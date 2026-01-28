Video Supraviețuitor al accidentului groaznic din Timiș, dezvăluiri șocante: „Volanul s-a blocat în timpul depășirii”

Noi detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tragediei de pe DN E70 în care șapte persoane au murit: unul dintre supraviețuitori le-a spus medicilor că volanul microbuzului s-ar fi blocat în timpul unei depășiri, din cauza sistemului de asistență în bandă (lane assist).

Medicul Dimitris Koukoulas a declarat, într-un interviu acordat televiziunii publice elene ERT, că a discutat cu doi dintre cei trei supraviețuitori ai accidentului.

„Pacientul care este în cea mai bună stare, cu fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că, în timpul unei depășiri, s-a activat asistența la bandă și volanul a fost practic blocat. Șoferul a pierdut controlul mașinii și nu a mai putut corecta traiectoria”, a relatat medicul, scrie publicația elenă Protothema.

Un microbuz cu suporteri greci ai echipei PAOK Salonic a intrat în coliziune frontală cu un camion. În urma impactului, șase pasageri și șoferul microbuzului și-au pierdut viața. Alte trei persoane au fost rănite și sunt internate la Spitalul Județean din Timișoara, în stare stabilă.

Specialiștii subliniază însă că, în mod normal, sistemului de asistență în bandă (lane assist). se dezactivează automat atunci când șoferul semnalizează schimbarea benzii de circulație.

Din imaginile video apărute, ulterior, accidentului reiese că șoferul microbuzului ar fi folosit semnalizatorul înainte de depășire. În aceste condiții, dacă sistemul funcționa corect, nu ar fi trebuit să intervină asupra direcției.

Marți seara, patru autocare cu aproximativ 150 de suporteri PAOK au ajuns la Spitalul Județean din Timișoara pentru a se interesa de starea răniților și pentru a-și arăta solidaritatea.

Grupul se afla în drum spre Franța, însă călătoria a fost anulată. Suporterii se vor întoarce direct în Grecia.

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.