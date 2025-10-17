Ce a dus la explozia devastatoare din Capitală. Raed Arafat avertizează: „Dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis”

Explozia puternică produsă vineri dimineață a distrus parțial un bloc cu opt etaje din cartierul Rahova. Două niveluri s-au prăbușit, iar bilanțul provizoriu indică trei persoane moarte și cel puțin 13 rănite. Șeful DSU Raed Arafat, prezent la fața locului, a declarat că blocul este complet evacuat și există risc major de colaps.

„Primul verdict este că blocul este cu risc de colaps. El este evacuat complet. Doar operațiunea de căutare continuă în bloc. Nu se poate intra pentru acte și alte bagaje. Rugămintea către populație este să nu riscați să intrați în bloc”, a transmis Arafat.

În interior mai acționează doar echipele de pompieri din unitatea specială de căutare-salvare, care verifică etajele inferioare, în zona unde s-a produs deflagrația, pentru a găsi eventuale victime.

Potrivit primelor date, explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze. Raed Arafat a confirmat că echipele de la gaze interveniseră cu o zi înainte și opriseră alimentarea, după ce locatarii au reclamat miros puternic în clădire.

Întrebat atunci cum a fost posibilă explozia, dacă alimentarea a fost oprită, Raed Arafat a răspuns: „Dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis. Asta urmează să vedem.”

„Cel mai probabil cauza este gazul. Asta e cert. Aproape nu putem să spunem că e altceva. Dar ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, sunt multe aspecte care se discută, aici rămâne să vină specialiștii în domeniu să spună exact ce a fost acolo și cum s-a întâmplat”, a explicat șeful DSU.

Ipoteza acumulării de gaze a fost confirmată și de prefectul Capitalei, Andrei Nistor, care a precizat că, deși nu se mai simte miros de gaze, „este destul de clar că aceasta este cauza”.

În urma deflagrației, blocul a fost evacuat complet, iar autoritățile au instituit o zonă de siguranță.

Operațiunile de căutare-salvare continuă sub dărâmături, iar salvatorii lucrează contra cronometru pentru a verifica dacă mai există persoane surprinse în interior.

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineață, într-un bloc aflat lângă Liceul Bolintineanu, pe Calea Rahovei. Deflagrația a distrus două etaje ale imobilului. Până acum salvatorii au anunțat că trei persoane au murit, iar alte patru sunt în stare gravă. Mai mulți răniți au fost transportați la spital.