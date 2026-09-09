 Ce riscă deputatul PNL care a fost prins la volan cu permisul suspendat. „Nu aveam de unde să știu”. Alexandru Popa, explicații despre dosarul penal | adevarul.ro
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Ce riscă deputatul PNL care a fost prins la volan cu permisul suspendat. „Nu aveam de unde să știu”. Alexandru Popa, explicații despre dosarul penal

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Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa a fost oprit de polițiști în București, în timp ce conducea un autoturism, iar în urma verificărilor s-a constatat că permisul său de conducere era suspendat. Parlamentarul susține că nu a știut că măsura devenise efectivă, deoarece nu ar fi fost informat despre decizia definitivă pronunțată de instanță.

Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa
Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa Foto: sursa: FB/ Alexandru Popa

Incidentul s-a produs pe 7 septembrie 2026, în jurul orei 19.30, pe strada Nicolae Caramfil din București. Alexandru Popa a fost oprit de polițiștii Secției 2, care i-au verificat documentele. În urma verificărilor, agenții au constatat că permisul deputatului figura ca fiind suspendat. Polițiștii au întocmit un proces-verbal, transmis în dimineața zilei de 8 septembrie către Brigada Rutieră, pentru efectuarea cercetărilor, potivit Obiectiv Vocea Brăilei.

Alexandru Popa spune că permisul i-a fost suspendat după o amendă pentru viteză

Deputatul PNL susține că situația a pornit în anul 2024, când i-a fost suspendat permisul de conducere în urma unei sancțiuni pentru depășirea vitezei legale.

„În anul 2024 mi-a fost suspendat permisul auto pentru o contravenție minoră (depășirea vitezei la volan) și am contestat imediat în instanță această măsură de suspendare”, a transmis deputatul.

Potrivit acestuia, procesul a durat aproximativ doi ani, timp în care a continuat să conducă autoturismul. „Conform legii, pe perioada procesului, măsura suspendării permisului de conducere nu mai este valabilă și, prin urmare, am condus în continuare mașina”, a explicat Alexandru Popa.

Parlamentarul afirmă că, de curând, instanța a pronunțat o decizie definitivă în acest caz, însă susține că nu a fost informat despre hotărâre.

„Procesul în justiție a mers înainte timp de doi ani de zile, iar de curând instanța a dat o decizie definitivă, asupra căreia însă eu nu am fost informat. Nu am primit nicio decizie și nu am semnat pentru primirea vreunui document în acest sens”, susține deputatul.

Alexandru Popa consideră că deschiderea dosarului penal pentru conducerea unui autoturism în perioada în care permisul figura ca suspendat are la bază această situație.

„Deschiderea unui dosar penal pe numele meu vizând conducerea fără permis are deci la bază această eroare administrativă: nefiind informat despre decizia definitivă a anchetei, am continuat să conduc mașina fără să știu că am intrat într-o perioadă de interdicție”, a afirmat liberalul.

„E posibil ca această confuzie să fi fost cauzată de aspecte locative”

Deputatul spune că va prezenta în cadrul anchetei documentele și probele pe care le consideră relevante. 

„Voi clarifica aceste aspecte în cadrul anchetei și sunt sigur că lucrurile vor fi corect evaluate, pe bază de documente și probe. E posibil ca această confuzie să fi fost cauzată de aspecte locative- respectiv faptul că domiciliul din cartea de identitate este în Brăila, dar am viză de flotant pentru București”, a transmis Alexandru Popa.

Parlamentarul insistă că nu a încercat să ascundă faptul că avea permisul asupra sa atunci când a fost oprit de polițiști.

„La efectuarea filtrului eu am avut permisul fizic la mine! Eu am fost de bună credință și am prezentat actele! Nu aveam de unde să știu!”, a declarat deputatul.

Ce riscă deputatul PNL

În acest caz urmează să fie stabilite împrejurările exacte în care Alexandru Popa a condus autoturismul după rămânerea definitivă a hotărârii instanței și dacă acesta avea sau nu cunoștință despre faptul că dreptul său de a conduce fusese suspendat.

În același timp, susținerea deputatului potrivit căreia nu a fost informat despre decizia definitivă va trebui verificată de autorități pe baza documentelor și a procedurilor de comunicare a hotărârii instanței.

Alexandru Popa afirmă că a respectat legea și că va continua să o respecte.

„Reafirm că am respectat și voi continua să respect legea, indiferent dacă e vorba de legislația rutieră sau de alte tipuri de legislație”, a transmis deputatul.

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