, de sudori, electricieni. Să încercăm să formăm strict pe zona respectivă, pentru că, deși acele proiecte sunt bune și se fac, la final ajungem să vedem că impactul economic pentru regiune e relativ mic.

Dar m-aș întoarce încă o secundă la PNRR. Modul în care s-a făcut a fost o problemă. Și apoi, utilitatea acestor investiții. Multe dintre ele nu aș zice că sunt inutile, dar au un impact mic sau au fost direcționate... Ieri, un primar la Hunedoara, l-am întrebat de ce a ales un anumit tip de investiție și a zis că...

Pentru ce anume? Era ceva tot așa inutil?

Nu era neapărat ceva inutil, dar voia să facă un centru pe zona de biodiversitate. În fine, nu se justifica neapărat în comuna dânsului, dar a ales să facă o investiție mergând pe ideea că poate se va dezvolta comuna. Omul și-a făcut treaba, a vrut să fie un gospodar, dar nu asta era. El îmi spunea: „Domnule, eu am nevoie de apă, canal, gaze. Nu de asta am aplicat, dar acolo am găsit bani”.

Era bine scris PNRR-ul, în așa fel încât oamenii să aibă acces la niște investiții utile pentru comunitate? Adică eu, în loc să pun apă-canal la comună, trebuia neapărat să selectez o pistă de biciclete în pădure?

Exact. PNRR-ul, practic, a fost construit astfel: s-au pus toate aceste proiecte, s-a negociat, Comisia a bifat și apoi: „Apucați-vă de implementare!”. S-au scos proiecte, apeluri, iar la apelul la care primarul despre care vorbeam a avut, poate, panouri fotovoltaice, pista de biciclete, o investiție în energie și încă ceva, pe primele a fost competiție foarte mare. Toată lumea s-a dus pe primele. Era dintr-o localitate mai mică și probabil că doar acolo a mai găsit bani.

A mai rămas surprinsă de biciclete. Unde, exact?

Unde să aplice? De fapt, asta este problema și asta încercăm să evităm în viitorul plan, pentru că ne pregătim, suntem deja întârziați, foarte întârziați cu viitorul plan. Trebuie să ne pregătim să îi ascultăm pe oameni. Mă rog, într-un timp scurt, dar trebuie să facem o consultare reală, astfel încât să punem în plan nevoile reale ale cetățenilor, pentru că banii vor fi din ce în ce mai puțini și trebuie să producă cumva alți bani.

Îmi doresc ca viitorul plan să aducă, pe de o parte, dezvoltare, iar pe de altă parte, investiții care să atragă sau să determine alte investiții. Altfel, va fi extrem de complicat pentru România.

Licitațiile și relația cu Comisia Europeană

Se mai fac în continuare licitații trucate? Pentru că ne spuneați că asta poate să fie o problemă. În momentul în care ai mai multe firme și se contestă rezultatul licitației, durează foarte mult să se ajungă la o concluzie. Dar acele licitații trucate, cum se făceau pe vremuri, se mai fac?

Mi-e greu să vă dau un răspuns. Probabil că există și excepții. Nu știu, chiar nu știu și nu vreau să inflamez pe cineva cu o declarație. Însă, dacă mă uit la deciziile instanțelor, în cele mai multe cazuri, se merge la CNSC, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, iar dacă nu sunt mulțumiți, ajung în instanță. Dacă mă uit la deciziile instanțelor, în marea majoritate a cazurilor, instanța a păstrat decizia comisiei de selecție a firmei. Deci asta mă face să cred că am învățat, atât noi, instituțiile publice, fie ele centrale sau locale, cum să se desfășoare aceste proceduri și cred că aceste proceduri sunt, în marea lor majoritate, corecte.

Dar știți cum e? Nu există pădure fără uscături. O să vedeți că încerc să evit generalizările, fie ele pozitive sau negative, pentru că tot timpul există câteva excepții care confirmă regula sau o infirmă.

În regulă. Spuneați un lucru interesant într-un interviu, care poate ne surprinde, poate nu: că suntem priviți nu foarte bine la Comisia Europeană, pentru că nu suntem serioși. Puteți să ne spuneți mai multe?

Aveam experiență și anterioară cu Comisia, dar am fost în prima săptămână de mandat sau după prima săptămână de mandat la Comisie, pentru a încerca să vedem cum putem să atragem acești bani suspendați. Iar în discuțiile informale, nu neapărat în cele formale, unul dintre principalele reproșuri... Să știți că și la Comisie sunt, în unele cazuri, chiar români cei cu care discutăm. Într-o echipă de cinci-șase persoane este și un român cu care discutăm. Nu sunt ceva special, sunt toți cetățeni ai aceleiași Uniuni. Suntem de 20 de ani membri.

Însă o neîncredere a lor există în ceea ce ne privește, din două motive. Primul: promitem foarte multe lucruri, mai ales decidenții.

Și aici îi includ în această categorie pe oamenii politici. Promitem foarte multe lucruri la Bruxelles, pe care, în momentul în care venim acasă, nu le mai facem, nu mai putem să le facem. Ne dăm seama că au un impact negativ. În loc să ne ducem cu temele pregătite pe anumite subiecte și să spunem: „OK, nu pot să fac asta, pentru că, dacă fac asta, deși tu îmi dai 100 de milioane de euro, partea negativă pentru mine este de 150 de milioane de euro. Nu merită să fac”, nu cred că vreodată Comisia nu ar accepta, sau, mă rog, poate sunt și excepții, în momentul în care te duci cu dovezi, cu documente, cu cifre și așa mai departe. Ăsta e primul lucru: că nu ne ținem de cuvânt.

Doi: au învățat în acești 20 de ani cum suntem noi. Practic, suntem în al treilea exercițiu și nu prea am învățat să avem capacitate administrativă. Negociem pentru bani mulți, încercăm să obținem cât mai mult în bugetul Uniunii Europene din fonduri structurale și așa mai departe, iar când vine vorba de implementare avem probleme diverse.

Această capacitate administrativă, ca să îi spun generic, chiar ne-au sfătuit ca, în paralel cu pregătirea viitorului plan, să insistăm foarte mult și să alocăm inclusiv bani din bugetul național pentru pregătirea capacității administrative. Pentru că în 2028, dacă totul merge conform planului, în iunie-iulie 2028, România să primească o sumă importantă de bani pentru finanțarea aferentă viitorului plan. Și dacă în această perioadă am avut doi sau trei ani la dispoziție să cheltuim banii peste termen, în viitoarea programare această posibilitate nu va mai exista. Vom avea regula N+10, însemnând anul de referință plus zece luni. Deci, practic, banii pe care îi primim în 2028 va trebui să îi cheltuim până la 1 octombrie 2029.

Și de aceea sfatul lor a fost să ne pregătim cât mai bine administrativ, ca în momentul în care primim acești bani să nu fim în situația din PNRR, de a-i pierde pentru că nu avem proiecte mature pe care să le depunem spre finanțare.

Ce fonduri europene vor fi disponibile în 2027

Înțeleg, totuși, din ce spuneți dumneavoastră, că 2027 va fi un an foarte dificil și sărăcuț în fonduri europene.

Va fi, sigur, un an mai sărăcuț în fonduri europene decât anii anteriori. Cel puțin față de 2026 și 2025, vom avea, practic, doar fondurile de coeziune. Noi ne propunem să putem aduce în piață șase-șapte miliarde, poate chiar mai bine, de euro anul viitor.

Fondurile de coeziune?

Da, fondurile de coeziune. Asta e o altă discuție. Vom vedea cât vom recupera din acele 3,4, de fapt, 2,4 miliarde. Practic, le-am dat deoparte. Mă refer strict la fondurile de coeziune acum. Deci vom avea probabil șase-șapte miliarde din fondurile de coeziune anul următor.

În plus, mai avem o serie de fonduri. Avem zona de SAFE, nu mă refer la partea militară, mă refer la partea duală, spre exemplu, autostrăzi și așa mai departe. Avem în continuare Fondul pentru modernizare, care este un fond gestionat de Ministerul Energiei. Acolo, mai degrabă Ministerul Transporturilor și Ministerul Agriculturii au fost eficiente în a atrage bani și mai puțin Ministerul Energiei. Și acolo, cel puțin pe zona de energie, cred că se pot face o serie de investiții importante.

Am discutat de dimineață cu doamna ministru al Mediului și dânsa vrea să ia niște bani din zona aceasta a Fondului pentru modernizare. În plus, o să mai avem o serie de fonduri mai micuțe. Vă dau un exemplu: avem fondurile norvegiene și din Spațiul Economic European. E o sumă de aproape 600 de milioane de euro, ca să fiu mai exact, pe care vom putea deja, începând de la finalul acestui an și începutul anului viitor, să o cheltuim și de acolo. Dar, cu siguranță, fondurile nerambursabile vor fi mai mici decât în 2026.

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Deci 2027 va fi un an complicat din punct de vedere economic și putem să adăugăm la asta o declarație a consilierului domnului președinte, domnul Burnete, care spunea că nu vor fi bani, pur și simplu, și că vor veni politicieni, vă vor promite... Asta era într-o comunicare cu oamenii de afaceri, dar că nu sunt bani.

Nu aș putea să vorbesc în numele ministrului Finanțelor. Din fonduri europene vom avea sume, inclusiv sume dezangajate. Dincolo de cele șase-șapte miliarde, vom avea sume dezangajate din proiecte care sunt nefuncționale, pentru care noi vom lansa apeluri. Din perspectiva ministerului pe care îl conduc, fondurile vor fi mai puține, dar vor fi.

Ce avem noi nevoie și aici încercăm să îi sprijinim pe beneficiari este să vină cu cereri de rambursare. Noi trebuie să aducem acești bani în țară, iar acești bani îi putem aduce doar dacă primim cereri de rambursare. Avem, și o să recunosc că beneficiarii știu, pe o serie de proiecte întârzieri la rambursare, în special pentru că toate forțele ministerului au fost concentrate pe PNRR. Deja acum o parte dintre colegi au fost eliberați de activități și se vor întoarce pe zona de coeziune.

Vom reduce aceste întârzieri, însă îi încurajez să vină cu cereri de rambursare în acest an, să ne caute dacă au dificultăți, pentru că observăm, spre exemplu, apropo de lipsa de bani...

Da, avem, spre exemplu, în zona de sănătate, un program de sănătate de 3,6 miliarde de euro. Din acest program, până în momentul de față, am contractat și am rambursat undeva aproape jumătate de miliard, dar ne așteptăm ca investițiile care au început și pentru care au început să facă rambursări să vină cu tot mai multe cereri de plată în anul următor. Deci bani vor intra, dar sub...

Cel mai mare eșec al României în PNRR

Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, cel mai mare eșec din PNRR?

Fiind subiectiv, faptul că am pierdut bani gratuit. Deci am avut sau vom fi pierdut, probabil, un miliard și ceva de euro, fonduri care nu trebuiau rambursate, fonduri care se puteau duce în investiții importante pentru România. Investiții importante în zona de producție sau în zona care putea să atragă alt capital, fie că ne referim la îmbunătățirea serviciilor publice. Oriunde s-ar fi dus, acești bani erau esențiali, mai ales într-o perioadă de deficit bugetar, pentru că puteau să schimbe viața oamenilor.

Noi vorbim la MIPE sau, mă rog, în momentul în care lumea aude de MIPE, se gândește la Exceluri, tabele, contracte semnate, dar toate aceste contracte semnate, în final, înseamnă ceva mai bine pentru o comunitate. Și cred că cel mai mare eșec este că acești bani gratuiți nu au reușit să ajungă la comunități și să le schimbe viața.

Dar dumneavoastră, cei din PSD, vă asumați eșecul pentru legea salarizării unitare?

Cred că, dacă vorbim de legea salarizării sau de eșecul legii salarizării, dacă folosim termenul „eșec”, este un eșec al tuturor, pentru că nu doar PSD-ul...

Ați avut Ministerul Muncii.

Am avut Ministerul Muncii, sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă ne uităm, pentru că inclusiv când vorbim de absorbție, vinovat e MIPE. Dar ce face MIPE, practic? Negociază cu Comisia, ministerele îi dau prioritățile, ne ducem și negociem acele priorități, încercăm să obținem cât mai mulți bani, deschidem apeluri, dar nu noi implementăm.

La Ministerul Muncii, care, într-adevăr, a fost condus de mai multe persoane, mă refeream strict la PSD, pentru că dumneavoastră ați preluat această zonă a muncii, a ajutoarelor, a susținerii a cât mai multor categorii, ori aici am pierdut un miliard.

770 de milioane, da, OK. Dacă ne uităm la Ministerul Muncii, acesta este tot un agregator între celelalte ministere, pentru că eu, cel puțin, am avut câteva discuții, mă rog, nu neapărat neoficiale, dar eram la momentul respectiv președinte al Comisiei pentru învățământ a Camerei Deputaților și am avut niște discuții preliminare cu ministrul Manole, în care stabilisem o serie de priorități în zona educației, inclusiv ideea unei etapizări în zona educației, urmând ca fie ministrul Muncii, fie ministrul Investițiilor să meargă la Bruxelles și să negocieze aceasta.

Comisia își dorea, dacă vă amintiți, ca legea să intre dintr-o dată în vigoare, fără etapizări. Însă cred că, împreună cu Victor Negrescu și alți colegi, am făcut o scrisoare către președinta Comisiei Europene, în care rugam ca pentru domeniile sănătate și educație să aibă loc această etapizare a intrării în vigoare.

Iar răspunsul a venit, e adevărat, după ce se încheiase perioada în care putea fi adoptată. Legea nu spune nu. Haideți să ne uităm. O să vă dau exemplul din educație. Toată lumea zice că vedem violență, vedem copiii mai pregătiți sau mai puțin pregătiți, ne plângem de calitatea din școală, câteodată exagerat, dar ne plângem. Un profesor din preuniversitar, nu mă duc la superior, la finalul carierei, pe cele opt trepte pe care le prevedea viitoarea lege a salarizării, nu ajungea nici măcar la treapta a treia. Deci acesta e respectul pe care statul îl arăta unui profesor la finalul carierei. Nu mă așteptam să îl văd sus, la nivelul șapte, dar nici măcar să nu atingă jumătate din clasament. Eu cred că e o lipsă de respect pentru această categorie.

Cred că statul ar trebui să stabilească care sunt prioritățile, să așeze aceste priorități într-o anumită ordine și apoi să vadă cum poate și când poate să le finanțeze. Cred că e mai bine să faci o lege a salarizării corectă, dar pe care o aplici în etape, decât să faci o lege a salarizării incorectă, în care încerci să o introduci într-o formă prestabilită, respectiv într-o sumă pe care o ai la dispoziție.

Și mă uit la state la care noi ne uităm cu invidie și mă uit unde sunt profesorii sau medicii. Nu sper vreodată că România va fi Japonia și un profesor la finalul carierei să câștige mai mult decât primul-ministru. Însă mi-aș dori ca România să fie măcar un stat asemănător unor state europene, în care profesorii sunt undeva, la finalul carierei, în prima categorie sau în categoria superioară a salariilor, nu undeva la finalul clasamentului.

Riscul pierderii unor fonduri din cauza amendamentului privind integritatea

Și o altă chestiune care este legată, din păcate, tot de PSD. Există pericolul, în acest moment, ca România să piardă fonduri europene din cauza acelui așa-numit amendament Fritz, pentru că ne aducem aminte de solicitarea pe care au făcut-o colegii dumneavoastră de la celelalte două partide.

Aici tema e sensibilă, în sensul în care Comisia ne-a anunțat că acest jalon, cel referitor la legea integrității, este pe lista jaloanelor cu risc. Noi am încercat să explicăm, cred eu că am fost convingători, că tot ceea ce și-a asumat România în jalon – întărirea capacității Agenției Naționale de Integritate, închiderea acelor posibile portițe prin care puteau fi evitate reglementările de integritate – absolut tot ceea ce era cuprins în jalon și-a asumat România. Noi am îndeplinit acest lucru prin legea care a fost adoptată la finalul lunii august în Parlament.

Faptul că o serie de colegi, fie de la PNL și USR, fie șeful Cancelariei lui Ilie Bolojan și secretarul general al Guvernului de la USR, au trimis o serie de scrisori, fie în numele partidelor, fie în numele Guvernului, în care au încercat să inducă ideea că România nu și-a îndeplinit obligațiile, nu au făcut decât să facă rău României.

Și, cumva, nu știu, poate sunt eu mai tânăr, mai naiv, dar nu m-aș aștepta ca niște partide politice să vrea să facă rău propriei țări.

Dar există, într-adevăr, acest risc să pierdem fonduri europene din cauza amendamentului?

Acest risc există mai degrabă nu din cauza amendamentului, ci din cauza unor suspiciuni pe care aceste scrisori, în numele Guvernului și în numele a două partide, le-au ridicat la Comisia Europeană. Nu cred că vorbim de o pierdere a întregului jalon, dar există un risc să fim penalizați. Eu am avut chiar săptămâna trecută, nu, în urmă cu două săptămâni, o discuție online cu cei de la Comisie. Sper că argumentele noastre au fost suficient de puternice.

Cam despre ce sumă vorbim?

Nu aș face o estimare. Nu e o sumă mică, adică nu vorbim de 10 milioane, vorbim de mult mai mult de 10 milioane, dar nu aș face o estimare, pentru că nici măcar nu știu cum va interpreta exact Comisia o posibilă penalizare. Care sunt gradele? De exemplu, dacă ai un indicator și trebuia să atingi 300 de megawați, relativ simplu poți să faci o analiză. Pentru asta este destul de greu să estimezi.

Când se va da un răspuns?

Din discuțiile pe care le-am avut cu Comisia, estimăm că undeva în jurul datei de 30 noiembrie sau în primele zile din decembrie o să avem propunerea Comisiei, care va parcurge procesul birocratic. Sigur, în primele două-trei zile din decembrie vom avea acest răspuns.

România, împreună cu mai multe state, probabil încă trei-patru state, va fi printre ultimele care primesc aceste răspunsuri. Unele state, cum este Italia, spre exemplu, au avut cel mai mare PNRR din Uniunea Europeană și vorbim de foarte multe elemente de analizat. România, practic, a dus în cererea șase aproape jumătate din țintele și jaloanele din PNRR. Deci Comisiei îi este destul de greu.

Chiar și zilele acestea am avut discuții cu ei. Nu au mai cerut o serie de clarificări, pentru că documente nu mai putem depune, dar am avut discuții și am încercat să le explicăm sau să le indicăm. Vă dau un exemplu: sunt ministere care ne-au transmis documente de mii de pagini, iar Comisia ne roagă în această perioadă: „OK, indicați-ne paginile unde putem să vedem mai ușor exact îndeplinirea țintei sau jalonului”.

Foto: Adevărul/Cătălin Mănescu

Reforma administrativ-teritorială și comasarea localităților

Bun. Reprezentați și PSD-ul la această discuție, chiar dacă sunteți ministrul fondurilor europene, aveți funcție și în PSD. Sigur, ce se va întâmpla cu cel mai controversat proiect al PSD-ului în acest moment, cel al comasării pe plan regional? E foarte multă nemulțumire din partea aleșilor locali. Mergeți mai departe cu proiectul în forma pe care ați prezentat-o?

Haideți să începem cu o clarificare. Nu s-a prezentat o variantă, pe urmă s-au prezentat o serie de principii și propuneri care vor sta la baza viitoarei reforme administrative. Adică faptul că văd, mă rog, eu nu prea mă uit la televizor, dar văd zilnic tot felul de hărți, împărțiri și așa mai departe...

Ce a spus domnul Benea, până la urmă?

Domnul Benea, din câte îmi amintesc, nu am fost chiar la declarația de presă, însă a zis că o variantă poate să fie, dar doamna Olguța Vasilescu a dat o altă variantă.

Aș vrea să fac trei precizări. Prima: avem nevoie de această reformă administrativ-teritorială. Ne place sau nu, modul în care România este organizată astăzi nu mai corespunde realităților în care trăim, inclusiv pentru fondurile europene. Viitorul regulament prevede un fel de bonus, dacă pot să îi spun așa, pentru acele investiții care aduc beneficii nu doar unei mici localități sau unui oraș, ci unei regiuni sau unei comunități mai mari. În momentul în care ești un UAT de 300 de locuitori, 500-700 de locuitori, e foarte complicat.

Plus că, în general, nu ai resursă umană cu care să implementezi un astfel de proiect, despre ce vorbeam puțin mai devreme. Deci avem nevoie de această reformă.

E puțin timp până când trebuie să luați o decizie.

Avem nevoie de această reformă administrativ-teritorială. Doi. Cred că asta este esențial. Din punctul meu de vedere, și am mai spus în spațiul public, această decizie sau criteriile trebuie să fie discutate într-un cerc cel puțin mai larg, nu doar de politicieni. Eu cred că implicarea sociologilor, istoricilor, economiștilor, a Academiei Române – dacă nu mă înșel, a făcut acum câțiva ani chiar un studiu destul de elaborat pe diferite scenarii de reformă administrativ-teritorială – este importantă. Cercul celor care discută și al celor care pregătesc varianta finală trebuie să fie mai larg.

Trei. Și ultimul comentariu: variante care să mulțumească pe toată lumea cu siguranță nu vor fi. Important este ca cetățenii, cei care sunt beneficiarii acestei reforme, să nu simtă un regres al serviciilor publice, ci, din contră, să simtă servicii publice mai bune și să accepte această reformă.

Știți, sunt localități între care există, poate unele mai cunoscute, altele mai puțin cunoscute, o rivalitate cunoscută. E puțin probabil ca pentru comunitățile de acolo o comasare să funcționeze. Ce cred eu că e important este ca această perioadă – și știu că domnul ministru Stoica se pregătește să publice în transparență, pentru discuții publice, ordonanța cu comasarea voluntară. Cred că această perioadă de câteva luni de comasare voluntară va fi un foarte bun exercițiu.

Nu trebuie să facă oricum un referendum pentru asta?

E o discuție. La asta încerc. Știu că domnul ministru încearcă să găsească soluții pentru a simplifica această procedură de referendum. Însă știu chiar mai mulți primari care își doresc să facă această comasare voluntară, pentru că și ei sunt conștienți că nu au cum să se dezvolte în forma actuală și cred că e mai bine ca niște localități care au legături între ele să se unească. Unele chiar au fost unite la un moment dat. Vă dau exemplu din zona de unde este bunica mea, din Gorj, unde două localități acum sunt separate, deși înainte de reformă au fost unite.

Păi, vă întreb sincer acum: primarul să nu mai fie jupân acolo, pe plan local?

Știu că avem această tendință de a-i vedea pe primari doar ca niște baroni care...

Unii.

Nu o să comentez asta. Însă marea majoritate, că tot vorbeam să nu generalizez, sunt oameni care înțeleg că comunitatea lor are nevoie de o schimbare. Sunt conștienți că nici ei nu mai au cum să câștige. OK, poate mai câștigă un mandat, dar nu au cum să mai câștige două-trei mandate, mai ales cei care sunt mai tineri, pentru că comunitatea, în formatul actual, și-a atins maximul de dezvoltare.

Luăm exemplul școlilor. Într-o școală dintr-o localitate mică, oricât de multe investiții ai vrea să faci, îți va fi foarte greu să aduci profesori să predea la 40 de copii într-o școală, nu într-o clasă, în toată școala. E mult mai simplu să faci o investiție reală în transport și să îi duci undeva în centrul comunei sau în centrul unei noi comune și să aibă parte de educație de calitate.

E și mai ieftin pentru comunitate. Eu nu zic că nu sunt și situații în care unii primari se comportă cum se comportă, însă sunt convins că marea majoritate a lor înțeleg binele comunității.

Forma în care va fi adoptat acest proiect este, de asemenea, foarte importantă, pentru că și cei de la AUR, și cei de la UDMR au anunțat că vor depune moțiune de cenzură dacă acest proiect al reorganizării administrative va trece prin angajarea răspunderii.

E un pic ciudat, cel puțin pentru colegii de la PNL, care de astăzi...

PNL? Am spus AUR și UDMR. Și cei de la PNL?

Eu i-am văzut nemulțumiți pe cei de la PNL. Nu am auzit... Da, scuze, eu nu i-am auzit vorbind despre o moțiune de cenzură pe cei de la PNL. Da, am auzit atacând ideea de reformă, în condițiile în care ei au vorbit zi și noapte despre reformă și despre nevoia ca statul să fie mai agil, mai flexibil. Cred că sunt multe declarații politice.

E important însă ca această discuție privind reforma să fie una largă. Aici sunt întru totul de acord. În momentul în care este cristalizat un proiect cu niște criterii, e foarte important ca înainte de asumarea răspunderii sau orice altă formulă de aprobare să fie o discuție largă în societate, care se poate face în câteva luni. Nu avem nevoie de ani ca să facem această discuție. Cred că atunci se vor reduce multe presiuni din multe zone, dacă această discuție este făcută.

Și încă ceva care cred că este esențial. Văd în spațiul public, mai ales în zona scrisă, ideea că această comasare va avea un singur criteriu: populația. Nu va fi așa, pentru că ar fi cea mai mare greșeală să comasezi niște localități doar pentru că au o anumită populație. Cred că avem nevoie de un set de criterii, de la servicii publice mai bune până la autosusținerea financiară a acelor localități, adică să nu avem acest criteriu unic.

România riscă să piardă 3,4 miliarde de euro din PNRR. Două reforme majore sunt în continuare în pericol. Când vine decizia Comisiei Europene

Eu știu că colegii mei vor propune un set mai larg de criterii, dar asta cred că e important, pentru că foarte mulți care se uită în spațiul public au impresia că: „Domnule, avem 800 de locuitori, gata, ne comasează”. Cred că e important să avem mai multe criterii, dar, cum am spus, să le discutăm. Faptul că UDMR sau AUR vor să depună o moțiune de cenzură e dreptul lor constituțional.

Ar fi cumva ciudat să văd un Guvern care pică în România pentru că vrea să facă o reformă.

Păi da, dar ar pierde. Nu știu dacă neapărat cei de la AUR, dar cei de la UDMR ar pierde foarte mulți aleși locali, și PNL, USR, la fel, și dumneavoastră ați pierde. Deci inclusiv din interiorul partidului sunt foarte...

Mulți colegi care sunt primari probabil că n-o să mai aibă sau, mă rog, localitățile lor, la un moment dat, n-o să mai fie. Însă cred că, dincolo de decizii politice, toți, indiferent că suntem primari, consilieri locali, județeni, miniștri sau parlamentari, avem obligația să ne gândim la binele comunității noastre.

OK, câteodată e mai simplu, alteori e mai greu. Însă dacă guvernăm doar uitându-ne în sondaje sau dacă guvernăm doar speriați de ce o să zică anumite categorii, asta înseamnă că țara nu are nicio șansă să se dezvolte. Dacă ne uităm istoric, multe decizii complicate au dus la salturi în dezvoltarea României.

Vor dispărea baronii locali?

Va dispărea baronul local, indiferent dacă e de la PSD sau de la alt partid, odată cu această reformă administrativă?

Acum o să mă iertați, dar nu știu la ce vă referiți când ziceți „baron”. E foarte vagă noțiunea. Cred că, în momentul în care această reformă va fi implementată, oricum nu mai devreme de alegerile din 2021, mandatele primarilor sau ale consilierilor locali nu pot fi încheiate mai devreme de acel moment, indiferent cum vor arăta localitățile.

Cred că important e ca oamenii să își aleagă primari și consilieri locali care cu adevărat vin cu propuneri pentru ei, nu cei care vin cu declarații populiste. Și la fel de important cred eu că este să se uite ce a făcut cel căruia i-au dat votul în acei patru ani. Dacă vor face asta, eu sunt convins că vor avea cei mai buni lideri locali care să îi reprezinte.

Și aș mai face un scurt comentariu. Și noi, la nivel central, avem o obligație să îi dăm primarului sau președintelui de consiliu județean, depinde de nivel, toate pârghiile de care are nevoie pentru a face ceea ce promite. Și vă dau un foarte scurt exemplu, dar sunt zeci de exemple.

Mi se pare inacceptabil să ținem, spre exemplu, tabere fie la Agenția Națională pentru Sport, fie la Ministerul Muncii – mă rog, între timp înțeleg că s-au mutat datele la Agenția pentru Sport – tabere pe care nu le-a întreținut nimeni de ani de zile, în condițiile în care autoritățile locale au inclusiv axe dedicate pentru astfel de investiții. Sau Ministerul Finanțelor, care are sute de clădiri în România, în diferite orașe, unele sau multe dintre ele neutilizate, care arată foarte rău, în condițiile în care primăriile au nevoie de spații pentru școli, centre culturale, indiferent ce. Deci cred că și noi, de la nivel central, avem obligația să cedăm cumva acele lucruri pe care le ținem și de care comunitatea locală are nevoie.

Cine coordonează miniștrii PSD: Marian Neacșu sau premierul Luca Niculescu?

Și un lucru v-aș mai întreba, domnule ministru, tocmai pentru că au fost foarte multe discuții în aceste zile legate de modul în care sunt împărțite atribuțiile în Guvern: dumneavoastră, ca ministru, vă raportați domnului Neacșu sau domnului Niculescu?

Șeful Guvernului este primul-ministru. Nu s-a întâmplat niciodată altfel. Am avut posibilitatea să fiu în jurul cabinetului sau să fiu ministru cu rang de ministru, fără să fiu membru al cabinetului, ca șef al Cancelariei premierului. Tot timpul au existat astfel de delegări.

Îmi amintesc că, inclusiv în Guvernul PNL-PSD, Guvernul Ciolacu, vicepremierul Marian Neacșu aviza toate actele cu impact financiar. De ce? Tocmai pentru a încerca să păstrăm o disciplină a utilizării banului public. Deci asta a fost. Cred că în toate guvernele cu vicepremier, domnul Marian Neacșu a avut această atribuție de a contrasemna toate documentele care au impact financiar.

Dacă ne referim la coordonare, fiecare vicepremier, că au fost unu, doi sau cinci, la apogeul numărului de vicepremieri, fiecare vicepremier politic și-a coordonat cumva miniștrii care erau în responsabilitatea sa. Faptul că astăzi Partidul Social Democrat are 12 miniștri în cabinet și faptul că vicepremierul îi coordonează nu văd să fie o problemă.

Eu îmi amintesc că noi i-am invitat și pe colegii de la PNL să facă parte din acest Guvern și au refuzat. Probabil că, dacă PNL era astăzi membru al cabinetului, vicepremierul din partea PNL ar fi coordonat miniștrii PNL.

Deci, strict ca să vă răspund la întrebare, șeful Guvernului și cel care ia decizia este domnul prim-ministru Luca Niculescu. Dacă ne referim la o coordonare funcțională, în funcție de minister, spre exemplu, ministerul pe care îl conduc este într-o coordonare politică la domnul viceprim-ministru Marian Neacșu. Dar asta nu înseamnă că, dacă domnul Luca Niculescu decide altceva, noi nu vom face sau oricare dintre ministerele aflate în coordonarea vicepremierului nu vor face ceea ce decide premierul.

O posibilă reluare a colaborării cu PNL și USR

Vedeți, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, posibilă o reluare a colaborării la guvernare cu PNL și poate chiar și cu USR?

Cu USR mi-e greu să cred. E clar, și aceste luni în care am făcut parte din același Guvern ne-au arătat că e foarte greu să lucrăm cu colegii de la USR. Cu PNL-ul cred că ar putea fi o variantă, depinde ce își doresc dânșii.

Pare că în momentul de față e o luptă între a rămâne PNL și a se transforma în USR 2. Asta e o chestiune care ține și de colegii de la Partidul Național Liberal. Cred că în acești ani, cu multe greșeli, cele două partide au reușit să facă și lucruri bune pentru România. Știu că, în general, noi suntem foarte prăpăstioși și totul e negru.

Însă, dacă mă uit cum arăta România, și chiar ieri am fost la Petrila, la semnarea unor contracte, mă uitam la evoluția diferitelor regiuni în anii '90, în 2015, în 2020 și astăzi, evoluția este una spectaculoasă, chiar dacă de multe ori, în tumultul problemelor, nu mai vedem acest lucru.

România a evoluat foarte mult, iar cred că Partidul Social Democrat a fost unul dintre pilonii care au contribuit la această dezvoltare, atât la aderarea la NATO, la Uniunea Europeană, la spațiul Schengen și, probabil, la aderarea iminentă la OCDE.

Îmi amintesc că premierul Ciolacu a stabilit o întâlnire cu secretarul general al OCDE, care era la București, și l-a întrebat cumva, mai degrabă în glumă: „În ce an vreți să aderați?”. Iar premierul a spus: „2026”. Cumva s-a așezat o liniște, pentru că nimeni nu credea că în 2026 putem să fim pregătiți să aderăm la OCDE.

Astăzi mai avem un singur jalon de îndeplinit. E o chestiune politică. Probabil că nu va fi posibil fix în 2026, însă la anul aderarea la OCDE este cât se poate de fezabilă.

Mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi ministrul fondurilor europene, Mihai Ghigiu. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit.

De la ora 13.00, la Interviurile „Adevărul” fi abordat unul dintre cele mai controversate subiecte ale momentului: posibilitatea ca România să piardă o parte semnificativă din ultima tranșă de bani din PNRR, în condițiile în care mai multe reforme-cheie au rămas restante sau au fost implementate cu întârziere.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Foto: Facebook Mihai Ghighiu

Mihai Ghigiu va explica ce șanse mai are România să salveze miliardele de euro aflate în joc și cum decurg negocierile purtate în aceste zile cu oficialii de la Bruxelles.

Ce șanse mai avem să „păcălim” Comisia Europeană

De ce a ajuns România în această situație? Mai pot fi convinși oficialii europeni să accepte soluții alternative? Cine poartă responsabilitatea pentru întârzierile acumulate și ce impact ar avea pierderea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență asupra investițiilor și proiectelor aflate în derulare? Sunt doar câteva dintre întrebările va răspunde ministrul.

Interviurile „Adevărul” pot fi urmărite în direct, începând cu ora 13.00, pe canalul de YouTube al Adevărul.

România riscă să piardă aproximativ 3,4 din cele 6,4 miliarde de euro din PNRR

Amintim că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a avertizat, săptămâna trecută, că mai multe jaloane sunt în continuare în zona de risc, inclusiv două reforme importante care vizează Agenția Națională de Integritate (ANI) și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

O decizie a Comisiei Europene privind cererea de plată 5 este așteptată la finalul acestei săptămâni, în timp ce evaluarea cererii de plată 6 ar urma să fie încheiată la sfârșitul lunii noiembrie sau în primele zile din decembrie.

„Practic am ajuns în situaţia în care avem 104 de jaloane şi ţinte în cererea 6 şi din ele 32 au risc de a primi penalizări sau unele dintre ele risc de a nu primi nicio sumă aferentă cererii respective”, a explica ministrul Mihai Ghigiu la începutul lunii noiembrie.