Nicușor Dan, declarații după ce parlamentul a adoptat Strategia Națională de Apărare pentru 2025–2030: „Apărăm cetățeanul român, nu o noțiune abstractă”

Parlamentul României a votat miercuri Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document prezentat în plenul reunit de președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului a subliniat că strategia este „rezultatul unui efort comun la care au contribuit instituții, organizații și cetățeni, multe dintre observațiile acestora fiind integrate în forma sa finală”.

Nicușor Dan a explicat că strategia abordează securitatea națională „din perspectiva cetățeanului. Nu apărăm o noțiune abstractă, statul român, ci apărăm cetățeanul român”.

Conceptul central al documentului este cel de „independență solidară”. Președintele a detaliat: „Independență în sensul că acțiunile administrației statului trebuie să fie pe măsura modului în care oamenii de aici văd lumea, afirmarea acestei identități și a interesului care corespunde acestei identități. Solidaritate, adică respectul nostru față de toți partenerii și față de toate angajamentele pe care ni le-am luat în această lume tot mai complexă.”

Potrivit lui Nicușor Dan, „ulterior adoptării acestei Strategii, va fi elaborat un plan de implementare care va avea termene și indicatori clari. Provocarea pentru toate instituțiile statului va fi să punem în practică tot ce este scris în aceste documente, în beneficiul românilor.”