Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
Microbuzul din accidentul tragic din Timiș nu avea funcția de lane assist. Șoferul era băut și drogat

Publicat:
Ultima actualizare:

Avocatul companiei de închirieri auto Edessa, de unde a fost închiriat microbuzul implicat în accidentul tragic din Timiș, a precizat pentru presa elenă că vehiculul nu era dotat cu un sistem de menținere a benzii (lane assist), așa cum indicau primele verificări.

Accidentul din Lugojel/FOTO: IPJ Timiș
Potrivit avocatului, scrie CNN Greece, declarațiile inițiale ale răniților privind o defecțiune tehnică a sistemului nu sunt conforme cu realitatea, întrucât vehiculul a fost fabricat în 2017, într-o perioadă în care sistemul lane assist nu era echipament obligatoriu pentru vehiculele noi în Uniunea Europeană.

În același timp, au fost analizați și factori externi, precum vântul puternic sau ceața din zonă, care ar fi putut influența traiectoria vehiculului sau capacitatea vizuală a șoferului.

Pe măsură ce analiza datelor continuă, scenariul cel mai probabil luat în calcul este cel al distragerii atenției șoferului. Aceasta ar fi putut fi cauzată de condițiile din interiorul vehiculului sau de comportamentul pasagerilor.

De asemenea, șoferul autoutilitarei ar fi putut să nu aibă suficient timp și spațiu pentru a efectua o depășire, a declarat președintele Asociației Panhelenice a Instructorilor Auto, Aris Zografos, într-o intervenție la ERT.

Șoferul microbuzului a consumat cocaină, cannabis şi alcool

Miercuri, după ce au fost efectuate cercetări la fața locului, polițiștii au descoperit în jurul caroseriei microbuzului implicat în accident două pliculeţe în care erau droguri. 

Analizele șoferului microbuzului au confirmat că bărbatul era drogat și băut în timpul cursei mortale: 

Dosarul este instrumentat de către organele de cerectare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj, Biroul Rutier, sub supravegherea Procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârştirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substenţe psihoactive, respectiv cannabis şi cocaină.

De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului”, a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvând al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, potrivit News.ro.

Informația ar fi fost confirmată și de pasagerul din dreapta, care a declarat anchetatorilor că șoferul ar fi tras câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis înainte de accident.

Amintim că marți, 27 ianuarie, în județul Timiș, un microbuz în care se aflau suporteri greci ai formației PAOK, aflați în drum spre meciul din Franța, a fost implicat într-un accident grav. Șoferul de 29 de ani ar fi încercat o depășire între Lugoj și Caransebeș, din care nu a mai reușit să revină pe banda sa.

Ciocnirea a fost atât de puternică, încât microbuzul s-a făcut praf, iar bucăți din el s-au împrăștiat pe zeci de metri.

Șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital în Timișoara. Toate victimele sunt cetățeni greci.  

Doi dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului de lângă Lugoj au fost duşi la Salonic, cu un avion medical aparţinând Ministerului grec al Sănătăţii. Unul dintre ei va fi internat în spital, iar celălalt va merge acasă.

Cel de-al treilea rănit a rămas internat la Timişoara, după ce în cursul nopţii a fost operat.

