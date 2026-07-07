Mircea Geoană consideră Summitul NATO de la Ankara un moment de reașezare a relației dintre SUA și Europa: „Alianța are nevoie să se reechilibreze”

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat, luni, că Alianța traversează o perioadă de transformare profundă, în care se redefinește atât relația dintre Statele Unite și Europa, cât și modul în care sunt privite războiul și securitatea. Totodată, acesta a susținut că viitoarea bancă NATO ar putea permite companiilor românești să se împrumute la costuri similare celor din Germania.

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Geoană a afirmat că reuniunea de la Ankara reprezintă un moment important în procesul de reechilibrare a relațiilor transatlantice.

„Ca într-o căsnicie veche și lungă, suntem în această alianță. (...) Acest summit face parte dintr-un proces care nu va fi ușor, de reașezare a alianței dintre SUA și Europa. Este o renegociere. Alianța are nevoie să se reechilibreze”, a declarat fostul oficial NATO.

Acesta a adăugat că summitul va readuce în prim-plan importanța flancului estic și a regiunii Mării Negre, exprimându-și convingerea că delegația României va obține rezultate importante în cadrul discuțiilor.

Geoană a avertizat că războiul modern evoluează rapid, iar strategiile de apărare trebuie adaptate la noile amenințări.

„Se schimbă caracterul războiului și definiția păcii. Ceea ce credeam până acum, că sistemele Patriot ne rezolvă problema, vedem acum tehnologii noi, testate și de Rusia, și de Ucraina, care ne arată că problema apărării NATO devine mai complicată”, a spus acesta.

Fostul secretar general adjunct al NATO a subliniat că amenințările venite din partea Rusiei sunt tot mai diversificate, de la drone și sisteme de rachete până la atacuri asupra infrastructurilor critice, amintind că în zona Mării Negre și a Dobrogei sunt concentrate obiective strategice precum proiectul Neptun Deep, centrala nucleară de la Cernavodă și viitoarele centre de date.

Potrivit lui Geoană, lecțiile rezultate din războiul din Ucraina și din conflictul cu Iranul nu au fost încă integrate suficient de rapid în planificarea strategică a NATO.

„Cu cât învățăm mai repede, cu atât mai bine. Această regândire a planurilor trebuie să răspundă acestor realități. Răspunsul pentru noi este că avem nevoie să luăm măsuri mult mai repede. Dacă dezvoltăm acum exclusiv sisteme anti-drone, riscăm ca data viitoare Rusia să știe și să vină pe o altă componentă”, a avertizat el.

Referindu-se la proiectul noii bănci NATO, Geoană a explicat că aceasta ar urma să ofere acces la finanțare ieftină pentru companiile din statele membre, inclusiv din România.

„Firmele din România se vor putea împrumuta la fel de ieftin ca o firmă din Germania”, a afirmat fostul oficial NATO.

Acesta a explicat că instituția financiară ar urma să funcționeze după un model similar cu cel al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și să sprijine investițiile în securitate, reziliență și industria de apărare.

În opinia sa, noul mecanism financiar, alături de alte programe europene, poate contribui la dezvoltarea unui sector privat puternic în industria de apărare din România, reducând dependența de importurile de echipamente militare și consolidând capacitatea de producție internă.