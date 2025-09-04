search
Nicușor Dan dezvăluie ce i-a transmis Donald Trump. Ce spune despre avionul prezidențial și ce nu are voie să facă președintele

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit detalii surprinzătoare despre scurta sa întâlnire cu Donald Trump la summitul NATO de la Haga și a comentat oportunitatea achiziției unui avion. Șeful statului a vorbit despre interdicțiile pe care le are de când a ajuns la Cotroceni.  

Într-un interviu acordat pentru observatornews.ro, liderul de la Cotroceni a oferit detalii surprinzătoare din activitatea sa de președinte al României, despre schimbările aduse o dată cu funcția, dar și despre ce i-a spus Donald Trump la summit-ul NATO. 

Nicușor Dan recunoaște că preluarea funcției de președinte al României nu a fost o misiune ușoară

Întrebat cum au trecut cele 100 de zile din mandat și care au fost cele mai grele, primele 20 sau ultimele 20, președintele a recunoscut că începutul nu a fost ușor. 

„Fără discuție, primele 20, pentru că am plonjat în necunoscut. După o săptămână de mandat, m-am dus la Vilnius, la o reuniune, m-am întâlnit cu vreo 5 sau 6 omologi, aveam în cap ce trebuie să le spun fiecăruia, ce probleme bilaterale avem. A fost dificil la început, da”, a spus șeful statului român. 

Dacă s-a obișnuit cu apelativul, "domnule președinte", Nicușor Dan a spus: „Da. Contează că înțeleg că lumea vorbește cu mine, nu țin foarte mult la asta”.

Cum a arătat prima zi la Cotroceni pentru Nicușor Dan: ”A fost destul de bulversant”

„A fost o zi destul de ciudată, pentru că a fost, dacă nu mă înșel, a fost și Curtea Constituțională, am venit aici, băiețelul s-a îmbolnăvit, soția mă suna... Să vin sau să nu vin, nu știam ce să fac cu fetița, cine să stea cu ea, după aceea a fost o recepție, a fost destul de bulversant. Pe de altă parte, foarte emoțional, bineînțeles”, a detaliat președintele României. 

Cum explică Nicușor Dan necesitatea achiziției unui avion prezidențial

Nicușor Dan este de părere că România are nevoie de un avion prezidențial pentru ca deplasările președintelui să fie mai rapide. Deși este necesar, șeful statului precizează că nu e neapărat momentul ca România să achiziționeze o aeronavă dedicată.

„Da, dar nu în momentul ăsta. Am fost invitat la discuția care a fost azi la Paris cu Coaliția de Voință, și aveam fie o opțiune comercială, și asta însemna să stau prin aeroport, trei ore zborul, deci cumva 4-5 ore dus, 4-5 ore întors, fie să iau avionul militar cu care circulăm, care nu face 3 ore, face 4 ore, și aș fi pierdut o zi pentru două ore de discuție. Este o necesitate”, a spus președintele. 

Detalii surprinzătoare despre schimbul de replici pe care l-a avut cu președintele SUA, Donald Trump

Președintele a povestit cum a interacționat cu președintele american la summit-ul NATO unde s-au întâlnit. 

„Acolo nu mi-a spus, pentru că eram toți liderii de state și delegațiile în spate, la o mare masă rotundă și el a dat mâna pe rând cu toți oamenii pe care i-a întâlnit. Doar “bună ziua”, “ce mai faci?”. Am discutat mai mult când am vorbit la telefon, chiar a doua zi după investire, m-a sunat să mă felicite și atunci am discutat 10 minute”, a dezvăluit Nicușor Dan. 

Ce interdicții are Nicușor Dan de când a ajuns președinte: „Orice trebuie să faci trebuie să cer voie”

Întrebat ce îi lipsește din viața de civil, Nicușor Dan a spus: Nu vreau să mă plâng, e un pic constrângător că orice trebuie să faci trebuie să cer voie. Adică să te duci până la magazin să-ți cumperi ceva sau lucruri din astea, dar altfel nu, mi-am asumat asta de la început, e ceva secundar.”

Însă președintele României și-a păstrat telefonul mobil. 

„Da. Îl am pe același și multă, multă lume mă sună și îmi scrie în continuare.”

Întrebat dacă a mai condus mașina, așa cum obișnuia pe vremea când era primar, Nicușor Dan a spus că nu are voie să mai facă asta. 

„Ca președinte niciodată. [...] Nu am voie.”

Cu cine se consultă cel mai des președintele României: șefa de cabinet și miniștri USR

„Cu șefa de cabinet. [...] Sunt 5 sau 6 dintre miniștri cu care vorbesc destul de frecvent, evident cu doamna ministru de Externe, destul de des, pentru că trebuie să ne coordonăm, dar și pe zona de apărare, și cu premierul, și cu ministrul Economiei. Până în momentul ăsta am discutat cam cu, cred că cu aproape toți miniștrii, discuții bilaterale.” a răspuns Nicușor Dan. 

Nicușor Dan, despre ascensiunea partidelor extremiste. Nu crede că vor lua 50% la următoarele alegeri

Întrebat dacă este conștient că la următoarele alegeri partidele extremiste vor obține aproape 50% din voturi, președintele a precizat că mai este mult până atunci și că românii o să-și dea seama că actuala guvernare ia deciziile corecte. 

„Bun, mai este mult până atunci și eu sunt fericit, cum am spus de multe ori, că partidele pro-occidentale și-au asumat guvernarea, că discuțiile dintre ele sunt rezonabile până în momentul ăsta. Va fi o perioadă de anul acesta și anul viitor în care presiunea pe oameni va fi mare, adică vor crește prețuri, se vor întâmpla lucruri care le vor afecta viața, dar asta este baza pentru o dezvoltare viitoare sănătoasă a României și eu sunt optimist că începând din 2027 lumea o să simtă că am făcut lucrurile corect.” a explicat Nicușor Dan. 

Președintele Nicușor Dan refuză să se mute din casa unde stă cu chirie. Îi este greu să se despartă de „viața cât mai normală”

„Copiii și-au făcut prietenii în cartier și încercăm să le oferim o viață cât mai normală. Să mergem într-o vilă de protocol cu ușile care se încuie, nu poate să vină nimeni la noi, nu e ceva ce ne dorim. Dacă găsim o casă mai potrivită pentru pază, care să fie în aceeași zonă, o să ne mutăm acolo”, a mai spus șeful statului în interviul pentru sursa citată. 

