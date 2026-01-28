Solidaritate între suporteri. Timișorenii sar în ajutorul grecilor de la PAOK Salonic răniți în accidentul rutier

Într-un comunicat publicat astăzi, clubul de fotbal Poli Timișoara a reacționat după accidentul rutier în care au căzut victime șapte fani greci ai formației PAOK Salonic, iar alți trei sunt răniți.

„Clubul Politehnica Timișoara își exprimă durerea pentru victimele gravului accident rutier în care șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața.

Le dorim însănătoșire grabnică celor trei fani internați la Spitalul Județean din Timișoara!

Clubul Politehnica a luat legătura cu aparținătorii victimelor și va achita toate cheltuielile lor legate de cazare și masă”, se scrie pe site-ul clubului bănățean.

Fanii echipei elene, care făceau deplasarea la Lyon pentru meciul din grupa unică de Europa League, și-au pierdut viața în urma unui teribil accident rutier întâmplat în județul Timiș.

Tragedia s-a produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, cauza fiind una incredibilă, potrivit declarației date de unul dintre cei trei suporteri internați în spital.

Postul grec ERT a difuzat știrea, preluată de sportal.gr, conform căreia volanul microbuzului în care se aflau zece suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu s-ar fi blocat în timpul manevrei de revenire pe banda dreapta normală de rulaj a șoselei.