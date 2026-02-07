search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Cum funcționa rețeaua șpăgilor imobiliare din Sectorul 5: nepotul lui Piedone și alți doi funcționari din Primărie, reținuți

Publicat:
Ultima actualizare:

Procurorii DNA au reținut vineri, 6 februarie, trei angajați ai Primăriei Sectorului 5 în dosarul de corupție din domeniul imobiliar. Sâmbătă, aceștia vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Potrivit unui comunicat publicat de DNA, este vorba despre:

  • Cârlogea Iulian Constantin, administrator public al Primăriei Sectorului 5 (nepotul lui Cristian Popescu Piedone), pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență
  • Bașca Robert-Mihai, arhitect șef al Primăriei Sectorului 5, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență
  • Chioran Florin, director general adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată (2 acte materiale) și instigare la fals intelectual.

Procurorii DNA au început urmărirea penală și au dispus control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 6 februarie 2026, față de Olaru Cătălin, șeful Serviciului Disciplina în Construcții din Poliția Locală Sector 5, pentru fals intelectual.

De asemenea, procurorii au început urmărirea penală și au reținut pentru 24 de ore, începând cu 5 februarie 2026, pe A.R.A., administratorul mai multor firme, pentru trafic de influență și dare de mită.

Pe 6 februarie 2026, Tribunalul București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui A.R.A., la propunerea procurorilor anticorupție.

Cum funcționa rețeaua. Zeci de mii de euro pentru grăbirea recepțiilor și documentelor

Potrivit procurorilor, în perioada decembrie 2025-februarie 2026, A.R.A. ar fi cerut și primit de la doi oameni de afaceri 40.000 de euro, în două tranșe egale, promițând că va folosi influența sa asupra unor funcționari din Inspectoratul de Stat în Construcții și a arhitectului-șef Bașca Robert Mihai de la Primăria Sectorului 5 pentru a grăbi emiterea documentelor necesare finalizării unei construcții.

Prima tranșă de 20.000 de euro ar fi fost primită la finalul lunii decembrie 2025.

Din suma primită, A.R.A ar fi promis lui Bașca Robert Mihai suma de 30.000 de euro pentru sprijinul acordat la recepția lucrărilor.

Din aceasta, 15.000 de euro ar fi fost plătiți după primirea primei tranșe, urmând ca restul de 15.000 de euro să fie achitat ulterior, după emiterea certificatului de atestare a construcției.

Așadar, Bașca Robert Mihai urma să intervină pe lângă funcționarii Primăriei Sector 5 și ai Poliției Locale pentru a grăbi recepția lucrărilor și emiterea documentelor de atestare a unui imobil de locuințe din sector.

Pe 5 februarie 2026, A.R.A. a primit de la unul dintre oamenii de afaceri a doua tranșă de 20.000 de euro, sumă descoperită de procurori la percheziția mașinii sale.

În același caz, Cârlogea Iulian Constantin, administrator public al Primăriei Sector 5, ar fi insistat verbal și telefonic pe lângă Chioran Florin, director general adjunct al Poliției Locale, să finalizeze rapid recepția lucrărilor.

Chioran Florin a emis și semnat documentele de recepție, a repartizat lucrarea polițiștilor locali, iar după constatarea unor nereguli pe 13 ianuarie 2026, a redistribuit lucrarea către Olaru Cătălin, șeful Serviciului Disciplina în Construcții, care a semnat procesul-verbal fără a verifica construcția și fără a nota neregulile.

Cercetările arată că, între decembrie 2024 și decembrie 2025, Chioran Florin ar fi primit de la un subordonat 70.000 lei (aproximativ 14.000 euro) și 3.100 euro pentru a semna rapid o adresă către Direcția de Impozite și Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile pentru care fusese admisă recepția lucrărilor.

