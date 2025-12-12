search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, după documentarul Recorder: „Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate”

Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, reacționează după apariția documentarului Recorder și după scrisoarea deschisă semnată de numeroși magistrați. Oficialul respinge orice posibilă formă de represalii în sistem și solicită verificarea  afirmațiilor din documentar.

Radu Marinescu spune că, oficial, nu a primit nicio plângere de la magistraţi. FOTO: Adevărul
Radu Marinescu spune că, oficial, nu a primit nicio plângere de la magistraţi. FOTO: Adevărul

Printr-o postare pe Facebook, vineri, 12 decembrie, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis un punct de vedere cu privire la discuțiile generate de documentarul realizat de Recorder și scrisoarea semnată de un număr considerabil de magistrați, prin care aceștia își exprimă solidaritatea față de colegii care au apărut în film.

„Față de evoluțiile publice privind documentarul Recorder și de recenta scrisoare a unui număr semnificativ de magistrați, de solidarizare cu colegii care au participat la documentar, ca ministru al justiției și membru de drept în CSM fac următoarele observații:

- Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru ca ar sesiza aspecte care, în opinia sa ,constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate. Susțin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentarul respectiv de către magistrați , putând fi confirmate sau infirmate factual”, a scris el, vineri, pe Facebook.

„Ca ministru și membru CSM voi acționa, cu respectarea legii și a independenței justiției, pentru a clarifica aceste acuzații aduse în documentar.

• Diversitatea de opinii și convingeri privind politicile profesionale, manageriale, de personal, criteriile de promovare, selecție, pregătire profesională, cadrul legislativ ce reglementează statutul și organizarea etc există și este firească în magistratură, mai ales în contextul în care aceasta are o componentă electivă, în desemnarea CSM și competitivă în ocuparea unor funcții de conducere. Aceste situații au născut și nasc divergențe de opinie și controverse, conturarea de majorități și minorități de opinie dar, sub nici o formă, nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive ale celor care gândesc altfel”, continuă el.

În acest context, ministrul Justiției punctează, de asemenea, că nu a fost informat oficial despre cazuri de presiuni sau represalii asupra magistraților.

„De când sunt ministru al Justiției nu am primit nicio sesizare a vreunui magistrat că ar exista persecuții de natura celor invocate în scrisoarea deschisă menționată”, deși orice magistrat care se confruntă cu astfel de situații are posibilitatea să le semnaleze instituțiilor competente, inclusiv Ministerului Justiției: „Orice magistrat care invocă astfel de situații le poate semnala, nu doar public, dar și organelor în drept să ia măsuri și către MJ, cât timp ministrul este membru CSM”, spune Radu Marinescu.

Totodată, ministrul afirmă că nu a existat nicio sesizare referitoare la nereguli în procedurile organizate de CSM.

„De când sunt ministru al Justiției nu am primit nicio sesizare a unui magistrat că ar exista nereguli privind desfășurarea activității CSM, privind alegerile pentru acest organism sau cu privire la desfășurarea concursurilor sau procedurilor de selecție pentru funcțiile de conducere”, scrie Radu Marinescu, amintind şi parcursul legislativ al pachetului de legi ale justiției, adoptate în 2022: „Legile justiției au fost adoptate în anul 2022 de către Parlament, au fost evaluate pozitiv la nivel european, fiind ridicat MCV, precum și anual în cadrul raportului privind statul de drept, și au fost înscrise în PNRR ca jalon finanțabil”.

Marinescu subliniază, de asemenea, că modernizarea legislației a fost un angajament asumat politic de toate partidele aflate la guvernare, iar Ministerul Justiției acționează conform acestui mandat.

„La constituirea coaliției de guvernare, toate partidele au discutat despre modernizarea acestui cadru normativ și a existat un acord politic privind măsurile de luat, înscris în programul de guvernare.  MJ acționează în conformitate cu acest program și gestionează jalonul PNRR care va permite accesarea banilor europeni. Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății, în baza unui acord politic bazat pe o informație completă, reală și obiectivă, în limitele cadrului PNRR și al concluziilor rapoartelor privind statul de drept”, a concluzionat Radu Marinescu.

