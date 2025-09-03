Militarii români monitorizează dronele rusești de pe Dunăre. Moșteanu: „Vedem războiul de pe balcon, din păcate”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că Armata României monitorizează zonele de la Dunăre unde dronele rusești atacă infrastructura portuară a Ucrainei, iar cele distruse au căzut pe teritoriul ucrainean. Așadar, adaugă ministrul, „vedem războiul de pe balcon, din păcate”.

Întrebat despre doborârea dronelor rusești, având în vedere incidentul de ieri noapte, când patru aeronave au fost ridicate din cauza atacurilor, Moșteanu a subliniat că Armata României e prezentă în zonă și a anunțat că vor fi trimise mai multe dispozitive militare în regiune.

Cu toate acestea, a precizat că dronele nu pot fi angajate atâta timp cât operează pe teritoriul Ucrainei, scrie Defense România.

„Dronele cad în Ucraina pe malul celălalt al Dunării, dar în momentul în care ucrainenii trag sunt și bucăţi din drone care ajung pe teritoriul românesc. Nu s-a întâmplat vara asta, dar s-a întâmplat şi au fost ştiri de mai multe ori de-a lungul timpului.

Deci vedem războiul de pe balcon, din păcate. Vedem cum rușii atacă în nordul Dobrogei, frecvent, porturile ucrainene”, a declarat ministrul Ionuț Moșteanu.

Moșteanu a precizat că noaptea trecută au fost ridicate în aer două avioane F-16 românești, precum și două Eurofighter aparținând aliaților germani, pentru a monitoriza situația: „Azi noapte, armata română a ridicat două aeronave F-16, au fost ridicate şi două Eurofighter ale aliaților germani.

Din fericire, populația este protejată, pentru că dronele alea cad pe teritoriul ucrainean. Ucrainenii trag în ele. Nu avem voie să tragem spre teritoriul Ucrainei.”

Șeful Apărării a subliniat că România dispune de mijloace de protecție în zonă iar patrularea va fi întărită.

„Avem echipamente și forțe dislocate în acea zonă, lângă toate aglomerările urbane din zona brațului Chilia și nordul Dobrogei. Armata României e acolo, forțele navale patrulează în zonă, au un grafic de patrulare foarte precis. Chiar am discutat sâmbătă, o să crească ca nivel de patrulare.

Dar nu avem de ce să tragem și nici nu aveam de ce să tragem spre teritoriul ucrainean, în drone peste Dunăre, spre Ucraina. Ei își fac treaba acolo”, a conchis Ionuț Moșteanu.

Șeful civil al Armatei a amintit că de la începutul anului există cadru legislativ pentru ca dronele ruse ce reprezintă o amenințare pentru securitatea României să fie angajate.

În noaptea de luni spre marți, 1-2 septembrie, locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj de tip RO-ALERT transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Avertizarea a venit pe fondul intensificării tensiunilor din Ucraina, iar populaţia a fost informată că există riscul ca obiecte provenite din spaţiul aerian să cadă pe teritoriul României.