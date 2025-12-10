Bolojan: Încrederea în lumea politică, în instituții, in Justiție e scăzută, o spun și cifrele. Voi urmări documentarul Recorder

Premierul Ilie Bolojan a comentat reacțiile generate de documentarul Recorder despre sistemul de justiție, afirmând că va viziona materialul „după ce își termină activitățile”. Într-un podcast recent, el a recunoscut că încrederea publică în justiție este la un nivel foarte scăzut, alături de cea în politicieni și instituții, și a sugerat că întreaga clasă politică trebuie să își asume responsabilitatea pentru această situație.

„Am primit informaţii legate de acest documentar, am văzut emoţia puternică pe care a creat-o şi în seara asta, după ce-mi termin toate activităţile, o să mă uit. (...) Dar am văzut emoţia puternică pe care a generat-o”, a declarat premierul în cadrul podacastului Friendly Fire

Premierul a subliniat, despre sistemul de justiţie, că „vedem care este încrederea în lumea politică, în instituţii, în personalităţile politice, în direcţia în care se mişcă România, şi asta ţine de aprecierea noastră a celor din politică, dar vedem şi toate datele statistice legate de încrederea în justiţie şi constatăm că şi aceasta este foarte jos”.

Acesta a adăugat că „oamenii pur şi simplu nu au încredere nici în sistemul de justiţie.”

„De unde vin aceste percepţii? Pe de o parte, dintr-un sentiment de inechitate, de percepere a faptului că noi nu oferim serviciile pe care le aşteaptă cetăţenii şi justiţia oferă un serviciu public. (...)

În al doilea rând, un sentiment de percepţie de nedreptăţi, pe care îl văd oamenii, şi imaginaţi-vă că atunci când văd că în lumea politică cineva are o salarizare enormă la o companie, dar compania este cu pierdere enorme, nu se întâmplă nimic acolo, vă puteţi imagina ce sentiment de nedreptate este.

În justiţie, când se prescriu anumite situaţii de care au apărut informaţii indubitabile, că sunt probleme serioase şi după care apare prescrierea sau sunt sentinţe care sunt date contradictoriu, percepţia de nedreptate este foarte puternică”, a arătat şeful Executivului.

De asemenea, Ilie Bolojan a asigurat că va studia situația și va face o analiză cu echipa de consilieri care sunt specializaţi pe juridic, cu cei din Ministerul Justiţiei.

„Ceea ce vă pot asigura că voi studia ceea ce apare acolo, voi face o analiză cu echipa de consilieri care sunt specializaţi pe juridic, cu cei din Ministerul Justiţiei, voi încerca un dialog, deşi vă daţi seama că în această perioadă nu este o situaţie comodă şi datorită propunerii Guvernului, cu asociaţiile de magistraţi, pentru că, dacă au fost foarte uniţi şi foarte vocali în ceea ce priveşte drepturile salariale, pensionarea şi aşa mai departe, cred că ar fi cel puţin necesar să fie măcar la fel de determinaţi şi de a ataca aceste probleme din interior, în aşa fel încât serviciile pe care le oferă Justiţia, sentinţe drepte, corecte, rapide, unitare pe toată ţara să fie mult mai bune, şi în acelaşi timp să corecteze lucrurile din interior”, a completat Bolojan.

Bolojan a mai spus că, pentru situaţia României, pentru situaţia sistemului de justiţie, pentru starea de lucru dintr-o localitate, toţi cei care ocupă funcţii de răspundere, că e premier, ministru Justiţiei pentru anumit domeniu, primarul unei localităţi, au o răspundere mai mare sau mai mică pentru modul în care au evoluat lucrurile.

„Niciun om care a fost pe funcţie publică nu se poate deroba de o anumită răspundere. Acesta este adevărul. Şi toţi miniştrii Justiţiei, inclusiv domnul Predoiu, cei care au fost înaintea lui, cei care sunt acum, au o răspundere în limita instrumentelor pe care le au şi a posibilităţilor pe care le au, pentru a corecta lucrurile negative care s-au acumulat”, a explicat Ilie Bolojan.

Documentarul Recorder

Documentarul jurnaliștilor Recorder descrie o posibilă înțelegere între puterea politică și reprezentanți de la vârful justiției. Primii ar asigura avantaje legislative, inclusiv pensiile speciale, iar magistrații ar oferi protecție prin diverse soluții juridice, este concluzia materialului.

Ancheta susține această ipoteză prin date statistice care arată o creștere a numărului de achitări și infirmări de sentințe definitive. Materialul include mărturii ale unor foști și actuali oficiali din managementul sistemului judiciar, precum și declarații ale unor magistrați activi, sub protecția anonimatului. Ideea centrală a investigației este că, deși cadrul legislativ pare corect, acesta a suferit distorsiuni sistematice prin modul de aplicare.