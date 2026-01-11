Rinichii au cedat, puterea tremură. Kremlinul caută un succesor pentru Ramzan Kadîrov

Starea de sănătate a liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a intrat într-o zonă critică, iar la Moscova se caută deja un plan de rezervă. Potrivit unor informații obținute de „Ukrinform” din surse ale serviciilor de informații ucrainene, Kadîrov suferă de insuficiență renală severă și se află internat într-o clinică privată din Cecenia.

Semnalul este unul grav: în jurul liderului cecen s-a strâns deja întregul clan familial, inclusiv rude venite din străinătate — un detaliu care, în logica regimurilor autoritare, trădează mai mult decât orice comunicat oficial.

Succesiunea, declanșată

Boala lui Kadîrov a accelerat un proces pe care Kremlinul îl evita de ani de zile: identificarea unui succesor acceptabil pentru Moscova. Potrivit surselor, sunt luate în calcul trei nume considerate „convenabile” pentru Vladimir Putin:

-Magomed Daudov, premierul Ceceniei și unul dintre cei mai vechi oameni de încredere ai clanului;

-Apti Alaudinov, comandantul unității speciale „Ahmat”, figură-cheie în aparatul de forță;

-Ahmat Kadîrov, fiul cel mare al liderului cecen, în vârstă de doar 20 de ani, promovat agresiv în structurile de putere.

Ultima variantă — succesiunea dinastică — pare a fi preferata lui Kadîrov. Dar nu este clar dacă este și cea dorită de Kremlin.

Episodul Moscova: un avertisment ignorat

Semnalele de alarmă au devenit evidente încă din decembrie. Pe 24 decembrie, Kadîrov a ajuns la Moscova pentru a participa la o ședință a Consiliului de Stat, alături de Vladimir Putin. În cursul nopții însă, starea sa s-a deteriorat brusc.

A fost transportat de urgență, cu un vehicul de reanimare, la Spitalul Clinic Central al Administrației Prezidențiale ruse. Potrivit surselor citate de presă, medicii „l-au scos cu greu din stare critică”.

Mai grav pentru Kremlin: insiderii recunoșteau atunci că Moscova nu are un plan clar în cazul dispariției lui Kadîrov.

Dinastia, forțată înainte de vreme

Pe fondul acestor zvonuri, liderul cecen a făcut o mutare grăbită: și-a numit fiul, Ahmat Kadîrov, interimar adjunct al șefului guvernului Ceceniei, păstrându-i totodată funcția de ministru al sportului.

Este o promovare simbolică, dar și un mesaj clar: Kadîrov pregătește terenul pentru o tranziție controlată în interiorul familiei.

Problema este însă una legală și politică. Legea rusă prevede o vârstă minimă de 35 de ani pentru conducerea republicii. Niciunul dintre fiii lui Kadîrov nu îndeplinește această condiție.

Cecenia, prizoniera unui singur om

Timp de aproape 20 de ani, Cecenia nu a fost guvernată de instituții, ci de o singură persoană. Sistemul este construit integral în jurul lui Ramzan Kadîrov, explică Emil Aslan, profesor de studii de securitate la Universitatea Carol din Praga.

„Puterea este concentrată în mâinile lui, ale familiei sale și ale cercului său apropiat. Totul funcționează atâta timp cât liderul are sprijinul direct al lui Vladimir Putin”, subliniază expertul.

Această dependență explică de ce orice slăbiciune fizică a lui Kadîrov devine automat o problemă strategică pentru Kremlin.

Riscuri majore pentru Moscova

Scenariile luate în calcul sunt toate riscante:

-fie Kremlinul acceptă un lider-marionetă, în timp ce clanul Kadîrov conduce din umbră;

-fie Moscova forțează o ruptură și înlătură familia de la putere.

Ambele variante pot declanșa instabilitate. „Există sute, poate mii de familii care au fost reprimate și care așteaptă momentul potrivit pentru răzbunare”, avertizează Aslan.

Pentru Vladimir Putin, Cecenia a fost mult timp exemplul perfect al guvernării prin intermediari loiali. Astăzi însă, același model își arată limitele.

„Cecenia nu este ca nicio altă regiune a Rusiei. O succesiune prost gestionată poate destabiliza nu doar republica, ci întregul sistem de control construit de Kremlin”, concluzionează analistul.