Mirosul care a sufocat Bucureștiul are două surse probabile. Garda de Mediu a dat amenzi de 795.000 de lei, Apa Nova contestă

Verificările efectuate de autorități după episoadele de miros puternic neplăcut resimțite în București și Ilfov în urmă cu aproximativ două săptămâni au scos la iveală mai multe probleme la obiectivele controlate. Garda Națională de Mediu indică două posibile surse ale mirosului și a aplicat amenzi de aproape 800.000 de lei, în timp ce operatorul stației de epurare de la Glina contestă concluziile autorităților.

Stația de epurare de la Glina, indicată de Garda de Mediu drept una din sursele mirosului neplăcut Foto: arhivă

Mirosul puternic resimțit în București și Ilfov în nopțile de 17 și 18 august a dus la o amplă serie de controale ale autorităților. Garda Națională de Mediu a primit peste 1.300 de sesizări și a efectuat 55 de controale, iar în urma verificărilor a indicat depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina drept cele mai probabile surse ale mirosului. Au fost aplicate amenzi de 795.000 de lei, însă Apa Nova, operatorul stației de la Glina, contestă concluziile și susține că nu există dovezi tehnice care să stabilească o legătură între activitatea stației și mirosul resimțit de locuitori.

Peste 1.300 de sesizări în urma episoadelor de miros

În nopțile de 17 și 18 august, locuitorii din București și Ilfov au reclamat un miros puternic și persistent. Sesizările au venit din mai multe zone ale Capitalei, însă o parte importantă dintre acestea a fost înregistrată în sudul și sud-estul orașului.

Sectorul 4 s-a numărat printre zonele în care mirosul a fost puternic resimțit. Locuitorii din mai multe cartiere au reclamat problema, iar numărul total al sesizărilor primite de autorități a depășit 1.300.

Garda Națională de Mediu a început verificările pentru a identifica sursa mirosului și a efectuat, în total, 55 de controale.

Inspectorii au verificat mai multe obiective din București și din localitățile din jurul Capitalei, iar în urma controalelor au indicat două puncte drept cele mai probabile surse: depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare a apelor uzate de la Glina.

Amenzi de 795.000 de lei și o sesizare penală

Verificările Gărzii Naționale de Mediu nu s-au limitat la identificarea unor posibile surse ale mirosului. În urma celor 55 de controale efectuate în București și Ilfov, inspectorii au aplicat amenzi în valoare totală de 795.000 de lei și au dispus trei sistări de activitate. În același timp, autoritățile au formulat o sesizare penală și au confiscat un utilaj.

Pentru depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina, obiective indicate de Garda de Mediu drept „cele mai probabile surse” ale mirosului, au fost stabilite 22 de măsuri de conformare. Acestea vizează remedierea problemelor constatate în timpul controalelor și vor fi verificate ulterior de inspectori.

Concluziile au fost formulate după analiza sesizărilor primite de autorități și a constatărilor făcute în teren. Garda de Mediu nu vorbește despre o singură sursă identificată cu certitudine, ci despre două obiective considerate cele mai probabile în raport cu informațiile și problemele constatate în cadrul verificărilor.

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Sectorul 4, una dintre zonele cele mai afectate

Mirosul a fost reclamat în mai multe zone din București și Ilfov, cele mai multe sesizări fiind înregistrate în partea de sud și sud-est a Capitalei. Sectorul 4 s-a numărat printre zonele în care locuitorii au reclamat un miros puternic și persistent, în special în timpul nopților de 17 și 18 august.

Sesizările au venit din mai multe cartiere ale Sectorului 4, dar și din localități aflate în sudul și sud-estul Bucureștiului. În total, Garda de Mediu a primit peste 1.300 de reclamații legate de miros.

Apa Nova contestă concluziile privind stația Glina

Apa Nova, compania care operează stația de epurare de la Glina, respinge însă legătura făcută de Garda de Mediu între activitatea stației și mirosul resimțit în București.

Compania consideră concluziile autorității „nefundamentate tehnic” și susține că stația este operată în conformitate cu procedurile și cerințele legale.

Apa Nova spune că nu există măsurători care să demonstreze o legătură de cauzalitate între activitatea stației și episodul de miros din 17 și 18 august. Compania mai afirmă că analizele efectuate asupra apei epurate și asupra apei din râul Dâmbovița au indicat valori în limitele prevăzute de legislația europeană.

Operatorul stației susține, de asemenea, că nivelul scăzut al rezervoarelor de biogaz nu afectează calitatea aerului și nu reprezintă o sursă pentru mirosurile reclamate de locuitori.

„Apa Nova consideră că atribuirea episodului de disconfort olfactiv Stației de Epurare Glina nu este susținută de datele tehnice și de rezultatele analizelor disponibile, care nu indică disfuncționalități care să demonstreze o legătură de cauzalitate între operarea stației și episodul din 17–18 august. Prin urmare, compania respinge ferm asocierea stației de epurare cu sursa de proveniență a disconfortului olfactiv.

De altfel, Apa Nova va contesta în instanță, în termenul legal, procesul-verbal de contravenție întocmit cu ocazia controlului și va pune la dispoziția autorităților competente toate datele și argumentele tehnice necesare pentru clarificarea aspectelor semnalate (ex. buletine de analiză pentru apa epurată, determinări de noxe profesionale etc.)”, a informat compania.