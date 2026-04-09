Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Iulian Fota, expert în securitate, vine la Interviurile Adevărul, de la ora 14:00

Confuzia ce amenință să destrame armistițiul dintre SUA și Iran. De ce insistă Iranul ca gruparea Hezbollah să fie inclusă în acord

La mai puțin de 24 de ore după ce Iranul și Statele Unite au convenit asupra unei încetări a focului, au ieșit la iveală tensiuni privind termenii acordului și dispute privind includerea Libanului, unde Israelul desfășoară bombardamente asupra pozițiilor grupării Hezbollah, relatează NYT.

Urmările atacurilor israeliene asupra unor cartiere din Beirut FOTO EPA-EFE
Iranul susține că încetarea focului include Libanul, în timp ce Washingtonul afirmă că acordul este limitat la Iran.

Miercuri, Israelul a atacat peste 100 de obiective din Liban, inclusiv numeroase clădiri din Beirut, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri asupra țării de la izbucnirea ostilităților în Orientul Mijlociu. Conform guvernului libanez, 180 de persoane au fost ucise și 900 au fost rănite în urma bombardamentelor israeliene, amenințând să destrame fragilul armistițiu  abia încheiat între Teheran și Washington.

„Încă o dată dovediți că nu înțelegeți conceptul de încetare a focului, și doar focul vă face să reveniți la rațiune. Așa că la asta trebuie să vă așteptați,” a scris Ebrahim Azizi, șeful comitetului de securitate națională din Parlamentul iranian, într-o postare pe rețelele sociale.

Vicepreședintele JD Vance a clarificat poziția SUA, afirmând că încetarea focului se concentrează exclusiv pe Iran. Libanul nu a fost inclus în acord și iranienii au înțeles greșit, a spus el.

Nu este clar dacă Iranul intenționează să riposteze împotriva Israelului sau doar își înăsprește retorica pentru a pune presiune pe SUA să înfrâneze acțiunile militare ale Israelului. Analiștii interpretează însă mesajul drept un semnal că pentru Iran protecția Hezbollah și includerea acestui grup proxy în acord este o prioritate.

„Dacă arătăm slăbiciune față de unul dintre aliații noștri, în acest caz Hezbollah, și îl abandonăm, am transmite un mesaj greșit tuturor aliaților noștri că nu le suntem alături deși noi le cerem să fie alături de noi,” a explicat Mehdi Rahmati, analist în Teheran, într-un interviu telefonic.

Rahmati a subliniat că intrarea Hezbollah în conflict la începutul lunii martie, inclusiv atacurile cu rachete asupra Israelului, a pus presiune pe apărarea aeriană israeliană, permițând Iranului să efectueze atacuri mai precise și aplicând o presiune psihologică suplimentară asupra forțelor israeliene.

Hezbollah și comunitățile sale șiite au suferit pierderi semnificative în ultimele săptămâni, atacurile aeriene israeliene devastând orașe și cartiere din sudul Libanului și Beirut. Peste un milion de persoane, majoritatea șiite, au fost strămutate.

Doi oficiali iranieni, între care un membru al Gardienilor Revoluției care a lucrat cu Hezbollah, au subliniat în interviuri de presă că Iranul are un interes moral și strategic în a se asigura că încetarea focului protejează și Hezbollah. Vorbind sub anonimat din cauza sensibilității problemei, oficialii au spus că Iranul dorește să arate celorlalți aliați regionali că nu îi va abandona dacă aceștia intervin militar în beneficiul Iranului.

Iranul sprijină și înarmează mai multe grupuri din regiune cunoscute colectiv drept „axa rezistenței”, inclusiv Hezbollah, milițiile șiite din Irak, rebelii Houthi în Yemen, respectiv Hamas și Jihadul Islamic Palestinian din Gaza.

Houthi au intrat în conflict pe 28 martie, însă limitat.  Oficialii iranieni au declarat că Teheranul plănuise să folosească controlul Houthi asupra Strâmtorii Bab al-Mandab, la intrarea sudică a Mării Roșii, drept pârghie în eventualitatea intensificării ostilităților sau a unei invazii terestre americane. Houthi au declarat că au  „datoria” să sprijine o țară musulmană aliată.

Politico: Lumea răsuflă ușurată după armistițiul SUA-Iran, dar riscurile pândesc în umbră

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a avertizat printr-o postare pe rețelele sociale că Statele Unite nu pot urmări simultan încetarea focului și duce un război prin intermediul Israelului.

Pe de altă parte, au apărut relatări despre încălcări ale încetării focului, inclusiv un atac asupra insulei Lavan din Golful Persic și mai multe drone detectate, inclusiv în Teheran și orașul Bushehr din sud. Autoritățile locale au raportat că în Bushehr o fetiță de 7 ani a fost ucisă și șase persoane au fost rănite după ce apărarea aeriană a Iranului a doborât o dronă.

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, care a mediat încetarea focului, a recunoscut încălcările într-o postare pe rețelele sociale, îndemnând toate părțile să se angajeze în negocieri pentru pace.

Sina Azodi, director al departamentului pentru Orientul Mijlociu la Universitatea George Washington, a apreciat că Iranul nu dorește „niciun război nicăieri în regiune când ajunge la o încetare a focului pe termen lung cu Statele Unite.” „Dacă permit continuarea atacurilor asupra Hezbollah, riscă să-i tragă înapoi în conflict”, a mai punctat el.

Confuzie asupra termenii încetării focului între SUA și Iran

Vicepreședintele american a declarat miercuri că s-a creat o neînțelegere în privința acordului de încetare a focului cu Iranul, după ce liderii iranieni au criticat Statele Unite în urma bombardamentelor israeliene asupra Libanului, relatează The Hill.

„Cred că asta provine dintr-o neînțelegere legitimă”, a declarat Vance reporterilor miercuri.

Vicepreședintele SUA a explicat că, potrivit înțelegerii între părți, încetarea focului nu include Libanul: „Cred că iranienii au crezut că încetarea focului include Libanul, dar nu a fost așa. Noi nu am făcut această promisiune.”

Totuși, el a adăugat că Israelul s-a oferit să-și limiteze acțiunile pentru a sprijini negocierile: „Din câte înțeleg eu, israelienii s-au oferit de fapt să se înfrâneze puțin în Liban pentru că vor să se asigure că negocierile noastre au succes.”

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif și Mohammad Bagher Qalibaf, președintele Parlamentului iranian, au susținut că încetarea focului ar fi trebuit să includă Libanul, unde se află gruparea Hezbollah, susținută de Iran. În schimb, președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au insistat miercuri că Libanul nu face parte din acord.

Sharif a anunțat pe platforma X că: „Cu cea mai mare umilință, am plăcerea să anunț că Republica Islamică Iran și Statele Unite ale Americii, împreună cu aliații lor, au convenit asupra unei încetări imediate a focului peste tot, inclusiv în Liban și în alte locuri, ce intră în vigoare imediat.”

Într-un interviu acordat miercuri, Trump a clarificat însă situația: „Ei nu au fost incluși în acord. Se va rezolva și asta. E în regulă.” Întrebat dacă este de acord cu continuarea atacurilor israeliene asupra Libanului, președintele american a spus: „Este parte din acord. Toată lumea știe asta. E un conflict separat.”

Qalibaf a condamnat însă presupusa încălcare a acordului, afirmând că aceasta face „nerezonabilă” continuarea negocierilor cu SUA înainte de discuțiile iminente privind un acord de încetare a focului pe termen lung.

Vance urmează să conducă negocierile de pace care vor avea loc la Islamabad, în Pakistan la finele săptămânii, după ce a colaborat cu oficialii chinezi pentru etapa inițială a încetării focului, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan e sub asediul foștilor săi susținători. Avalanșă de injurii și acuzații la adresa președintelui după numirile de la șefia parchetelor. #Reziștii îl înjură mai rău decât suveraniștii: „Abject”/„Labil”/„Grețos”/„Jenant”/ „Trădător”/ CTP: „Cam cât de idioți suntem”/ Până și Șora „a înviat” să-l certe pe șeful statului
gandul.ro
image
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
mediafax.ro
image
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia surpriză luată de ”Il Luce”
fanatik.ro
image
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
libertatea.ro
image
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după moartea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Ce supermarketuri sunt deschise în prima zi de Paște
observatornews.ro
image
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Cât costă motorina şi benzina azi. Tabel cu evoluţia preţurilor la cele mai importante benzinării
playtech.ro
image
Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile înainte de FCSB – Oțelul
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Emoționant! Răzvan Lucescu i-a prins de mâini pe Edi și Anghel Iordănescu și le-a spus 6 cuvinte la funeraliile lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV „Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum”. Nicușor Dan a dezamăgit total USR
cotidianul.ro
image
Averea uriașă lăsată în urmă de Mircea Lucescu. A muncit din greu o viață întreagă. Chiar dacă a clădit un imperiu, el a fost un om modest și nu s-a lăudat niciodată cu ce are în conturi
romaniatv.net
image
Imagini emoționante de la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Nume mari și-au luat rămas bun FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Moartea asistentei din Târgu Jiu scoate la iveală informații înfiorătoare
actualitate.net
image
Povestea din Iași care a ajuns la CNN. Cine este femeia care are 1.677 de amenzi neplătite
click.ro
image
Top 3 zodii protectoare. Nativii care își apără cu înverșunare persoanele dragi
click.ro
image
Ies la iveală noi informații în cazul Andreei, asistenta care s-a sinucis. Ce probleme avea în ultima vreme: „O amenința foarte mult”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Charles al II lea al Angliei foto profimedia 0431988007 jpg
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi
okmagazine.ro
Tori Spelling foto Profimedia jpg
Tori Spelling, din „Beverly Hills 90210”, implicată într-un accident terifiant. Șapte copii au ajuns la spital!
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
