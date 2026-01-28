Ce au găsit anchetatorii în microbuzul distrus în accidentul teribil din Timiș, soldat cu șapte morți

Sticle de vodcă, doze de băuturi energizante și droguri (cannabis) ar fi fost descoperite în microbuzul cu zece suporteri PAOK Salonic implicat în accidentul mortal de pe DN6 din județul Timiș, soldat cu șapte decese și trei răniți.

Potrivit surselor News.ro, pentru a găsi indicii care să explice cum s-a produs accidentul, poliţiştii care au făcut cercetarea la faţa locului ar fi găsit, în jurul caroseriei microbuzului implicat în accident, două pliculeţe în care par să fi fost droguri.

Într-un pliculeţ se afla o substanţă vegetală, iar în altul un praf alb.

Pliculeţele au fost ridicate de către criminalişti şi duse la laborator pentru expertiză. Analiza va arăta dacă este sau nu vorba cu certitudine despre substanţe stupefiante pe care suporterii le-ar fi avut asupra lor.

De asemenea, rezultatele autopsiei vor putea arata dacă fanii PAOK Salonic au consumat sau nu droguri pe parcursul călătoriei către Franţa.

Amintim că marți, 27 ianuarie, în județul Timiș, un microbuz în care se aflau suporteri greci ai formației PAOK, aflați în drum spre meciul din Franța, a fost implicat într-un accident grav.

Șoferul de 29 de ani ar fi încercat o depășire între Lugoj și Caransebeș, din care nu a mai reușit să revină pe banda sa.

Ciocnirea a fost atât de puternică, încât microbuzul s-a făcut praf, iar bucăți din el s-au împrăștiat pe zeci de metri. Șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital în Timișoara. Toate victimele sunt cetățeni greci.

Medicul Dimitris Koukoulas a declarat, într-un interviu acordat televiziunii publice elene ERT, că a discutat cu doi dintre cei trei supraviețuitori ai accidentului.

„Pacientul care este în cea mai bună stare, cu fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că, în timpul unei depășiri, s-a activat asistența la bandă și volanul a fost practic blocat. Șoferul a pierdut controlul mașinii și nu a mai putut corecta traiectoria”, a relatat medicul, citat de publicația elenă Protothema.

Specialiștii subliniază însă că, în mod normal, sistemului de asistență în bandă (lane assist) se dezactivează automat atunci când șoferul semnalizează schimbarea benzii de circulație.

Un tânăr a mărturisit pentru Libertatea că șoferul de la volanul microbuzului „făcea S-uri să vadă dacă poate depăși”.

„Făcea S-uri să vadă dacă poate depăși. Se tot uita. La un moment dat, a intrat în depășire. De unde eram, se vedea clar că nu avea nicio șansă (n.r. – să depășească) sau cel puțin era extrem de periculos. TIR-ul roșu venea din contrasens.

El și-a dat seama în timp ce depășea și-a dat seama că nu poate termina depășirea și a intrat în TIR-ul din dreapta lui, încercând să intre pe banda lui. În momentul în care a intrat în TIR-ul din dreapta lui a ricoșat în TIR-ul roșu”, a declarat Tudor Crăciun, cel care a și sunat la 112.