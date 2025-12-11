Judecătoarea Sorina Marinaș, avertisment privind „repercusiuni” din partea Inspecției Judiciare după valul de reacții la materialul Recorder

Judecătoarea Sorina Marinaș, de la Secția penală a Curții de Apel Craiova, avertizează că magistrații care au vorbit public despre problemele din sistemul judiciar se așteaptă la „repercusiuni” din partea Inspecției Judiciare. Ea este magistratul care a publicat pe Facebook lista celor 178 de semnatari ai mesajului de susținere.

Marinaș este magistratul care a publicat pe Facebook lista celor 178 de semnatari ai mesajului de susținere, în care aceștia subliniază că „adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”, iar „tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”.

Într-o intervenție telefonică la Euronews, preluată de Agerpres, Sorina Marinaș a criticat Inspecția Judiciară, despre care spune că „deschide proceduri” ori de câte ori un magistrat se abate de la „decorul prestabilit”.

„Ori de câte ori, unul dintre noi a ieșit din decorul prestabilit, s-a trezit cu Inspecția Judiciară pe cap, inevitabil. Dacă ești un pic mai vocal, automat vine Inspecția la ușă. Eu vă pot spune în mod categoric că noi știm deja că sunt discuții la nivel de Inspecție să ne potolească pe toți”, a declarat magistratul.

Ea a adăugat că rezultatele acestor proceduri ar putea apărea în scurt timp: „Nu pot să vă dau date exacte ce se va întâmpla în perioada imediat următoare, dar având în vedere că procedurile declanșate de Inspecția Judiciară sunt de principiu desfășurate într-un termen foarte scurt, de 20 - 30 de zile, probabil vom afla foarte curând cu toții. Cred totuși că, după reacția publică a magistraturii, să întârzie un pic”.

Judecătoarea a criticat și conferința de presă susținută joi de conducerea Curții de Apel București, pe care a catalogat-o drept „tentativă de a mazilire publică a anumitor magistrați care au îndrăznit să vorbească de ce se întâmplă”.

Declarația vin în contextul scandalului provocat de documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Sorina Marinaș, cercetată de Inspecția Judiciară după explicațiile oferite într-un caz de tentativă de omor

Nu este prima dată când Sorina Marinaș intră în atenția Inspecției Judiciare. În septembrie, aceasta a fost vizată de o autosesizare după ce a explicat pe Facebook motivele pentru care a dispus pedeapsa maximă – 30 de ani de închisoare – în cazul unui bărbat de 60 de ani care a încercat de două ori să își omoare soția.

Judecătoarea a vorbit atunci despre necesitatea ca instanțele să acorde mai multă atenție victimelor și a atras atenția asupra fenomenului femicidului și incapacității statului de a proteja femeile aflate în pericol.

„N-am vreun sentiment de milă, deși sunt conștientă că va muri în detenție. Ba, dimpotrivă, e o soluție care pe mine mă bucură, știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Si mă bucură, în general, soluțiile când am convingerea că societatea e liberă, cel puțin pentru un timp, de un individ care pune în pericol drepturi fundamentale”, a scris magistratul în luna septembrie.