Iulian Fota, expert în securitate și fost consilier prezidențial, a declarat joi, 9 aprilie, că imaginea președintelui SUA, Donald Trump, de „mare negociator” începe să se destrame, pentru că rezultatele par mai avantajoase pentru Iran.

„Cred că mitul super-președintelui care face America «Make America Great Again» începe să se destrame. Păi ce negociator ești, dacă rezultatele negocierilor sunt în avantajul iranienilor?”, a spus Fota.

Expertul a subliniat că în acest context există state care profită fără să suporte costuri.

„Unele țări nu au de pierdut nimic și obțin doar beneficii. Rusia, de exemplu, nu a pierdut nimic din această criză. Dimpotrivă, a câștigat, deoarece ridicarea sancțiunilor americane i-a permis să aducă petrol pe piață, cu prețuri mai ridicate, ceea ce reprezintă un avantaj. În prezent, Rusia este una dintre țările care au doar de câștigat”, a subliniat expertul.

Fota spune că strategia SUA față de Iran este neclară și că nu se știe exact ce își dorește Donald Trump. El atrage atenția că obiectivele au fost schimbătoare și că există riscul ca America să piardă strategic, în ciuda forței sale militare.

În același timp, avertizează că prețul petrolului rămâne ridicat, iar Iran este acum mai puternic decât la începutul crizei.

„Este clar că Garda Revoluționară iese întărită”

Despre negocierile recente și armistițiul dintre părți, Fota consideră că acesta nu reprezintă o soluție definitivă, ci mai degrabă o încetare semnificativă a luptelor.

„Armistițiul nu este perfect, este de fapt o încetare semnificativă a luptelor. Este o altă etapă și vom vedea unde duce”, a spus el.

Fostul consilier prezidențial spune că Donald Trump încearcă acum să găsească o ieșire rezonabilă din situație, după ce anterior a avut poziții mai dure, inclusiv amenințări la adresa Iran. El crede că Trump va fi mai moderat în negocieri în această etapă.

Expertul a subliniat și consolidarea poziției Gărzii Revoluționare.

„Este clar că Garda Revoluționară iese întărită. Păi tu când negociezi cu ei i-ai recunoscut, i-ai legitimat. Nu negociezi cu un regim pe care nu-l recunoști, nu-l accepți”, a spus Fota.

Referindu-se la Strâmtoarea Ormuz, acesta a remarcat că zona, care anterior era liberă și trecea oricine dorea fără costuri, pare acum să fie mai mult sub control iranian.

„Iranul va rămâne pe poziția asta și va primi bani, pentru că trebuie să reconstruiască ce a distrus SUA și Israelul. Ideea de libertate este pusă în discuție. Tare mi-e teamă că SUA și nici europenii nu vor avea suficientă forță să impună această chestiune. Asta este una dintre marile mize pentru marea etapă: dacă revenim la libertatea de navigație sau vom contribui la prosperitatea iraniană”, a mai spus Fota.

Analistul a avertizat că Iranul va folosi sumele primite pentru consolidarea capacităților militare, ceea ce readuce regiunea la situația inițială, însă „într-o situație mai proastă pentru noi, ca occidentali. Nimeni nu spune că actuala garnitură e mai blândă decât vechiul regim”.

În cadrul interviului, fostul consilier prezidențial a analizat implicațiile Summitului B9+ pentru securitatea regională, precum și modul în care România ar putea să-și ajusteze politica externă în contextul alegerilor din Ungaria și al relației cu administrația americană.