Ce se va întâmpla în Portul Constanța după vizita Ursulei von der Leyen. Șeful MAPN: „Zonă de noi dane militare, dedicată navelor NATO”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, împreună cu șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, au participat la întâlnirea de la Constanța cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele României, Nicușor Dan, discuțiile axându-se pe întărirea securității pe Flancul Estic.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au făcut parte din delegația condusă de președintele României, Nicușor Dan, care a participat astăzi, 1 septembrie, la Constanța, la întâlnirea de lucru cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată într-o vizită în România, în cadrul turului extins în statele de pe flancul estic al Uniunii Europene.

„Astăzi, la Constanța, împreună cu Ursula von der Leyen, Andrius Kubilius, Nicușor Dan și Oana Țoiu, am discutat despre cum întărim securitatea Europei pe Flancul Estic.

Programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, va permite achiziții comune europene pentru o înzestrare modernă și, pentru o parte dintre aceste echipamente contractate, deschiderea de capacități de producție chiar în România. Asta înseamnă investiții directe, locuri de muncă și o industrie de apărare mai puternică” a scris ministrul Ionuț Moșteanu pe pagina sa de Facebook.

Cele două delegații au vizitat Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și Portul Militar Constanța, obiective strategice pentru securitatea regională.

Discuțiile s-au axat pe dimensiunea militară a politicii UE, dezvoltarea industriei europene de armament și întărirea posturii de descurajare și apărare. A fost reafirmată importanța rolului strategic al României ca principal hub logistic pentru susținerea eforturilor de reconstrucție a Ucrainei.

Nave militare NATO și românești vor putea avea o zonă dedicată cu dane noi în Portul Constanța

„Portul Constanța este și va rămâne un nod strategic. Am discutat despre finanțare europeană pentru dezvoltarea unei noi dane militare, dedicată navelor NATO și românești - un pas esențial pentru securitatea Mării Negre.

De asemenea, extinderea bazei Mihail Kogălniceanu, care devine un hub major pentru NATO, va aduce beneficii economice și logistice uriașe pentru România” a precizat ministrul Apărării.

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat instrumentul financiar european SAFE (Security Action for Europe), care oferă României oportunități strategice majore. Ministrul Apărării Naționale a evidențiat intenția României de a utiliza acest program pentru a consolida capacitatea industrială de apărare și a accelera modernizarea armatei.

Întâlnirea a reconfirmat angajamentul României de a rămâne un partener de încredere și un pilon de stabilitate pe flancul estic, contribuind activ la eforturile comune de a asigura pacea și securitatea în Europa.

„România a demonstrat reziliență, a combătut dezinformările și a rezistat intimidărilor Moscovei. Suntem un partener de încredere și vom continua pe acest drum” a mai spus șeful MAPN.

Șefa Comisiei Europene: România va beneficia de pachetul SAFE pentru dezvoltarea apărării

Președinta Comisiei Europene efectuează luni, 1 septembrie, o vizită de lucru în România, într-un tur al țărilor din „prima linie” a conflictului cu Rusia. Ursula von der Leyen va discuta despre consolidarea cooperării UE-NATO cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care va participa la întâlnire în locul lui Ilie Bolojan.

„ Așadar, vom dezvolta o foaie de parcurs pe care o vom prezenta la Consiliul European: cu ținte, cu jaloane. Știm că doar atunci când le măsurăm, le putem rezolva. Accelerarea investițiilor în apărare, prin propunerea noului buget european care va fi implementat în 2 ani. Triplăm finanțarea pentru securitatea granițelor, inclusiv capabilitățile marine. Propunem sa creștem de 10 ori alocarea în capabilități militare” a spus șefa Comisiei UE.