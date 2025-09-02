Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: „Nu mergem la niciun război, nimeni nu va avea curajul să ne atace”

România nu va intra într-un conflict militar, a dat asigurări ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a subliniat că apartenența la NATO garantează securitatea țării și descurajează orice potențial inamic.

Întrebat la Antena 3 dacă România va merge la război, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dat asigurări că acest lucru nu se va întâmpla pentru că țara noastră bucură de protecția umbrelei NATO. Niciun inamic nu va avea curajul să atace NATO, a spus Moșteanu.

„Nu. Suntem o țară NATO, iar această umbrelă de apărare ne permite să dormim liniștiți. Niciun inamic nu va avea curajul să atace această organizație. Spun cu tărie: nu mergem la niciun război, nimeni nu va avea curajul să ne atace” a declarat ministrul Apărării.

România, implicată direct, formal și informal, în discuțiile cu privire la Ucraina

„Participăm la toate discuțiile care au loc în formatele formale și informale cu partenerii europeni și cu partenerii NATO. Cum spuneam, suntem parte din aceste discuții la fiecare nivel, eu ca Ministru al Apărării, Oana Țoiu ca Ministru de Externe, Președintele Nicușor Dan”, a afirmat Moșteanu.

Chestionat cu privire la posibilitatea ca România să trimită trupe în Ucraina, în cazul în care se va ajunge la un acord de pace, ministrul Ionuț Moșteanu a dat asigurări că țara noastră nu va trimite militari în țara vecină,

„Poziția noastră în România este că nu trimitem trupe în Ucraina. Ne-am arătat disponibilitatea pentru a funcționa în continuare ca un hub logistic pentru orice tip de ajutoare care merg către ucraineni” a precizat șeful MApN.

Despre colaborarea cu partenerii NATO, ministrul Ionuț Moșteanu a susținut: „Lucrăm împreună cu partenerii noștri, avem antrenament comune, misiuni comune, iată cum este aceasta. Noi avem avioane dislocate pe flancul de est în Polonia și asta se va întâmpla în continuare. Este unul din scenariile de pregătirea păcii și de oferirea acestor garanții de securitate”.