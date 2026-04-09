Astăzi, 9 aprilie, la ora 13:00, Iulian Fota, expert în securitate și fost consilier prezidențial, va fi invitatul emisiunii Interviurile Adevărul. Temele principale ale discuției vor fi Summitul B9+, tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, alegerile din Ungaria și modul în care România ar trebui să gestioneze relația cu Donald Trump.

Summitul B9+ de la București, programat pentru 13 mai, este considerat un moment crucial pentru securitatea flancului estic al NATO și pentru sprijinul internațional acordat Ucrainei. Summitul va reuni țările de pe flancul estic – Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia.

Deși președintele american Donald Trump nu va participa, surse din Administrația Prezidențială română au precizat pentru „Adevărul” că o prezență americană semnificativă este totuși posibilă. Trump i-a trimis o scrisoare președintelui, Nicușor Dan, în care mulțumește României pentru eforturile de creștere a alocărilor pentru apărare. De asemenea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va reveni la București, după vizita de luna trecută, de data aceasta în marja summitului.

Strâmtoarea Ormuz și tensiunile internaționale

Autoritățile iraniene cer navelor comerciale să evite traseul obișnuit din Strâmtoarea Ormuz și să folosească rute alternative, invocând riscul minelor marine. Deși Statele Unite au anunțat recent un armistițiu cu Iranul, care include redeschiderea acestei rute strategice, datele din teren arată că traficul rămâne scăzut, iar toate navele trebuie să se coordoneze cu Iranul pentru a traversa zona. Între 1 martie și 7 aprilie, au fost doar 307 tranzitări de nave de materii prime, o scădere de aproximativ 95% față de normal. Transportatorii trebuie să plătească taxe semnificative, de până la un dolar pe baril, inclusiv în criptomonede.

Alegerile din Ungaria și temerile privind fraudarea scrutinului

Alegerile din Ungaria, programate pentru duminică, 12 aprilie, stârnesc îngrijorări privind ingerințele și fraudele electorale. Potrivit unui sondaj recent, opoziția condusă de Péter Magyar îl devansează pe premierul Viktor Orbán. Campania guvernamentală a fost marcată de controverse, inclusiv o înregistrare în care ministrul Szijjártó discuta cu omologul rus Serghei Lavrov despre ridicarea sancțiunilor pentru apropiați ai Kremlinului. Premierul Irlandei, Micheál Martin, a comentat că situația confirmă suspiciunile privind acțiunile Ungariei în interesul Rusiei în cadrul UE.

Opoziția încearcă să evite subiectul Ucrainei și să se concentreze pe mesajul suveranității și independenței Ungariei. În același timp, campania pro-guvernamentală a folosit materiale suspecte generate digital, iar analiștii avertizează că scrutinul va fi extrem de vulnerabil la propagandă și dezinformare.