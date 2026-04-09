Confuzia ce amenință să destrame armistițiul dintre SUA și Iran. De ce insistă Iranul ca gruparea Hezbollah să fie inclusă în acord

La mai puțin de 24 de ore după ce Iranul și Statele Unite au convenit asupra unei încetări a focului, au ieșit la iveală tensiuni privind termenii acordului și dispute privind includerea Libanului, unde Israelul desfășoară bombardamente asupra pozițiilor grupării Hezbollah, relatează NYT.

Iranul susține că încetarea focului include Libanul, în timp ce Washingtonul afirmă că acordul este limitat la Iran.

Miercuri, Israelul a atacat peste 100 de obiective din Liban, inclusiv numeroase clădiri din Beirut, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri asupra țării de la izbucnirea ostilităților în Orientul Mijlociu. Conform guvernului libanez, 180 de persoane au fost ucise și 900 au fost rănite în urma bombardamentelor israeliene, amenințând să destrame fragilul armistițiu abia încheiat între Teheran și Washington.

„Încă o dată dovediți că nu înțelegeți conceptul de încetare a focului, și doar focul vă face să reveniți la rațiune. Așa că la asta trebuie să vă așteptați,” a scris Ebrahim Azizi, șeful comitetului de securitate națională din Parlamentul iranian, într-o postare pe rețelele sociale.

Vicepreședintele JD Vance a clarificat poziția SUA, afirmând că încetarea focului se concentrează exclusiv pe Iran. Libanul nu a fost inclus în acord și iranienii au înțeles greșit, a spus el.

Nu este clar dacă Iranul intenționează să riposteze împotriva Israelului sau doar își înăsprește retorica pentru a pune presiune pe SUA să înfrâneze acțiunile militare ale Israelului. Analiștii interpretează însă mesajul drept un semnal că pentru Iran protecția Hezbollah și includerea acestui grup proxy în acord este o prioritate.

„Dacă arătăm slăbiciune față de unul dintre aliații noștri, în acest caz Hezbollah, și îl abandonăm, am transmite un mesaj greșit tuturor aliaților noștri că nu le suntem alături deși noi le cerem să fie alături de noi,” a explicat Mehdi Rahmati, analist în Teheran, într-un interviu telefonic.

Rahmati a subliniat că intrarea Hezbollah în conflict la începutul lunii martie, inclusiv atacurile cu rachete asupra Israelului, a pus presiune pe apărarea aeriană israeliană, permițând Iranului să efectueze atacuri mai precise și aplicând o presiune psihologică suplimentară asupra forțelor israeliene.

Hezbollah și comunitățile sale șiite au suferit pierderi semnificative în ultimele săptămâni, atacurile aeriene israeliene devastând orașe și cartiere din sudul Libanului și Beirut. Peste un milion de persoane, majoritatea șiite, au fost strămutate.

Doi oficiali iranieni, între care un membru al Gardienilor Revoluției care a lucrat cu Hezbollah, au subliniat în interviuri de presă că Iranul are un interes moral și strategic în a se asigura că încetarea focului protejează și Hezbollah. Vorbind sub anonimat din cauza sensibilității problemei, oficialii au spus că Iranul dorește să arate celorlalți aliați regionali că nu îi va abandona dacă aceștia intervin militar în beneficiul Iranului.

Iranul sprijină și înarmează mai multe grupuri din regiune cunoscute colectiv drept „axa rezistenței”, inclusiv Hezbollah, milițiile șiite din Irak, rebelii Houthi în Yemen, respectiv Hamas și Jihadul Islamic Palestinian din Gaza.

Houthi au intrat în conflict pe 28 martie, însă limitat. Oficialii iranieni au declarat că Teheranul plănuise să folosească controlul Houthi asupra Strâmtorii Bab al-Mandab, la intrarea sudică a Mării Roșii, drept pârghie în eventualitatea intensificării ostilităților sau a unei invazii terestre americane. Houthi au declarat că au „datoria” să sprijine o țară musulmană aliată.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a avertizat printr-o postare pe rețelele sociale că Statele Unite nu pot urmări simultan încetarea focului și duce un război prin intermediul Israelului.

Pe de altă parte, au apărut relatări despre încălcări ale încetării focului, inclusiv un atac asupra insulei Lavan din Golful Persic și mai multe drone detectate, inclusiv în Teheran și orașul Bushehr din sud. Autoritățile locale au raportat că în Bushehr o fetiță de 7 ani a fost ucisă și șase persoane au fost rănite după ce apărarea aeriană a Iranului a doborât o dronă.

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, care a mediat încetarea focului, a recunoscut încălcările într-o postare pe rețelele sociale, îndemnând toate părțile să se angajeze în negocieri pentru pace.

Sina Azodi, director al departamentului pentru Orientul Mijlociu la Universitatea George Washington, a apreciat că Iranul nu dorește „niciun război nicăieri în regiune când ajunge la o încetare a focului pe termen lung cu Statele Unite.” „Dacă permit continuarea atacurilor asupra Hezbollah, riscă să-i tragă înapoi în conflict”, a mai punctat el.

Confuzie asupra termenii încetării focului între SUA și Iran

Vicepreședintele american a declarat miercuri că s-a creat o neînțelegere în privința acordului de încetare a focului cu Iranul, după ce liderii iranieni au criticat Statele Unite în urma bombardamentelor israeliene asupra Libanului, relatează The Hill.

„Cred că asta provine dintr-o neînțelegere legitimă”, a declarat Vance reporterilor miercuri.

Vicepreședintele SUA a explicat că, potrivit înțelegerii între părți, încetarea focului nu include Libanul: „Cred că iranienii au crezut că încetarea focului include Libanul, dar nu a fost așa. Noi nu am făcut această promisiune.”

Totuși, el a adăugat că Israelul s-a oferit să-și limiteze acțiunile pentru a sprijini negocierile: „Din câte înțeleg eu, israelienii s-au oferit de fapt să se înfrâneze puțin în Liban pentru că vor să se asigure că negocierile noastre au succes.”

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif și Mohammad Bagher Qalibaf, președintele Parlamentului iranian, au susținut că încetarea focului ar fi trebuit să includă Libanul, unde se află gruparea Hezbollah, susținută de Iran. În schimb, președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au insistat miercuri că Libanul nu face parte din acord.

Sharif a anunțat pe platforma X că: „Cu cea mai mare umilință, am plăcerea să anunț că Republica Islamică Iran și Statele Unite ale Americii, împreună cu aliații lor, au convenit asupra unei încetări imediate a focului peste tot, inclusiv în Liban și în alte locuri, ce intră în vigoare imediat.”

Într-un interviu acordat miercuri, Trump a clarificat însă situația: „Ei nu au fost incluși în acord. Se va rezolva și asta. E în regulă.” Întrebat dacă este de acord cu continuarea atacurilor israeliene asupra Libanului, președintele american a spus: „Este parte din acord. Toată lumea știe asta. E un conflict separat.”

Qalibaf a condamnat însă presupusa încălcare a acordului, afirmând că aceasta face „nerezonabilă” continuarea negocierilor cu SUA înainte de discuțiile iminente privind un acord de încetare a focului pe termen lung.

Vance urmează să conducă negocierile de pace care vor avea loc la Islamabad, în Pakistan la finele săptămânii, după ce a colaborat cu oficialii chinezi pentru etapa inițială a încetării focului, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.