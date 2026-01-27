Video Tragedie în Timiș: Șase oameni au murit după ce un microbuz, un TIR, o autocisternă și un autoturism au intrat în coliziune

Un grav accident rutier, cu multiple victime, a avut loc marți după-amiază în județul Timiș, unde un microbuz de transport persoane (8+1), un TIR, o autocisternă și un autoturism au fost implicate într-o coliziune în lanț.

UPDATE Microbuzul, înmatriculat în Grecia

Microbuzul, care se deplasa dinspre Caransebeș spre Lugoj, e înmatriculat în Grecia și avea zece persoane la bord.

Accidentul a avut loc după o manevră imprudentă. Microbuzul ar fi intrat într-o depășire. Șoferul ar fi încercat să revină pe sensul său de mers, dar a acroșat o cisternă, după care vehiculul a fost proiectat pe sensul opus și a intrat în coliziune cu un TIR, notează Pagina de Timiș

Un al patrulea autovehicul a fost implicat în accident.

UPDATE Șase oameni au murit, iar alți câțiva sunt răniți

Tragedia a avut loc pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. Șase persoane au murit.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 13:05.

La fața locului au fost mobilizate rapid mai multe echipaje - o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și o autospecială pentru transportul victimelor multiple - , relatează Jurnal de Timiș.

„Din primele informații, au fost identificate șase persoane decedate la fața locului. Alte două primesc îngrijiri medicale și urmează să fie transportate la spital”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Misiunea este în dinamică.

Știrea inițială

Un prim bilanț al tragediei arată că șase persoane și-au pierdut viața în urma impactului.

Știre în curs de actualizare