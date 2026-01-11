Cât de periculoasă este prezența liliecilor în casă: pot provoca boli fatale și distrugeri costisitoare

Specialiștii atrag atenția asupra riscurilor majore pe care le implică prezența liliecilor în locuințe, avertizând că o infestare poate avea consecințe atât asupra sănătății, cât și asupra structurii clădirilor. Ignorarea unei infestări cu lilieci poate duce la probleme pe termen lung, mult mai greu și mai costisitor de rezolvat decât intervenția rapidă.

Potrivit experților, cea mai mare amenințare este histoplasmoza, o boală fungică transmisă prin inhalarea sporilor din excrementele de lilieci, care poate provoca simptome de la gripă ușoară până la complicații respiratorii grave, uneori fatale. Persoanele cu imunitate scăzută sunt cele mai vulnerabile.

De asemenea, liliecii pot fi purtători de rabie și alți viruși periculoși, inclusiv tulpini de lyssavirus. Rabia, deși rară, este extrem de periculoasă și poate fi transmisă prin mușcătură sau zgârietură.

În plan material, acumularea de excremente și urină poate distruge izolația, tavanele și chiar elemente de rezistență ale clădirii, ceea ce se traduce prin costuri ridicate de reparație. Contaminarea atrage și alți dăunători, iar mirosurile persistente afectează confortul persoanelor din casă. În plus, existența unei colonii de lilieci poate scădea semnificativ valoarea unei locuințe. Liliecii pot pătrunde prin crăpături mici, deteriorând acoperișul și pereții.

Câteva măsuri pe care le poți lua dacă bănuiești că ai lilieci în casă

Contactează un specialist: Cea mai bună soluție este să apelezi la o firmă sau la un specialist în îndepărtarea faunei sălbatice. Aceștia au cunoștințele, abilitățile și echipamentele necesare pentru a-i îndepărta în siguranță și eficient.

Nu pune mâna pe lilieci: Nu încerca niciodată să îi atingi sau să îi prinzi singur. Există riscul de mușcătură sau zgârietură și, implicit, de transmitere a rabiei.

Sigilează punctele de acces: După îndepărtarea liliecilor, este important să fie închise toate căile prin care pot reintra. Acest lucru poate însemna repararea crăpăturilor din fundație, etanșarea spațiilor din jurul ferestrelor și ușilor și montarea de plase la guri de aerisire și coșuri de fum.

Curăță excrementele: Excrementele de liliac trebuie îndepărtate corespunzător. Poartă echipament de protecție – mască cu filtru (respirator), mănuși și ochelari – pentru a evita inhalarea sporilor sau contactul cu materiale contaminate.

Monitorizează situația: După evacuare și curățenie, verifică periodic locuința pentru a te asigura că liliecii nu revin.