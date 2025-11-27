Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a fost surprins miercuri, în prezidiul Parlamentului, sorbind din cafea chiar în momentul intonării imnului național. Incidentul a avut loc înainte de prezentarea Strategiei naționale de apărare a țării.

Ionuț Moșteanu se afla alături de vicepremierul Cătălin Predoiu și ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, când, potrivit imaginilor surprinse, a continuat să-și savureze cafeaua, în timp ce ceilalți participanți stăteau nemișcați în semn de respect pentru imn.

Sursa video: Gândul

Ședința Parlamentului viza modificări importante privind apărarea țării și consolidarea parteneriatelor strategice internaționale, inclusiv cu Uniunea Europeană.

În timp ce atmosfera era una sobră, potrivit protocolului, Ionuț Moșteanu a părut să acorde mai multă importanță cafelei sale decât ceremoniei oficiale. Gestul ministrului Apărării a fost interpretat de mulți drept o lipsă de respect față de simbolurile naționale și față de solemnitatea momentului.