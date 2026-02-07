search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Mită dată în toaleta Primăriei. Cum opera polițistul local „Pedro” în cazul șpăgilor imobiliare din Sectorul 5

Publicat:

Procurorii DNA descriu, în referatul privind ancheta de corupție de la Primăria Sectorului 5, modul în care un polițist local, cunoscut sub porecla „Pedro”, ar fi primit o mită de 18.000 de euro de la un dezvoltator imobiliar pentru urgentarea recepției unui ansamblu rezidențial.

Potrivit referatului întocmit de procurori, o parte din banii primiţi de poliţistul local au fost „distribuiţi" ulterior către şefi din Primărie, scrie Agerpres.

Trei oficiali din Primăria Sectorului 5 au fost reţinuţi în acest caz: Iulian Cârlogea - administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca - arhitectul-şef şi Florin Chioran - director adjunct al Poliţiei Locale a Sectorului 5.

Aceştia vor fi duşi sâmbătă la Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

La realizarea anchetei, procurorii au folosit investigatori sub acoperire, dar şi suspecţi implicaţi în această schemă de corupţie, care au acceptat să colaboreze.

Un reprezentant al firmei a discutat cu „Pedro”, care i-a pretins suma de 24.000 euro

Potrivit referatului de arestare înaintat instanței de DNA, în noiembrie 2024, o firmă aparținând unui dezvoltator imobiliar a solicitat Primăriei Sectorului 5 efectuarea recepției unui ansamblu rezidențial de pe strada Înclinată, lucrările fiind finalizate cu o lună înainte. Direcția de Control din cadrul Poliției Locale a transmis că funcționarii nu pot participa la recepție din cauza aglomerării.

În acest context, un reprezentant al firmei, C.G., s-a deplasat la Primăria Sectorului 5, unde a discutat cu un polițist local, I.P., zis „Pedro”, angajat al Serviciului Disciplină în Construcții, pe care îl cunoștea din 2023, conform anchetatorilor.

Am discutat în sala mare de la recepţie, ocazie cu care i-am arătat adresa pe care am primit-o, spunându-i că suntem disperaţi şi că trebuie neapărat să facem recepţia fiind presaţi de antecontractele de vânzare cumpărare pe care societatea le semnase cu clienţii pentru apartamentele din acele imobile”, a declarat C.G. în faţa procurorilor, potrivit sursei citate.

Poliţistul i-a confirmat că sunt foarte aglomeraţi şi că va fi necesară reprogramarea datei recepţiei, deşi acest fapt punea societatea în dificultate, mai ales că fuseseră deja notificate şi alte instituţii cu privire la data stabilită, pe 12 noiembrie 2024.

Conform referatului de arestare, la ieşirea din sediul Primăriei, poliţistul i-a spus lui C.G. că „ar trebui să ştie cum stă treaba când vine vorba de recepţii” şi i-a pretins suma de 24.000 euro.

„Eu am rămas şocat. Am mers la birou, dar nu am avut curaj să îi spun superiorului meu”

A doua zi, reprezentantul firmei a venit din nou la Primărie şi i-a spus lui I.P. că nu poate să îi dea decât suma de 18.000 euro, iar poliţistul i-a comunicat că „trebuie vorbească şi el mai departe”.

C.G. a povestit că „Pedro” i-a sugerat indirect că există o „procedură”, iar apoi i-a cerut 24.000 de euro pentru urgentarea recepției și obținerea certificatului de edificare.

„Eu am rămas şocat, iar el mi-a spus să nu mă grăbesc şi să merg să vorbesc la birou cu superiorul meu. Am mers la birou, dar nu am avut curaj să îi spun superiorului meu. Am luat totuşi decizia să umblu la banii pe care îi aveam din partea societăţii pentru plata taxelor, a amenzilor, a impozitelor, avizelor şi a altor cheltuieli ale societăţii.

Precizez că aveam în casă în numerar o sumă cuprinsă între 100.000 - 120.000 de lei, din care acopeream aceste cheltuieli, cu menţiunea că depuneam documente justificative la contabilitate şi discutam cu administratorul fiecare sumă cheltuită. Într-un termen rapid de una-două zile, m-am deplasat din nou la sediul Primăriei, unde am discutat cu poliţistul local, căruia i-am spus că nu pot să îi ofer mai mult de 18.000 euro, având în vedere că aceasta era suma pe care eu o aveam disponibilă în acele momente acasă.

Din câte îmi aduc aminte, I.P. mi-a spus: «lasă-mă să mă gândesc» sau «să vorbesc». Impresia mea de la acel moment era că urma să ia şi el o decizie şi probabil ca şi mine a avut nevoie de un timp de gândire”, a relatat C.G.

C.G. povestește că a dat polițistului local I.P. suma de 18.000 de euro (90.000 lei) după finalizarea recepției unui ansamblu rezidențial, în ziua în care I.P. și colega sa au verificat imobilele și documentația. Polițistul i-a spus că „se rezolvă” semnarea procesului-verbal și eliberarea certificatului de atestare a edificării, confirmând astfel acceptarea mitei.+

Peste câteva zile, poliţistul local i-a dat la sediul Primăriei Sectorului 5 procesul-verbal de recepţie, iar peste o săptămână şi certificatul de atestare a edificării.

Superiorul „a rămas perplex” când a auzit de mită

Ulterior, C.G. îi mărturiseşte superiorului său că a dat o mită de 18.000 de euro unui poliţist, pentru că altfel nu avea cum să justifice cheltuirea acelei sume.

Superiorul „a rămas perplex” la această veste şi a început să-l bănuiască pe C.G. că şi-a însuşit suma respectivă, se mai arată în referatul procurorilor. C.G. face un denunţ la DNA, iar procurorii apelează la un investigator sub acoperire, care îl contactează pe I.P.

Investigatorul se va da drept reprezentant al companiei mamă a firmei. Pe 11 noiembrie 2025, cei doi se întâlnesc în zona Sebastian din Capitală, I.P. fiind îmbrăcat în uniforma de poliţist.

Investigatorul i-a spus poliţistului că are o doleanţă din partea şefilor săi, respectiv de a stabili cu exactitate cuantumul banilor care i-au fost remişi, cu ocazia recepţiei lucrărilor finalizate în cursul anului 2024.

În acel moment, poliţistul i-a răspuns investigatorului că «nu dezgropăm morţii», iar apoi a adăugat că lui «nu prea îi plac astea», dând semne evidente de nelinişte, motiv pentru care a fost încurajat de către investigator să iasă din maşină în vederea conferirii de încredere pentru continuarea discuţiei.

Ulterior, cei doi au coborât şi au mers circa 10 metri (...) unde au continuat discuţia. Investigatorul i-a transmis că este la curent cu faptul că I.P. trebuia să primească 24.000 de euro şi că vrea să stabilească dacă a primit mai puţin, însă cel din urmă a evitat să răspundă concret, dar a confirmat faptul că a primit mai puţini bani, rostind, voalat, următoarea frază: «n-a fost ce spui tu, dar las-o aşa».

Mai mult, în momentul în care investigatorul a insistat spunând că este conştient că a existat un precedent în altă parte şi că I.P. ar fi primit mai puţin decât trebuia, cel din urmă a aprobat spunând «tu ştii mai bine», după care a insistat să încheie discuţia motivând că «e primul lor contact şi trebuie să-şi câştige încrederea».

I.P a mai replicat că doreşte să încheie discuţia, rostind următoarele fraze: «noi să fim sănătoşi», «nu-mi plac discuţiile astea» şi «în oala acoperită nu cad gunoaie» şi imediat după şi-au luat la revedere (...)

Pe parcursul discuţiei, au fost anumite momente în care poliţistul l-a atins pe braţul drept şi spate într-o manieră aparent prietenească, însă intenţia a fost de a verifica dacă are tehnică de supraveghere asupra sa”, se arată în referatul procurorilor.

În aceeaşi zi, poliţistul îi trimite investigatorului un mesaj pe Whatsapp, care conţinea un document legat de un teren de pe Şoseaua Alexandriei, cu o suprafaţă de 6.226 mp, având aprobată o autorizaţie de construcţie a unui proiect imobiliar, cu 197 de apartamente, în valoare de 3.300.000 euro.

Pe 19 noiembrie 2025, cei doi se întâlnesc din nou în zona Prelungirea Ghencea din Capitală pentru a vorbi despre acel teren, însă discuţia va aluneca către cei 18.000 de euro daţi anterior ca mită. Convorbirea a fost interceptată de procurori.

Investigatorul a întrebat dacă „l-a ars sau nu l-a ars” pe omul care trebuia să se ocupe de bani, iar I.P. a răspuns de două ori „Da”. Când a fost întrebat dacă el a cerut „24”, I.P. și-a scos telefonul, a tastat suma „18.000” și i-a întins telefonul, spunând că „atâta a venit la mine”.

Chiar dacă a negat că ar fi cerut exact 18.000, la insistența investigatorului că a cerut 24, I.P. a dat din cap afirmativ. La final, polițistul a spus: „eu să fiu sănătos şi voi să fiţi sănătoşi că avem de treabă”.

Banii ajung la şefii poliţistului

Polițistul I.P. este pus sub acuzare pentru luare de mită și recunoaște faptele în timpul audierilor. El declară că din cei 90.000 de lei primiți ca mită a păstrat 20.000 lei și a dat restul lui Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale Sector 5, pentru semnarea documentelor de fiscalizare a imobilelor.

Ulterior, I.P. colaborează cu DNA și îl înregistrează pe Chioran în timp ce îi predă o „diferență” de 6.000 de euro, primită de la reprezentanții firmei, pentru a fi împărțită mai departe.

În timpul împărțirii, polițistul face o greșeală de numărare, predând lui Chioran 3.100 euro în loc de 3.000, iar restul de 2.900 euro îl predă organelor de urmărire penală.

Mită dată în toaleta de la Primărie

După împărţirea banilor, Chioran îi spune poliţistului că a „oprit o altă lucrare” la mapă. Era vorba de recepţia unui imobil de locuinţe de 11 etaje pe strada Nuţu Ion, nr. 2, şi îl roagă să-l contacteze pe reprezentantul dezvoltatorului imobiliar.

Poliţistul le-a spus anchetatorilor că, pentru recepţia acelui imobil, probabil dezvoltatorul îi va da o sumă de bani lui Iulian Cârlogea - administratorul public al Primăriei Sectorului 5.

Pe 13 ianuarie 2026, polițistul I.P. și o colegă au constatat probleme la un imobil de pe strada Nuțu Ion, astfel că recepția nu a putut fi finalizată. Dezvoltatorul a trimis un reprezentant care i-a promis polițistului 2.000 de euro.

Pe 19 ianuarie 2026, într-o întâlnire supravegheată, „Pedro” primește 10.000 de lei, în contextul unei promisiuni totale de 40.000 euro pentru rezolvarea recepției și a formalităților legate de imobil, restul banilor urmând să fie achitat ulterior.

Pe 22 ianuarie 2026, polițistul s-a întâlnit cu intermediarul A.R.A., care i-a înmânat, într-o toaletă a Primăriei, suma de 2.000 de euro, pentru a nu fi surprinși de camerele de supraveghere. Plicul cu bani a fost preluat de procurori ca probă în dosar.

