Percheziții la Primăria Sectorului 5. Conducerea instituției, suspectată într-un dosar de corupție | Surse

Autoritățile au descins, vineri dimineață, la primăria sectorului 5, unde au făcut mai multe percheziții într-un dosar de corupție din domeniul imobiliar, au transmis mai multe surse.

Potrivit surselor, sunt vizate acte de corupție din domeniul imobiliar.

Printre suspecți se numără administratorul public, șefi poliție locală și arhitectul șef.

Aceștia sunt suspectați de trafic de influență, luare de mită, dare de mită, fals intelectual.

Știre în curs de actualizare