Secretarul general al NATO, Mark Rutte, primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței, a anunțat Administrația Prezidențială.

Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate. Președintele României și Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025, informează Administrația Prezidențială.

În context, pe agenda discuțiilor Președintelui Nicușor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.

Secretarul General al NATO va mai avea întâlniri cu alți oficiali români și va participa la un eveniment de diplomație publică.