Canada urmează să anunțe la summitul NATO că 10 ţări europene susţin înfiinţarea unei bănci globale pentru apărare

Canada intenţionează să anunţe împreună cu alte aproximativ zece ţări înfiinţarea unei bănci globale de apărare la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia, a declarat joi pentru Reuters principalul negociator canadian.

Premierul canadian Mark Carney promovează Banca pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă (DSRB) în cadrul apelului său din acest an la formarea unei alianţe a "puterilor medii" pentru a combate ceea ce el consideră a fi fracturarea ordinii mondiale tradiţionale conduse de SUA.

"Ne-am dat ca termen limită summitul NATO. Ceea ce ne propunem să anunţăm este lista membrilor fondatori", a declarat Isabelle Hudon, principalul negociator al Canadei pentru lansarea iniţiativei multilaterale şi CEO al Business Development Bank din Canada, potrivit Agerpres.

Scopul DSRB este de a consolida apărarea naţiunilor aliate prin atragerea unor fonduri de până la 133 de miliarde de dolari.

Hudon a declarat că lista iniţială de ţări ar urma să fie alcătuită, probabil, exclusiv din ţări europene, cu excepţia Canadei, dar a refuzat să le numească. Ea a precizat că anunţul nu este garantat şi depinde de negocierile finale cu aliaţii, inclusiv în ceea ce priveşte angajamentele lor financiare, dar a afirmat că proiectul ia viteză.

Premierul canadian consideră că ar trebui mobilizate ţările pregătite să fie numite membre fondatoare, iar apoi alăturarea altora va rămâne deschisă, a afirmat Hudon, adăugând că soarta proiectului rămâne incertă fără sprijinul unor ţări cu bonitate, esenţial pentru obţinerea unui rating de credit AAA.

AAA este cel mai mare rating posibil care poate fi atribuit obligaţiunilor unui emitent de către oricare dintre principalele agenţii de rating de credit. Obligaţiunile cu rating AAA au un grad ridicat de bonitate, deoarece emitenţii lor pot îndeplini cu uşurinţă angajamentele financiare şi au cel mai mic risc de neplată.

DSRB a purtat discuţii productive cu Coreea de Sud şi "există o şansă de 50-50 ca aceasta să adere, eventual mai târziu", a declarat Hudon, adăugând că nicio altă ţară din G7 nu este pe punctul de a adera în acest moment. Ministerul Finanţelor din Coreea de Sud a declarat anterior pentru Reuters că analizează propunerea.