Dogioiu, despre neclaritățile din CV-ul ministrului Apărării: „Înţeleg că este vorba de o eroare materială”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost întrebată joi, 27 noiembrie, despre poziția premierului Ilie Bolojan cu privire la neclarităţile din CV-ul ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu.

„Nu am discutat acest aspect cu domnul premier, deocamdată cel puţin, am văzut doar ceea ce a comunicat public domnul Moşteanu. Înţeleg, din postarea domniei sale, că este vorba de ceea ce s-ar primi o eroare materială, adică în CV-ul respectiv, în loc să treacă Facultatea Bioterra, pe care o terminase cu licenţă, conform diplomei, cu un an înainte de redactarea CV-ului, a trecut Atheneum.

De ce s-a întâmplat asta, nu ştiu, nu am detalii. Dar din CV am observat că data finalizării studiilor este certă, din postarea pe care a făcut-o şi din datele de pe diplomă, şi anume 2015, la Bioterra, cu specializarea pe inginerie. CV-ul înţeleg că este din 2016, dacă am datele corecte. Deci pare, nu dau eu verdicte, dar pare o eroare materială acolo.

Înţeleg că a fost o eroare, mai multe decât a comunicat domnul ministru Moşteanu eu nu am comunicat şi nu am discutat acest subiect cu domnul premier”, a spus Dogioiu.

Controverse legate de CV-ul lui Moșteanu

Publicația Libertatea a publicat joi o investigație despre primul CV oficial al actualului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, din perioada în care acesta a intrat în administrația centrală, ca membru al Guvernului.

Primul CV includea studii la Universitatea Athenaeum, însă instituția afirmă că ministrul Apărării nu a fost niciodată student acolo, iar specializarea menționată nu funcționa în perioada indicată.

Ionuț Moșteanu a declarat la Digi24 că a absolvit Bioterra în 2015, după ce a abandonat Automatica în anul III, și că a lucrat o perioadă în Austria, în cluburi și în marketing, experiențe care nu sunt menționate însă în CV-urile oficiale.

El a spus că a avut nevoie de diplomă pentru accesarea unor fonduri europene, însă, potrivit termene.ro, firma sa nu a accesat astfel de fonduri.

De asemenea, diploma din 2015 nu figurează în CV-ul pe baza căruia a ocupat funcții publice importante.

Ulterior, ministrul, într-un drept la replică, a reacționat pe Facebook după publicarea investigației Libertatea privind studiile sale universitare.

„Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială.Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică”.

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a comentat ministrul Apărării.