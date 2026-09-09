 Trecerile de pietoni din București intră în era tehnologiei inteligente. Cum funcționează noul sistem testat în Sectorul 1 | adevarul.ro
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Trecerile de pietoni din București intră în era tehnologiei inteligente. Cum funcționează noul sistem testat în Sectorul 1

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Un nou sistem inteligent de siguranță pentru trecerile de pietoni este testat în București, autoritățile încercând să crească nivelul de protecție pentru pietoni în zonele cu trafic intens. Primul proiect-pilot a fost instalat în Sectorul 1, pe Șoseaua Chitila, la intersecția cu Strada Prahovei.

Trecerile de pietoni din București intră în era tehnologiei inteligente.
Trecerile de pietoni din București intră în era tehnologiei inteligente. Foto: Pixabay

Sistemul a fost implementat de Administrația Străzilor București împreună cu compania sFlows și este conceput pentru a activa semnalizarea în momentul în care detectează un pieton care intenționează să traverseze.

Autoritățile susțin că soluția este necesară deoarece infrastructura clasică nu reușește întotdeauna să atragă suficient de repede atenția șoferilor.

„Trecerile clasice nu mai fac față la traficul intens din București. Șoferii sunt obișnuiți cu semnalizarea continuă și observă pietonii mult prea târziu”, a transmis Administrația Străzilor București.

Noua tehnologie utilizează un mecanism de detecție în trei straturi, menit să identifice cât mai precis intenția de traversare a pietonilor. Semnalizarea nu este activată permanent, ci doar atunci când sistemul detectează prezența și intenția reală de traversare.

Unul dintre elementele centrale este reprezentat de lămpile de tip Flash, alături de iluminatul LED inteligent amplasat pe carosabil. Acestea se activează la detectarea pietonilor și au rolul de a atrage rapid atenția conducătorilor auto asupra trecerii.

Sistemul include și o componentă dedicată persoanelor cu deficiențe de vedere. Aceasta constă într-un sistem acustic integrat și marcaje tactile speciale, astfel încât traversarea să fie mai sigură și pentru pietonii cu dizabilități.

„Sistemul inteligent de siguranță pentru treceri de pietoni transformă radical infrastructura stradală prin soluții active”, au transmis reprezentanții Administrației Străzilor București.

Soluția este testată în această etapă pe Șoseaua Chitila, la intersecția cu Strada Prahovei. Este primul proiect-pilot de acest tip implementat de Administrația Străzilor București.

Spre deosebire de semnalizarea convențională, care funcționează în mod constant, noul sistem este conceput să reacționeze la situația din teren. Astfel, elementele luminoase și acustice sunt activate atunci când sunt detectați pietoni care urmează să traverseze.

Autoritățile urmăresc să verifice eficiența tehnologiei în condiții reale de trafic și, în funcție de rezultatele proiectului-pilot, soluția ar putea reprezenta un model pentru modernizarea altor treceri de pietoni din Capitală.

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