„Nu mai dau bani înainte că am văzut că se relaxează”. STENOGRAME din dosarul șpăgilor imobilare din Sectorul 5

Stenograme ale discuțiilor dintre investitotii imobiliari din sectorul 5, acuzați de procurorii DNA că au dat mită funcționarilor publici, și omul de afaceri care ar fi intermediat tot procesul, intrate în posesia "Adevărul", arată cum funcționa rețeaua șpăgii. ,,Au cerut ăștia ca înecații!", spune afaceristul Andrei Robert Alexandru, aflat acum în arest preventiv pentru trafic de influență și dare de mită.

,,Dacă e să zică ceva, mergem la Robert și vedem atunci ce ne zice să facem!"

Potrivit DNA, Andrei Robert Ștefan este cel care a pretins și a primit de la investitorii imobiliari suma de 40.000 euro, pentru a-și exercita influența promisă pe lângă funcționari din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, precum și pe lângă Bașca Robert Adrian, arhitect șef în cadrul Primăriei Sectorului 5, și, prin intermediul celui din urmă, asupra funcționarilor din cadrul Primăriei Sectorului 5 și Direcției Generale a Poliției Locale Sector 5. Scopul? Să îi facă pe aceștia ,,să îndeplinească și să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv efectuarea și admiterea recepției la terminarea lucrărilor".

La un moment dat, reiese din interceptări, unul dintre investitori își exprimă îngrijorarea cu privire la neregulile din acte, dar Andrei Robert Ștefan îl asigură că vor fi trecute cu vederea și că, dacă va fi nevoie, va mai avea o discuție cu arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5.

D.L.V: Uite vezi bucățica asta de aici...Era o ieșire așa...

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Așa!

D.L.V: Da șaptej’ de centimetri pătrați! Ăă, voiam să te-ntreb, e ok? Adică am vrut să...Nu știu! Ai vorbit cu Răzvan, cu...

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Da mă, am vorbit cu Robert...(neinteligibil)...arhitectu’!

D.L.V: Aaa, la arhitect! Și e ok, adică chestia asta, nu știu, tre’ să ne mai vedem o dată cu el să...?

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Păi n-am știut de ea...Păi stai puțin...Și...Ăsta-i planul?

D.L.V: Deci ăsta este planu’...

(...)

D.L.V.: Numai că în, în plan...În mod normal, aicea-i o ieșire...un gol de 70 de centimetri! Noi avem aici, partea de canalizare, de tot, care vine pe partea asta și nu mai era necesar lucru’ ăsta și ne-a zis la recepție, da’ i-a convenit ce i-am trimis...Adică băiatu’ de la recepție, știi că ne-a ținut...Și probabil n-a fost ok, dar în autorizație e o ieșitură aicea!

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: E-n autorizație...Ce e? E ușă?

D.L.V.: Nu, nimic! Nu, e doar un gol în perete! Vine așa, noi l-am închis și l-am...

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Nu mă, nu cred că...Ni’ nu cred că observă ăștia!

D.L.V. 100%, nu?

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Dacă e să zică ceva, mergem la Robert și vedem atunci ce ne zice să facem!

D.L.V.: Ok!

,,Nu mai dau bani înainte că am văzut că se relaxează"

În aceeași conversație, intermediarul îi spune investitorului imobiliar că nu a împărțit încă toți cei 40.000 de euro, ca să se asigure mai întâi că lucrurile merg cum își doresc.

D.L.V Nu i-ai dat încă?

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: I-am zis: ,,Bă, nu mai facem ca data trecută!’’

D.L.V.: Adică după ce obținem...

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: ,,Când o aveți semnată edificarea!’’...I-am zis lu’ Robert: ,,Ține-o la tine, vin, am rezolvat și dup-aia o trimit jos!’’.

D.L.V.: Ok! Și-n afară...

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Nu mai dau bani înainte că am văzut că se relaxează, știi?

Investititorul imobiliar își exprimă în continuare neliniștea, dar Andrei Robert Alexandru îi dă în continuare asigură că totul este în regulă atât cu arhitectul șef, cât și cu citymanagerul de la sectorul 5.

D.L.V:: Am înțeles! Bun! Păi da, nu, că vreau că mă stresează tatăl meu, ieri am fost la Pitești, am vorbit cu el! Mă stresează rău pentru c-avem...Noi în martie avem o plată de făcut pentru un...Am luat o clădire la Bistrița și-avem o plată mare de făcut și tre’ să-ncepem cu an...cu contractele de vânzare! Asta-i chestia!

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Nu...De aia nu...S-a uitat pe el, a văzut ce-ți mai trebuie și-o bagă la semnat!

D.L.V.: Și în afar’ de...Cine? Răzvan și mai trebuie cineva? Ziceai tu că cineva...

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Păi Răzvan o scrie....Arhitectu’-șef și citymanager-ul!

D.L.V.: Și citymanager-ul! Ok!

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Nu semnează primaru’ pe aia de edificare, semnează citymanageru’, care-i nepotu’ primarului!

,,Au cerut ăștia ca înecații!"

Discuția merge și mai departe, iar investitorul imobilar pare că vrea să se asigure că banii vor ajunge peste tot unde este nevoie, în așa fel încât la recepția imobilului să ,,nu mai avem probleme".

D.L.V. : Da’ nu mai avem probleme să fie ca la recepție cineva care n-a primit sau....că uite, de exemplu ăla ne-a ținut o săptămână, ăla nici nu știu dacă a primit ceva, n-a primit...

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Ba da!

D.L.V.: Pân’ la urmă ni l-a dat! Aa, ok!

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: I-am dat!

D.L.V.: Aaa, și lui!

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Da’ omu’ vroia mai mult și i-am zis:,,Bă, boss, păi în ...(n.l., expresie obscenă)...au luat ăia mult! Ce...(n.l., expresie obscenă)...vrei?!”...

D.L.V.: Mhmm...

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: ,,Ok, ți-am zis: puteai să nu iei nimic!”

D.L.V.: Da!

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: I-am zis, nu i-am ...(neinteligibil)... .

D.L.V.: Da, am văzut că ne-a luat cu fațada, cu...Da, bun! Și...

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Oricum i-am zis: ,,Ți-ai mai luat și de-acolo!”, zic:,,N-am...”.

D.L.V.: Mhm...

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: ,,Că au cerut ăștia ca înecații, ce....(n.l., expresie obscenă)...să-ți fac?”

D.L.V.: Da, nu, foarte, foarte mult! Foarte mult! Da-n afar’ de ăștia trei nu mai avem pe cineva, nu?

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Nu...Ăștia sunt în cărți toți...

D.L.V.: Ok!

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Că ei mi-au cerut bani în...(n.l., expresie obscenă)...

,,Robert mi-a zis că se mișcă repede! (...)Ei au interesu’ boss, acuma! Că banii-s la mine!"

Intermediarul îl asigură pe investitor și că lucrurile se vor mișca rapid.

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Robert mi-a zis că se mișcă repede! (n.r. Robert Bașca, arhitectul-șef de la Primăria Sectorului 5)

D.L.V.: Răzvan, da! Aa, Robert, scuze, scuze!

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Nu, Robert l-a su... l-a pus pe Răzvan! Înțelegi?

D.L.V.: Aaa, Robert l-a pus pe Răzvan! Ok! Bine, gata!

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: ...(neinteligibil)...m-a sunat ieri și a zis:,,domn’e, aduceți-mi asta s-o scriu, s-o dau la semnat!”.

D.L.V.: Mhm...Aaa, deci Răzvan o face imediat, o dă la semnat și mai trebuie citymanager-ul!

D.L.V.: Probabil, cred că...Nu știu, cred că pe luni ar trebui, nu știu acum! Sau dacă o face până mâine!

D.L.V.: Mhm...

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: Ei au interesu’ boss, acuma! Că banii-s la mine!

D.L.V.: Da!

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: ,,...(neinteligibil)...nu vă dau banii...’’

D.L.V.: Da!

ANDREI ROBERT ALEXANDRU: ,,,faceți-o și cu asta-basta!”

Potrivit procurorilor anticorupție, Andrei Robert Alexandru i-ar fi promis arhitectului șef Robert Bașca suma de 30.000 de euro ca să își exercite influența asupra funcționarilor din cadrul Primăriei Sectorului 5 și Direcției Generale a Poliției Locale Sector 5. Inițial i-a oferit 15.000 de euro, urmând ca a doua tranșă să o remită după obținerea certificatului de atestare a construcției.