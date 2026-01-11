search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rinichii au cedat, puterea tremură. Kremlinul caută un succesor pentru Ramzan Kadîrov

0
0
Publicat:

Starea de sănătate a liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a intrat într-o zonă critică, iar la Moscova se caută deja un plan de rezervă. Potrivit unor informații obținute de „Ukrinform” din surse ale serviciilor de informații ucrainene, Kadîrov suferă de insuficiență renală severă și se află internat într-o clinică privată din Cecenia.

Ramzan Kadîrov, liderul CecenieiFOTO:Profimedia
Ramzan Kadîrov, liderul CecenieiFOTO:Profimedia

Semnalul este unul grav: în jurul liderului cecen s-a strâns deja întregul clan familial, inclusiv rude venite din străinătate — un detaliu care, în logica regimurilor autoritare, trădează mai mult decât orice comunicat oficial.

Succesiunea, declanșată

Boala lui Kadîrov a accelerat un proces pe care Kremlinul îl evita de ani de zile: identificarea unui succesor acceptabil pentru Moscova. Potrivit surselor, sunt luate în calcul trei nume considerate „convenabile” pentru Vladimir Putin:

-Magomed Daudov, premierul Ceceniei și unul dintre cei mai vechi oameni de încredere ai clanului;

-Apti Alaudinov, comandantul unității speciale „Ahmat”, figură-cheie în aparatul de forță;

-Ahmat Kadîrov, fiul cel mare al liderului cecen, în vârstă de doar 20 de ani, promovat agresiv în structurile de putere.

Ultima variantă — succesiunea dinastică — pare a fi preferata lui Kadîrov. Dar nu este clar dacă este și cea dorită de Kremlin.

Episodul Moscova: un avertisment ignorat

Semnalele de alarmă au devenit evidente încă din decembrie. Pe 24 decembrie, Kadîrov a ajuns la Moscova pentru a participa la o ședință a Consiliului de Stat, alături de Vladimir Putin. În cursul nopții însă, starea sa s-a deteriorat brusc.

A fost transportat de urgență, cu un vehicul de reanimare, la Spitalul Clinic Central al Administrației Prezidențiale ruse. Potrivit surselor citate de presă, medicii „l-au scos cu greu din stare critică”.

Mai grav pentru Kremlin: insiderii recunoșteau atunci că Moscova nu are un plan clar în cazul dispariției lui Kadîrov.

Dinastia, forțată înainte de vreme

Pe fondul acestor zvonuri, liderul cecen a făcut o mutare grăbită: și-a numit fiul, Ahmat Kadîrov, interimar adjunct al șefului guvernului Ceceniei, păstrându-i totodată funcția de ministru al sportului.

Este o promovare simbolică, dar și un mesaj clar: Kadîrov pregătește terenul pentru o tranziție controlată în interiorul familiei.

Problema este însă una legală și politică. Legea rusă prevede o vârstă minimă de 35 de ani pentru conducerea republicii. Niciunul dintre fiii lui Kadîrov nu îndeplinește această condiție.

Cecenia, prizoniera unui singur om

Timp de aproape 20 de ani, Cecenia nu a fost guvernată de instituții, ci de o singură persoană. Sistemul este construit integral în jurul lui Ramzan Kadîrov, explică Emil Aslan, profesor de studii de securitate la Universitatea Carol din Praga.

„Puterea este concentrată în mâinile lui, ale familiei sale și ale cercului său apropiat. Totul funcționează atâta timp cât liderul are sprijinul direct al lui Vladimir Putin”, subliniază expertul.

Această dependență explică de ce orice slăbiciune fizică a lui Kadîrov devine automat o problemă strategică pentru Kremlin.

Riscuri majore pentru Moscova

Scenariile luate în calcul sunt toate riscante:

-fie Kremlinul acceptă un lider-marionetă, în timp ce clanul Kadîrov conduce din umbră;

-fie Moscova forțează o ruptură și înlătură familia de la putere.

Ambele variante pot declanșa instabilitate. „Există sute, poate mii de familii care au fost reprimate și care așteaptă momentul potrivit pentru răzbunare”, avertizează Aslan.

Pentru Vladimir Putin, Cecenia a fost mult timp exemplul perfect al guvernării prin intermediari loiali. Astăzi însă, același model își arată limitele.

„Cecenia nu este ca nicio altă regiune a Rusiei. O succesiune prost gestionată poate destabiliza nu doar republica, ci întregul sistem de control construit de Kremlin”, concluzionează analistul.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
digi24.ro
image
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin
stirileprotv.ro
image
Când scăpăm de ger și ninsori. Alertă de ultimă oră de la meteorologi
gandul.ro
image
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
mediafax.ro
image
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Hakan Calhanoglou, încrezător înainte de derby. Update
fanatik.ro
image
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
libertatea.ro
image
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
digisport.ro
image
Patronul clubului în care au murit 40 de tineri spune că a găsit o ușă închisă, în spatele căreia au fost descoperite cadavre
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
observatornews.ro
image
Sofia Vicoveanca a suferit un INFARCT! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Ioan cel Nou' Suceava
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Ce este avionul ‘apocalipsei’: aeronava a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
playtech.ro
image
Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură: Andrei Rațiu, înlocuit după doar 38 de minute! Primul verdict al spaniolilor
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Accident aviatic înfiorător! La bord se aflau 6 persoane, nu există supraviețuitori! Printre victime se află și un cântăreț cunoscut!
romaniatv.net
image
Povestea lui Constantin Nottara, copilul teribil admis la 10 ani la Conservator. Fiul marelui actor a moștenit talentul de la … mamă
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Orașele care se sting încet. Două foste mândrii ale industriei românești, pe listă
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
fantasy scene wealth jpg
Portalul 1111. De ce portalul din 11 ianuarie 2026 e mai puternic decât orice rezoluție de Anul Nou
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Orașele care se sting încet. Două foste mândrii ale industriei românești, pe listă

OK! Magazine

image
Angelina Jolie, cicatrici care spun o poveste: „Am ales să fac asta pentru că mi-am pierdut mama și bunica foarte devreme"

Click! Pentru femei

image
Portalul 1111. De ce portalul din 11 ianuarie 2026 e mai puternic decât orice rezoluție de Anul Nou

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!